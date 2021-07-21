Rota do vinho no ES: 5 vinícolas para visitar em Santa Teresa





Ainda não há uma vinícola com estrutura no local, mas é possível conhecer todo o processo de plantio. As vinhas, no sistema espaldeira, são cobertas por telas de proteção contra bichos, pássaros e insetos. O produtor Levi Loretti conduz a visita e ensina como colher uva direto do pé.





O melhor período para ver o parreiral carregado é entre julho e agosto, por conta da colheita de inverno realizada na região.





O lugar é lindo para fotos e as uvas são incrivelmente doces e deliciosas. A plantação fica no Vale do Tabocas.





Visitação: R$ 10 por pessoa, com agendamento prévio diretamente com Levi no (27) 99644-1934.