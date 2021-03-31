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Renata Rasseli

Mercado imobiliário de luxo está em alta no ES durante a pandemia

Condomínios de luxo à beira mar e imóveis com área de lazer com piscina, quadras e academia,  são o objeto de desejo do momento

Publicado em 31 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Letícia Rody
Letícia Rody Crédito: Divulgação
O mercado imobiliário dos condomínios de luxo, no Espírito Santo, segue aquecido mesmo diante da terceira onda do Covid-19, segundo a especialista no segmento Letícia Rody.
De acordo com ela, a pandemia trouxe à tona a necessidade de segurança e conforto. A busca por novos refúgios em casas de campo e litoral foi um movimento nacional, afinal, os conceitos de morar, trabalhar e viver foram altamente impactados. “As pessoas passaram a querer se sentir bem diante do caos social que estão vivendo”, explicou. Por isso, a crescente procura por morar em um condomínios de luxo.
Letícia Rody acrescentou, ainda, que a pouca rentabilidade dos tradicionais investimentos em renda fixa e alta volatilidade no mercado de capitais contribuíram para o aquecimento do mercado imobiliário. “Esse efeito encorajou as famílias que já estavam pensando em adquirir um imóvel em um condomínio de luxo”, pontuou a especialista.

LANÇAMENTOS

E quem está à procura vai encontrar boas opções em oferta no mercado, inclusive lançamentos. De acordo com Rody, há dois importantes empreendimentos que estarão à disposição dos capixabas nos próximos dias. “São dois lançamentos no segmento de condomínios residenciais de luxo. Oferecem acesso ao mar e excelente estrutura de lazer”, contou.
Segundo ela, “serão 165 lotes no Reserva da Praia e outros 58 lotes no Alphaville Três Praias, em dois condomínios distintos, que são o assunto do momento. Os lotes medem, em média, de 400 até mil metros quadrados. Os valores estimados poderão custar R$ 700 a R$2 mil o m2”.

QUERIDA DE RR

Jacqueline Chiabay
Jacqueline Chiabay Crédito: Divulgação

LIDERANÇA FEMININA

A liderança feminina em tempos de pandemia é tema de live realizada nesta quarta-feira, 12h, no perfil de Instagram da @cma.oabes11. Participam Dra Marta Vimercati, presidente da Comissão de Dignidade da Advocacia da OAB-ES, Cris Samorini, presidente da Findes, Dra Edilamara Rangel, presidente da Comissão da Mulher Advogada, e Dra Ciloni Nunes, presidente da 11a subseção da OAB-ES.

FÉRIAS

Eduardo Pippi e Adriana Aguieiras
Eduardo Pippi e Adriana Aguieiras: isolados em Maraú, Bahia Crédito: Divulgação

MÊS DA MULHER

A especialista comportamental financeira Sara Maiza, criadora e mentora do Método Sprint Money, e a especialista em mídias sociais Carolina do Valle compartilham a live “Como transformar suas mídias digitais em um acelerador de resultados financeiros”, que acontece hoje, 31/03, às 18 horas. O evento, idealizado por Sara, acontece no Instagram @sara.maiza, e faz parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher.

FAMÍLIA

Rafael Martins, Caetano e Lorena Dalla
Rafael Martins, Caetano e Lorena Dalla: família que escolheu viver em Manguinhos na pandemia Crédito: Divulgação

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Leonardo Nunes Marques, sócio do escritório Brum, Kuster, Marques e Fragoso Advogados, foi escolhido para representar o Ibef-ES no Grupo de Trabalho da Secretaria de Estado da Fazenda. O GTFAZ tem por objetivo debater e aprimorar a legislação tributária do Estado, podendo e devendo, inclusive, sugerir alterações legislativas que busquem melhorar o sistema tributário estadual e garantir melhor acesso do contribuinte e sua relação com o Fisco. Leonardo Marques é advogado tributarista e foi escolhido como primeiro suplente.

XÔ, CELULITE!

Procedimento estético adotado por muitas celebridades tem se tornado a sensação do momento entre as mulheres que buscam dar um “up no bumbum”. Radiesse e sculptra estimulam a produção natural de colágeno e age na recuperação, firmeza e elasticidade da pele, sendo capaz, inclusive, de diminuir a celulite. Segundo o empresário do ramo de estética Daniel Magnus, o procedimento ajuda na regularização do relevo cutâneo. “Seu grande diferencial está na possibilidade de fazer estímulos mais precisos, focados, e também globais de colágeno, o que possibilita um efeito mais escultural do tratamento”, explica Daniel.

RR NEWS

Sandra, Manuela e Liseta Fonseca
Sandra, Manuela e Liseta Fonseca: família querida de RR Crédito: Divulgação
Pela primeira vez em sua história, a Lareira Portuguesa vai servir torta capixaba nesta Páscoa. A receita, que leva bacalhau, palmito e camarão, é assinada pela dona Liseta Fonseca. 
Sylvia Lis prepara o menu da Páscoa de sua A Confeitaria, com as opções de Bacalhau Espiritual e Mignon ao molho de cogumelos e a mousse de nozes com calda de chocolate.
Ricardo De Martin lança nesta quinta-feira (1º de abril) a segunda torre do Villa do Mestre Residencial Clube. O empreendimento fica em Jardim Limoeiro, um dos bairros mais valorizados de Serra, e terá mais 144 apartamentos. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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