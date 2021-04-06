Santa Teresa produz novo vinho fino de uvas europeias

Vinho Terre Gialle, produzido no Vale do Tabocas, em Santa Teresa (ES) Crédito: Fabiana Croce

Levi Mauro Loretti em parceria com sua sócia, Dalva Maria, nascida em Resplendor (MG), que passou a maior parte de sua vida no Espírito Santo. Depois de viver na Itália, Dalva apaixonou-se pelo vinho, plantou uvas em Matilde e conheceu Santa Teresa em 2005. Depois do sucesso do vinho tinto premiado Tabocas Cabernet Sauvignon , o Vale do Tabocas, a região vitivinícola de Santa Teresa , no Espírito Santo, ganha um segundo vinho tinto fino de uvas europeias. Trata-se do Terre Gialle , um assemblage de 65% Syrah e 35 % Cabernet Sauvignon, produzido pelo viticultorem parceria com sua sócia,nascida em Resplendor (MG), que passou a maior parte de sua vida no Espírito Santo. Depois de viver na Itália, Dalva apaixonou-se pelo vinho, plantou uvas em Matilde e conheceu Santa Teresa em 2005.

"Foram 7 anos de trabalho e investimento para chegarmos ao Terre Gialle, o segundo vinho fino do Estado e que deve,se tornar, em breve, destaque nacional. Terre Gialle significa “terras amarelas” devido à cor da terra do Vale do Tabocas, onde as uvas finas são cultivadas manualmente, dando origem a vinhos que se diferenciam pela riqueza do solo e qualidade das uvas. " Levi Mauro Loretti - Produtor de vinhos

A edição limitada de 2019, com 900 garrafas (a metade já vendida), apresenta alta intensidade de cor rubi com reflexos grená, acidez média, volumoso no paladar, taninos macios e sem amargor. Agradável ao paladar, com notas de frutas negras, pimentão cozido, ervas finas e um leve toque terroso.

A safra 2020 será engarrafada em maio e estará pronta para degustar em agosto. A garrafa custa, em média, R$ 60 reais, e pode ser comprado na Cantina Grotteschi, no Vale do Tabocas. Em breve, os vinhos poderão ser encontrados para venda em Vitória, em local a ser definido.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Eulália Chieppe e Décio Chieppe: celebrando idade nova em família Crédito: Divulgação

#LIVREDEMENTIRAS

Para conscientizar e orientar a sociedade sobre os malefícios das fake news, a Unimed Vitória, com o apoio das demais singulares do Estado, lança neste sábado (3), no Dia Nacional de Combate às Fake News, o movimento #Livredementiras.

A ideia é deixar claro para a sociedade que cada vez que uma notícia falsa é passada à frente, uma mentira começa a ser propagada. Durante todo o mês, a cooperativa trará posts, vídeos e filtros nas redes sociais, além de peças para veiculação interna e mídia nos principais portais de comunicação do Estado.

“Queremos deixar claro que o assunto afeta a todos. Precisamos combater as fake news juntos. Não podemos repassar um conteúdo sem a confirmação de que é verdadeiro. Informações de fontes comprovadamente confiáveis podem salvar vidas nesses dias críticos que vivemos”, alerta o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

O movimento da Unimed Vitória conta com o apoio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), que também tem feito esforços para colocar o assunto em pauta. "As grandes empresas do país têm discutido muito sobre o tema e planejam um esforço coletivo de combate às fake news. Sensibilizar toda a população é o primeiro passo. Precisamos despertar o senso crítico e a alfabetização digital, armas importantes para detectar informações falsas. Essas ações precisam partir das empresas, da grande imprensa, dos professores, da família, de todos os lados”, ressalta o diretor do Capítulo Aberje Espírito Santo e gerente de Comunicação da Unimed Vitória, Breno Arêas.

CAPARAÓ

Maria Emilia Souza e Sérgio Rabello Crédito: Divulgação

INDÚSTRIA DO BEM

Eduarda Buaiz aderiu à mais uma ação do movimento Indústria do Bem e doou 250 oxímetros para a Findes em uma iniciativa das indústrias capixabas para contribuir com o governo do Estado no enfrentamento da pandemia da Covid-19. As doações foram entregues pela presidente da entidade, Cris Samorini, ao governador Renato Casagrande e ao secretário de Saúde, Nesio Fernandes, marcando a reativação do movimento Indústria do Bem. O projeto, criado no início da pandemia, conta com a participação da Buaiz Alimentos desde o início.

FAMÍLIA

Marcella Rosa, Marina Rosa Martins e Marcelo Martins Crédito: Divulgação

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Dra. Tatiana Sampaio, membro da diretoria da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-ES, debate no próximo dia 12 de abril no primeiro encontro do grupo de estudos da comissão. Na pauta, aposentadoria especial para profissionais da saúde no contexto da pandemia, das doenças ocupacionais e das indenizações. A abertura do grupo de estudos terá a palestra da professora doutora Adriane Bramante.

PERÍCIA TELEPRESENCIAL

Em tempos de trabalho na pandemia, a perícia telepresencial voltou à baila do debate. Por isso, a advogada trabalhista Edilamara Rangel participa de live no próximo dia 15, às 15 horas, junto do presidente da Associação Espírito Santense de Advogados Trabalhistas, Edimário Araújo da Cunha. A desembargadora federal do trabalho, Ivani Contini Bramante, também participa pelo perfil @edimarioaraujodacunha.

QUERIDA DE RR

Dani Barreto: à espera do primeiro filho Crédito: Divulgação

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Cindes/Findes, presidida pelo advogado Luiz Cláudio Allemand, celebrará três anos de existência com evento no dia 7 de abril, às 19 horas.

A solenidade, em formato online, com transmissão ao vivo pelo canal YouTube da Findes, reunirá autoridades do cenário local e nacional e, como forma de divulgação, promoverá um debate com o tema “Mediação & Arbitragem: solucionando conflitos e contribuindo para o desenvolvimento econômico”.

Estão confirmados no evento a Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo - Findes, Cris Samorini; o Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Léo de Castro; o Ministro do STJ, Ricardo Villas Bôas Cueva; o Membro do Conselho Superior da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Cindes/Findes, Daniel Nogueira; a Presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem - CONIMA, Fernanda Levy; o Diretor do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), Rafael Francisco Alves; e a Desembargadora Supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Janete Vargas Simōes.

RR NEWS

André Poubel, Fabiana Croce, Dani Muniz e Renata Gomes partem para Parati, Anchieta, neste final de semana, para dias de descanso.

O cirurgião cardiovascular Fabrício Otávio Gaburro Teixeira assumiu a presidência do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), tendo como vice o ginecologista e obstetra Aron Stephen Toczek Souza.

Os empresários capixabas Marcus Buaiz e Lucas Fonseca realizam nesta quarta-feira, 07 de abril, às 19h, a live “Orgulho Capixaba” com a pauta: “Como fazer da adversidade uma oportunidade para o crescimento”. No link oficial do evento eles declaram: “Em meio ao CAOS, os fortes criam CAUSAS e, para isso, se fortalecem com aqueles que são orgulho e INSPIRAÇÃO. Seja você a sua própria bandeira e transforme seus resultados no seu melhor discurso”. A live acontece no Instagram @lucasfonsecaoficial.

O jornalista Lucas Rezende, após passagens por TV Globo e Folha de S.Paulo, agora canaliza energia em sua agência de comunicação estratégica. No rol de assessorados estão políticos, juristas e médicos.

A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil – Acacci realiza nesta terça, dia 6, o tradicional Encontro das Empresas do Selo Compromisso com a Criança. Neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, o evento acontece em formato online. Entre os participantes, representantes da AC Sampaio, ArcelorMittal, Bios Editoração, EDP, MP Publicidade, P6 Comunicação e Vale. O Selo de Compromisso com a Criança é uma certificação voltada para empresas dos mais diversos portes e segmentos, estabelecimentos de ensino, associações esportivas e entidades de classe que desejam exercer a cidadania corporativa.