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Renata Rasseli

Programa capixaba vai incentivar formação de liderança feminina

A Rhopen Consultoria criou um programa de formação de liderança feminina para empresas, desenvolvido a partir das habilidades das mulheres

Publicado em 28 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Liderança feminina
Liderança feminina Crédito: Adobe Stock/ Rhopen Consultoria
Pesquisas sobre liderança em todo o mundo mostram que as qualidades que distinguem as mulheres líderes estão ligadas, principalmente, à essência de suas habilidades femininas.
E para que elas despertem a conexão com essas aptidões no mundo corporativo, a Rhopen Consultoria criou o Programa de Formação de Liderança Feminina para empresas.
O objetivo é auxiliar profissionais que já ocupam cargos de coordenação a potencializar essas habilidades a partir do estilo feminino de liderança efetiva.
O trabalho segue o procedimento de autoconhecimento, percepção histórica da feminilidade, construção de imagem e liderança efetiva.
"Cada vez mais o mundo se depara com a necessidade do olhar feminino na gestão em todas as esferas. São muitos os exemplos de sucesso, mas o avanço da mulher ainda é lento. Queremos dar a nossa contribuição", afirma Cátia Horsts, CEO da Rhopen Consultoria.

QUERIDAS DE RR

Fatinha Abelha e Bruna Medeiros
Fatinha Abelha e Bruna Medeiros Crédito: Camilla Baptistin

SAÚDE MENTAL NA PANDEMIA

A próxima quarta-feira, 30 de março, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, uma data que tem como objetivo conscientizar e desmistificar assuntos relacionados à doença. O psiquiatra da Samp, Jovino da Silva Alves Araújo, alerta para a importância do diagnóstico precoce e aproveita a data para reforçar a necessidade de cuidar da saúde mental. “Estamos vivendo um período difícil para todos porque a pandemia, por si só, já carrega uma série de questões que podem afetar a saúde psíquica: o medo da morte, a falta de controle, a relação com o imprevisível, a necessidade de isolamento, que pode gerar solidão. Temos vários motivos para redobrar o cuidado com a saúde mental”, reflete.

BELA ATLETA DO ES

Isabela Scopel
A nadadora Isabela Scopel Tramontana, 14 anos,  faz pose para as lentes de CB Crédito: Camilla Baptistin

SAÚDE MENTAL DOS PEQUENOS

A psicóloga Talita Espíndula alerta sobre os sintomas que podem indicar prejuízo da saúde mental das crianças. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) revelou que cerca de 9% das crianças apresentam ansiedade e 12% depressão. Quando são expostas ao ‘estresse tóxico’, situações atípicas e estressantes constantemente e sem o apoio de um adulto próximo, podem desenvolver problemas como ansiedade, hiperatividade, entre outros. “Atitudes agressivas, irritabilidade, queda no desempenho escolar, atraso na comunicação, tristeza, além de alterações no sono e apetite podem indicar transtorno emocional. Ao notar alterações severas no comportamento da criança, busque a ajuda de um profissional. Quanto mais cedo identificarmos, maiores são as chances de que não prejudiquem a formação dessa criança como adulto”, esclarece a psicóloga da Upuerê Educação Infantil.

ANIVERSÁRIO

Thayla Bastos
 Thayla Bastos acaba de completar 15 anos Crédito: Camilla Baptistin

TELETRABALHO X HOME OFFICE

Com a nova quarentena estabelecida no Espírito Santo, houve um aumento do trabalho remoto, já que muitos profissionais que haviam retornado para o trabalho presencial tiveram que retornar ao home office.
No entanto, há diferença entre teletrabalho e home office. O advogado Wiler Coelho explica que com a reforma trabalhista, o teletrabalho foi incluído na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como um modalidade de trabalho prevista no artigo 75-B. “No caso do teletrabalho a legislação coloca a obrigatoriedade de um contrato específico para esta modalidade de trabalho, sendo estabelecido que de forma permanente que o trabalho será nesta modalidade, não existindo o controle da jornada de trabalho. Já para o home office, por se tratar de situação pontual, é aplicada as regras do trabalho presencial, onde o controle das horas trabalhadas será feito da mesma forma dos demais profissionais, estejam eles em home office ou não”, esclarece.

MÊS DA MULHER

Bianca Vimercati
A dentista Bianca Vimercati Crédito: Camilla Baptistin

RR NEWS

Quem aniversaria neste domingo (28) é a querida de RR Beth Dalcolmo. Parabéns pra você! 
Luzia Toledo convida os amigos a prestigiar a 17ª edição  do Festival da Torta Capixaba, que será realizado no sistema delivery, de 1º a 4 de abril. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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