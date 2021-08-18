4 receitas com ovos para inovar e surpreender na cozinha

Ovos fritos com refogado de folhas e talos: prato nutritivo e saboroso Crédito: Bia Brunow

Frito, cozido, mexido, em omelete...qual é a sua receita preferida de ovo? Desde os pratos mais leves até os mais sofisticados, esse ingrediente versátil figura entre os mais importantes da culinária. Ovos têm infinitas possibilidades de preparações, no entanto, acabamos nos limitando às formas básicas no dia a dia.

Tenho me dedicado a criar novas maneiras de consumir esse produto, e aqui apresento quatro das minhas receitas favoritas com ele.

OVOS FRITOS SOBRE REFOGADO DE FOLHAS

INGREDIENTES:

1 maço de folhas e talos (agrião, mostarda, espinafre, escarola, endívia, rúcula)

4 ovos grandes, de preferência caipira

1 colher (chá) de manteiga

1 dente de alho ralado ou cortado em fatias finas

Sal, queijo parmesão e pimenta-do-reino a gosto



Essa receita é uma coringa para fazer quando as folhas estiverem começando a amarelar na sua geladeira. Em uma frigideira antiaderente, refogue o alho até começar a dourar. Acrescente os talos, mexa bem e abafe com a tampa para que fiquem mais tenros.

Se necessário, acrescente um pouco de água e deixe secar. Em seguida, acrescente as folhas, e, assim que murcharem, quebre os ovos inteiros sobre elas. Tempere com sal e pimenta-do-reino, cubra com parmesão e abafe, caso necessário, para cozinhar até o ponto de sua preferência.

FRITADA DE MACARRÃO

A fritada de macarrão é um bom acompanhamento para saladas Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES:

4 ovos grandes

1 cebola branca em fatias

100g de massa longa cozida (espaguete, linguini, cabelo de anjo)

Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto



Esquente um fio de azeite e dê uma branqueada nas cebolas. Acrescente uma camada uniforme da massa e deixe dourar em fogo médio. Enquanto isso, bata os ovos com um garfo, tempere com sal e pimenta-do-reino, e disponha sobre a massa. Deixe dourar, vire e doure do outro lado. A massa deve ficar crocante e bem corada. Caso ainda esteja macia, vire novamente e deixe por mais tempo. Corte em fatias e sirva com uma salada.

OVOS MEXIDOS CREMOSOS COM MOLHO TRUFADO

Finalize os ovos mexidos com bastante cebolinha Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES:

4 ovos

1 colher (chá) de molho de trufas (à venda em delicatéssens)

1 colher rasa de manteiga

1 colher (sopa) de cream cheese ou creme de leite fresco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha picada

Leve ao fogo baixo uma panela antiaderente. Bata os ovos só o suficiente para quebrar as gemas e misturá-las um pouco às claras. No fogo, mexa sem parar com uma espátula ou fouet. Quando sentir que começa a pegar no fundo, retire a panela do fogo e mexa mais. Volte ao fogo e repita o processo até obter um creme uniforme. Acrescente o cream cheese e o molho de trufas. Tempere a gosto e sirva com um bom pão e bastante cebolinha.

PANQUECA JAPONESA DE LEGUMES (OKONOMIYAKI)

Okonomiyaki é um tipo de panqueca frita japonesa Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES:

6 ovos

1 colher (sopa) de amido de milho ou farinha de arroz

1 colher (chá) de gengibre ralado

1 cebola cortada em fatias finas

1 cenoura ralada

¼ de repolho roxo ralado

¼ de repolho branco ralado

1 colher (sopa) de vinagre de arroz

2 colheres (sopa) de shoyu

2 colheres (sopa) de gergelim torrado

Maionese, molho tarê e cebolinha verde a gosto

Óleo de gergelim para untar a frigideira

