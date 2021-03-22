Turismo de bem-estar é a tendência para o pós-pandemia

Para tentar restaurar energias exauridas no longo, exaustivo e doloroso 2020, e do 2021 que promete ainda de grandes desafios, hotéis em todo o mundo investem em ofertas de bem-estar e saúde física e mental. O wellness (bem-estar em inglês) é das tendências da hotelaria que ganham força em todo o mundo, como turismo regenerativo (com viajantes e empresas se esforçando para deixar o lugar melhor do que encontraram), buyout, workcation, staycation.
No blog Hotel Inspectors, a jornalista Carla Lencastre explica como hotéis em todo o mundo estão adotando as tendências de wellness. Entre os principais investimentos estão spas de grife, atividades associadas à natureza e a práticas sustentáveis e tratamentos com aromaterapia e metais nobres.
MÊS DA MULHER
CAPIXABA DA CONCERTINA
Um dos mais antigos instrumentos de fole do mundo, a concertina, conhecida dos capixabas pelas mãos dos pomeranos, é foco de pesquisa de um grupo de artistas pernambucanos que está realizando um amplo levantamento histórico e desenvolvendo um protótipo digital do instrumento. Se no Espírito Santo o instrumento é conhecido e reconhecido - desde 2014 foi instituído por Lei o Dia Estadual da Concertina e do Tocador de Concertina, além da existência de um festival em sua homenagem - em outros estados e regiões brasileiras a beleza de seu som permanece quase desconhecida.
Na última sexta (19), o tocador, luthier e professor de concertina de Domingos Martins, Angelino Zaager, conhecido como Seu Angelino, levou seu conhecimento e experiência ao grupo de artistas que está desenvolvendo o projeto Foles Digitais, em uma conversa realizada pelas redes sociais do projeto.
CAPIXABA CRIA IMAGEM
A artista capixaba Margarette Mattos assina a imagem oficial do projeto "Carnival Society of Boston", sociedade carnavalesca de Boston, nos EUA. O convite foi feito no final de fevereiro pelo presidente da Society, Johann Correa. Com o tema "Metamorphose Real", a artista se inspirou no mar, nos minerais, na biodiversidade e trouxe na imagem pintada uma borboleta coroada. "A obra é composta de pequenas borboletas estampadas ao fundo, onde todas passaram pela metamorfose, mas só uma delas se destaca para o Carnaval de Boston".
A artista visual leva na bagagem prêmios como Brazilian Internacional e Focus Brasil, ambos realizados nos Estados Unidos. Desde 2020, Margarette participa como co-fundadora do projeto Mostra Sua Cara, que une artistas do mundo todo em um bate-papo cheio de boas histórias e muito aprendizado.
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SÍNDROME DO OLHO SECO AUMENTA NA PANDEMIA
Têm aumentado as queixas associadas ao olho seco, cansaço ocular, pressão nos olhos e vista irritada no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Este crescimento, segundo a oftalmologista Liliana Nóbrega, é consequência do aumento de atividades como o teletrabalho ou o incremento da utilização de dispositivos móveis. “O olho seco é uma das síndromes oculares mais comuns atualmente e é resultado da falta de lágrimas ou sua má qualidade. Trata-se de uma síndrome crônica que afeta a superfície ocular por não estar devidamente hidratada”, explica.
Dentre as principais causas da síndrome durante a pandemia está no tempo excessivo gasto em frente a telas de dispositivos digitais como celulares, televisões, computadores, entre outros. Para reverter o problema, já existe em Vitória um tratamento feito por meio de uma tecnologia francesa, o E-Eye.
Inédito, o equipamento médico é o primeiro desenvolvido especificamente para o tratamento das glândulas que produzem lipídios e proteínas para as margens das pálpebras, responsáveis por 85% dos casos do olho seco. A técnica utiliza a tecnologia IRPL (Luz Pulsada Regulada de Alta Intensidade) e está disponível em sua clínica na capital.
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10 ANOS DE ARTE
Rubiane Maia, artista mineira, radicada em Vitória/ES desde os 4 anos de idade, terá um livro para chamar de seu. A obra, de autoria do curador e pesquisador Lindomberto Ferreira Alves, trata sobre os dez primeiros anos de carreira dessa artista multimídia. A artista já trabalhou com Marina Abramović, Ayrson Heráclito, Roberto Conduru e Marcelo Campos, só para citar alguns. Além de ter sido indicada, em 2017, ao “Prêmio Pipa”, uma das mais relevantes premiações, em âmbito nacional, da produção de Arte Contemporânea.
A artista, hoje, vive entre Vitória e Folkestone (Reino Unido), além de percorrer o mundo com suas apresentações. Afinal, seus trabalhos foram apresentados, mais de uma vez, em pelo menos 13 países (além do Brasil). O livro “Rubiane Maia: corpo em estado de peformance” terá lançamento online no dia 29 de março.