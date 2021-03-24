Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Artista do ES é selecionada para a Bienal de Arte Naif na Bulgária

A pintora naif Angela Gomes representa o Estado entre os seis artistas brasileiros na exposição online da bienal

Publicado em 24 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Angela Gomes, pintora naif
Angela Gomes, artista naif Crédito: Divulgação
A artista capixaba Ângela Gomes foi selecionada para a Bienal de Arte Naif na Bulgária 2021. Foram 29 artistas brasileiros inscritos com 82 obras. Após a votação do júri, seis pinturas de seis artistas representarão o Brasil: Ângela Gomes (ES), Ana Denise Souza (SE), Luiz Tananduba (PB), Enzo Ferrara (SP), Waldecy de Deus (BA) e Luiz Roberto da Rocha Maya (RJ).  O evento virtual será composto por uma competição e uma exposição online.

DE VIX PARA NOVA YORK

O designer de joias Dorion Soares e Lizeu Pedroso, diretor de operação da marca DS em NY.
O designer de joias Dorion Soares e Lizeu Pedroso, diretor de operação da marca DS em NY. Crédito: Divulgação

AGRO+21

O diretor-fundador do Conta Café, Eduardo Bortolini, será um dos palestrantes do evento de abertura da Agro+2021, feira do agro regional que será realizada de 13 a 15 de abril, com palestras online, showroom e salas de conferências regionais. Criador da startup Conta Café para lojistas e compradores que comercializam com o barter, Borotolini falará sobre a "Volatilidade provocada pela Covid-19: perspectivas e desafios para o conilon e pimenta do reino”. Realizado pelo Programa Agro+, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), o evento é voltado para produtores rurais, estudantes e técnicos do setor.

CAPIXABAS NO RIO

Sandra Demoner, Sergio Paulo Rabello, Ismael Lima e Higor Giurizatto
Sandra Demoner, com Ismael Lima e Higor Giurizatto em visita ao ambiente do arquiteto capixaba Sergio Paulo Rabello, na mostra Artefacto, do Casa Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

AÇÃO SOLIDÁRIA

Nossa designer Vivian Chiabay participa de campanha pra arrecadar alimentos pra comunidade carente de Jaburu, impactada pela pandemia.  "Estamos vendendo nossos passarinhos no nosso site e revertendo 100% do valor deles pra compra de cestas básicas", conta.

PAISAGISMO

Ivan Aguiar e Bruna Cortes
Bruna Cortes e Ivan Aguiar Crédito: Laila Andrade Fotografia
Após oito anos de mercado, a Vitória Green Paisagismo, inaugurou sua loja física em Jardim Camburi, para atender clientes e parceiros. Sob o comando dos empresários Ivan Aguiar e Bruna Cortes, a loja é especializada em jardins verticais e artigos de decoração.

BURBURINHO DA PRAIA DO CANTO

Um burburinho ferveu nas ruas da Praia do Canto, em Vitória, nos últimos dias. Tudo porque o terreno que abrigava a empresa Geoplan, localizada na Aleixo Netto, deu lugar a um imenso vazio e quem por lá passava logo se perguntava: “o que vai ser construído aqui? O mistério acaba de ser descoberto. No local, a incorporadora Nazca e a construtora Abaurre planejaram a construção do edifício Ventanas Praia do Canto. O empreendimento pretende ser um símbolo do bom gosto e contemporaneidade, oferecendo diferenciais em sua arquitetura como a utilização de brises, elementos estratégicos pensados para dar sustentabilidade ao projeto arquitetônico, concebido por Letícia e Flávia Abaurre.

DO ES PARA SANTA CATARINA

Flavia Delcaro, Lauriane Gonçalves e Camila Gomes
Flavia Delcaro, Lauriane Gonçalves e Camila Gomes Crédito: Divulgação
A empresária Camila Gomes, da Entoar Distribuidora e a educadora da marca Loucas & Lisas no Espírito Santo, Flávia Delcaro estiveram em Santa Catarina para conhecerem os lançamentos da marca para os cabelos. Na ocasião, a especialista da Entoar, Lauriane Gonçalves, apresentou as novidades que prometem revolucionar quem deseja clarear as madeixas.

ADVOCACIA FAMILIARISTA NA PANDEMIA

Nesta quarta-feira (24), às 19 horas, a advogada Flavia Brandão, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), fará uma transmissão ao vivo em seu perfil do Instagram (@_flaviabrandao_) com outros dois especialistas da área, de diferentes estados brasileiros. O bate-papo será sobre os desafios do direito familiarista no cenário atual e as alternativas encontradas por cada profissional dentro das realidades dos Estados em que vivem.

Veja Também

Empresárias do ES oferecem consultoria na área de gestão de risco

Miss do ES vira empresária e inaugura espaço de beleza em Vitória

Turismo de bem-estar é a tendência para o pós-pandemia

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

celebridades Arte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados