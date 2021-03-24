Artista do ES é selecionada para a Bienal de Arte Naif na Bulgária

Angela Gomes, artista naif Crédito: Divulgação

A artista capixaba Ângela Gomes foi selecionada para a Bienal de Arte Naif na Bulgária 2021. Foram 29 artistas brasileiros inscritos com 82 obras. Após a votação do júri, seis pinturas de seis artistas representarão o Brasil: Ângela Gomes (ES), Ana Denise Souza (SE), Luiz Tananduba (PB), Enzo Ferrara (SP), Waldecy de Deus (BA) e Luiz Roberto da Rocha Maya (RJ). O evento virtual será composto por uma competição e uma exposição online.

DE VIX PARA NOVA YORK

O designer de joias Dorion Soares e Lizeu Pedroso, diretor de operação da marca DS em NY. Crédito: Divulgação

AGRO+21

O diretor-fundador do Conta Café, Eduardo Bortolini, será um dos palestrantes do evento de abertura da Agro+2021, feira do agro regional que será realizada de 13 a 15 de abril, com palestras online, showroom e salas de conferências regionais. Criador da startup Conta Café para lojistas e compradores que comercializam com o barter, Borotolini falará sobre a "Volatilidade provocada pela Covid-19: perspectivas e desafios para o conilon e pimenta do reino”. Realizado pelo Programa Agro+, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), o evento é voltado para produtores rurais, estudantes e técnicos do setor.

CAPIXABAS NO RIO

Sandra Demoner, com Ismael Lima e Higor Giurizatto em visita ao ambiente do arquiteto capixaba Sergio Paulo Rabello, na mostra Artefacto, do Casa Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

AÇÃO SOLIDÁRIA

Nossa designer Vivian Chiabay participa de campanha pra arrecadar alimentos pra comunidade carente de Jaburu, impactada pela pandemia. "Estamos vendendo nossos passarinhos no nosso site e revertendo 100% do valor deles pra compra de cestas básicas", conta.

PAISAGISMO

Bruna Cortes e Ivan Aguiar Crédito: Laila Andrade Fotografia

Após oito anos de mercado, a Vitória Green Paisagismo, inaugurou sua loja física em Jardim Camburi, para atender clientes e parceiros. Sob o comando dos empresários Ivan Aguiar e Bruna Cortes, a loja é especializada em jardins verticais e artigos de decoração.

BURBURINHO DA PRAIA DO CANTO

Um burburinho ferveu nas ruas da Praia do Canto, em Vitória, nos últimos dias. Tudo porque o terreno que abrigava a empresa Geoplan, localizada na Aleixo Netto, deu lugar a um imenso vazio e quem por lá passava logo se perguntava: “o que vai ser construído aqui? O mistério acaba de ser descoberto. No local, a incorporadora Nazca e a construtora Abaurre planejaram a construção do edifício Ventanas Praia do Canto. O empreendimento pretende ser um símbolo do bom gosto e contemporaneidade, oferecendo diferenciais em sua arquitetura como a utilização de brises, elementos estratégicos pensados para dar sustentabilidade ao projeto arquitetônico, concebido por Letícia e Flávia Abaurre.

DO ES PARA SANTA CATARINA

Flavia Delcaro, Lauriane Gonçalves e Camila Gomes Crédito: Divulgação

A empresária Camila Gomes, da Entoar Distribuidora e a educadora da marca Loucas & Lisas no Espírito Santo, Flávia Delcaro estiveram em Santa Catarina para conhecerem os lançamentos da marca para os cabelos. Na ocasião, a especialista da Entoar, Lauriane Gonçalves, apresentou as novidades que prometem revolucionar quem deseja clarear as madeixas.

ADVOCACIA FAMILIARISTA NA PANDEMIA