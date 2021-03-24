Artista do ES é selecionada para a Bienal de Arte Naif na Bulgária

A artista capixaba Ângela Gomes foi selecionada para a Bienal de Arte Naif na Bulgária 2021. Foram 29 artistas brasileiros inscritos com 82 obras. Após a votação do júri, seis pinturas de seis artistas representarão o Brasil: Ângela Gomes (ES), Ana Denise Souza (SE), Luiz Tananduba (PB), Enzo Ferrara (SP), Waldecy de Deus (BA) e Luiz Roberto da Rocha Maya (RJ). O evento virtual será composto por uma competição e uma exposição online.
DE VIX PARA NOVA YORK
AGRO+21
O diretor-fundador do Conta Café, Eduardo Bortolini, será um dos palestrantes do evento de abertura da Agro+2021, feira do agro regional que será realizada de 13 a 15 de abril, com palestras online, showroom e salas de conferências regionais. Criador da startup Conta Café para lojistas e compradores que comercializam com o barter, Borotolini falará sobre a "Volatilidade provocada pela Covid-19: perspectivas e desafios para o conilon e pimenta do reino”. Realizado pelo Programa Agro+, do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), o evento é voltado para produtores rurais, estudantes e técnicos do setor.
CAPIXABAS NO RIO
AÇÃO SOLIDÁRIA
Nossa designer Vivian Chiabay participa de campanha pra arrecadar alimentos pra comunidade carente de Jaburu, impactada pela pandemia. "Estamos vendendo nossos passarinhos no nosso site e revertendo 100% do valor deles pra compra de cestas básicas", conta.
PAISAGISMO
Após oito anos de mercado, a Vitória Green Paisagismo, inaugurou sua loja física em Jardim Camburi, para atender clientes e parceiros. Sob o comando dos empresários Ivan Aguiar e Bruna Cortes, a loja é especializada em jardins verticais e artigos de decoração.
BURBURINHO DA PRAIA DO CANTO
Um burburinho ferveu nas ruas da Praia do Canto, em Vitória, nos últimos dias. Tudo porque o terreno que abrigava a empresa Geoplan, localizada na Aleixo Netto, deu lugar a um imenso vazio e quem por lá passava logo se perguntava: “o que vai ser construído aqui? O mistério acaba de ser descoberto. No local, a incorporadora Nazca e a construtora Abaurre planejaram a construção do edifício Ventanas Praia do Canto. O empreendimento pretende ser um símbolo do bom gosto e contemporaneidade, oferecendo diferenciais em sua arquitetura como a utilização de brises, elementos estratégicos pensados para dar sustentabilidade ao projeto arquitetônico, concebido por Letícia e Flávia Abaurre.
DO ES PARA SANTA CATARINA
A empresária Camila Gomes, da Entoar Distribuidora e a educadora da marca Loucas & Lisas no Espírito Santo, Flávia Delcaro estiveram em Santa Catarina para conhecerem os lançamentos da marca para os cabelos. Na ocasião, a especialista da Entoar, Lauriane Gonçalves, apresentou as novidades que prometem revolucionar quem deseja clarear as madeixas.
ADVOCACIA FAMILIARISTA NA PANDEMIA
Nesta quarta-feira (24), às 19 horas, a advogada Flavia Brandão, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES), fará uma transmissão ao vivo em seu perfil do Instagram (@_flaviabrandao_) com outros dois especialistas da área, de diferentes estados brasileiros. O bate-papo será sobre os desafios do direito familiarista no cenário atual e as alternativas encontradas por cada profissional dentro das realidades dos Estados em que vivem.