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Entre vinhos

Rota do vinho no ES: 5 vinícolas para visitar em Santa Teresa

Nos passeios, é possível conhecer de perto o processo de elaboração da bebida, colher uvas no parreiral e até degustar uma tacinha

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 02:02

Públicado em 

21 jul 2021 às 02:02
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Vinícola Tabocas. Produção de vinho em Santa Teresa. Primeira vinícola a elaborar vinho fino, o Tabocas
A vinícola Tabocas foi a primeira do Estado a elaborar um vinho fino, o Tabocas Crédito: Carlos Alberto Silva
Em Santa Teresa, como em toda região com grande influência da Itália, uvas e vinhos não podem faltar. A cidade, localizada nas montanhas capixabas e a primeira colonizada por italianos no Brasil, tem cerca de 50 hectares de área dedicados ao cultivo de uva, e é responsável pela produção de mais de 800 toneladas da fruta por ano. Isso tem atraído a curiosidade de muitos turistas e apaixonados por vinho.
Em solo teresense, as variedades mais comuns são as que encontramos nos supermercados para consumo in natura, como a Niágara e a Isabel, mas essas não são as únicas existentes por lá. Há também uma boa quantidade de Vitis vinifera (espécie apropriada para elaboração de vinhos finos) nos parreirais do município, e já falamos de alguns rótulos regionais na coluna

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Apesar de ainda não existir em Santa Teresa uma rota do vinho mapeada, vinícolas locais recebem os turistas com agendamento prévio. Os passeios incluem desde a colheita de uvas até a degustação de vinhos elaborados na casa, além de belas paisagens.
Por ser uma cidade muito próxima da Capital (a pouco mais de uma hora de carro pela BR 101) é fácil fazer um bate-e-volta para aproveitar em apenas um dia muito do que a região tem a oferecer. Para lhe inspirar, organizei um pequeno roteiro com cinco vinícolas abertas a visitação neste inverno e conto abaixo o que você precisa saber sobre cada passeio. 

01

CANTINA MATTIELLO

A Matiello chama atenção pelas grandes barricas em sua fachada. Após um longo período com a fábrica fechada para visitação, devido à pandemia, a vinícola agora recebe grupos menores, com agendamento.

02

CASA DOS ESPUMANTES

No Circuito Caravaggio fica a Casa dos Espumantes, fundada em 2004 por Sérgio Sperandio, pioneiro no cultivo de uvas na região. 

03

CANTINA GROTTESCHI

A cantina que produz o Terre Gialle também está recebendo visitantes em seu vinhedo, que já conta com oito variedades de Vitis viniferas

Ainda não há uma vinícola com estrutura no local, mas é possível conhecer todo o processo de plantio. As vinhas, no sistema espaldeira, são cobertas por telas de proteção contra bichos, pássaros e insetos. O produtor Levi Loretti conduz a visita e ensina como colher uva direto do pé. 

O melhor período para ver o parreiral carregado é entre julho e agosto, por conta da colheita de inverno realizada na região. 

O lugar é lindo para fotos e as uvas são incrivelmente doces e deliciosas. A plantação fica no Vale do Tabocas. 

Visitação: R$ 10 por pessoa, com agendamento prévio diretamente com Levi no (27) 99644-1934.

04

VINÍCOLA TABOCAS

Também situada em Tabocas, a vinícola tem como rótulo mais famoso o Tabocas, elaborado 100% com Cabernet Sauvignon e já vendido em todo o Brasil. 

Para se ter uma ideia, recentemente encontrei um exemplar da safra 2018 desse vinho vendido a R$ 440 em um site de vinhos. 

O produtor, Vinícius Corbellini, também cultiva outras uvas e vem realizando experiências para vinificar outras cepas - a Alvarinho e a Malbec têm se adaptado bem ao terroir

Hoje o Tabocas é vinificado no próprio local de plantio. Além de uma estrutura de tanques, Corbellini também investiu em outros estilos de barricas de madeira, como jequitibá rosa. 

Visitação: de segunda a sexta, a R$ 15 por pessoa (inclui degustação), com agendamento prévio pelo (27) 99742-7244. 

05

VINÍCOLA ZIVIANI

Para fechar a passagem por Tabocas, a Vinícola Ziviani também não pode faltar no passeio. 

Seu Zózimo, o produtor, gosta de contar que seu bisavô chegou de navio da Itália e trouxe de lá uma mudinha de uva para plantar em Santa Teresa. 

O vinho Ziviani é famoso na região e é o verdadeiro vinho colonial, também chamado de vinho de mesa, feito com as uvas Vitis americanas. Na propriedade, há diversos tipos de uvas plantadas e todas podem ser degustadas no parreiral. 

A melhor época para visitar é agora, no mês de julho, ou em dezembro, na última colheita do ano. Os vinhos na maioria são suaves, com adição de açúcar no processo. 

Visitação: a loja funciona durante todo o fim de semana, mas para conhecer o vinhedo é preciso agendar a visita pelo (27) 99974-0850. 

Quanto: R$ 5 por pessoa. 
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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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