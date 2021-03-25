Hospital do ES está na lista dos melhores no ranking da Newsweek

Vitória Apart Hospital Crédito: Divulgação

O Vitória Apart Hospital foi eleito pela revista norte- americana Newsweek o melhor hospital do Espírito Santo, levando em conta dados como recomendação de especialistas (médicos, gestores hospitalares e profissionais de saúde em geral), resultados de pesquisa com pacientes e indicadores médicos.

CEO do complexo hospitalar capixaba, André Madureira comemora não só a presença de destaque na lista como melhor hospital do Estado, mas também a 18ª posição no ranking nacional entre as principais instituições brasileiras, subindo cinco pontos no ranking em relação ao ano anterior, e à frente de entidades reconhecidas como o Barra Dor e o Hospital 9 de Julho, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

PÁSCOA

Andrea Valverde e seus lançamentos para a Páscoa 2021 Crédito: Arthur Louzada

ACAPS COMPLETA 49 ANOS

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) acaba de completar 49 anos de existência. De acordo com o superintendente Hélio Schneider, desde a sua fundação, em 23 de março de 1972, a entidade atua para fortalecer e desenvolver o setor supermercadista capixaba. “Começamos com um pequeno número de associados e, com muito trabalho, construímos uma história de credibilidade e confiança junto aos supermercadistas do Estado, o que se confirma principalmente neste cenário de pandemia, que tem sido marcado de grandes desafios para a classe”, afirma Hélio Schneider.

CAPIXABA NO PRÊMIO CIO DESTAQUE 2021

O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, foi indicado para participar do Prêmio CIO Destaque 2021, que tem como objetivo reconhecer o trabalho desenvolvido pelos que atuam em cargos de liderança na área de Tecnologia da Informação (TI). Desde janeiro de 2019, Tasso Lugon está à frente do Prodest e atuou em projetos importantes para o setor público capixaba, como a expansão das redes de fibra óptica do Governo do Estado para todos os municípios da Grande Vitória e a implantação do sistema e-Docs, que está praticamente eliminou o consumo de papel no Poder Executivo Estadual.

DOCES COM AFETO

Wellington Profeta Crédito: Divulgação

O empresário Wellington Profeta, que comanda a Goüt Gourmet Sucre desde 2019, comemora o sucesso da sua produção de doces com afeto. A linha da empresa é composta brigadeiros gourmet, doces finos com cores e design arrojados, além de bolos e produtos voltados para datas especiais, como ovos de Páscoa.

CONVIDADO ESPECIAL

O advogado especialista em Direito Sucessório e Planejamento Patrimonial, Alexandre Dalla Bernardina, foi convidado para ministrar nesta quinta-feira (25), uma aula no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), tratando do Direito de Famílias, regimes de bens e sucessões. “A interação entre o ambiente profissional e acadêmico é a melhor forma de atualização para aqueles que atuam na área de Direito das Famílias e Sucessões”, diz.

DO ES PARA EUA

Rafaela Andrade Crédito: Lucas Mozer Braga

Com 10 anos de carreira em marketing digital, a publicitária capixaba Rafaela Andrade, diretora executiva da agência Ágora, comemora sua primeira década expandindo os negócios. Entre seus clientes está a empresa capixaba de cafés especiais Bean Belt Coffees, que exporta o produto para torrefadores dos Estados Unidos. A agência é responsável pela divulgação da marca no país. O trabalho é todo feito em inglês. Por isso é preciso usar uma linguagem fluente, coloquial, que considere as gírias locais ao mesmo tempo adaptada à marca. A equipe da publicitária teve que se superar para gerir a comunicação remota entre sócios e equipe em vários países, diferenças de fusos horários e o fluxo de trabalho que inclui a tradução.

SELEÇÃO ON-LINE

Moisés Nascimento segue firme e forte nesta quarentena. Por conta das restrições do governo do ES para combate ao Covid-19, o Scouter, através de sua Casting Development, continua realizando avaliações nos candidatos a modelo, porém de forma on-line. A equipe de produtores da agência está trabalhando de forma home office, com a supervisão do empresário.

SETOR AÉREO NA PANDEMIA