Blogueiro do ES lança livro sobre histórias de viagens pelo mundo

O jornalista e blogueiro Altier Moulin é autor do "Histórias de Viajante" Crédito: Divulgação

Altier Moulin, que acaba de A pandemia mudou a rotina de todo mundo e quem é apaixonado por viagem se viu, de uma hora para outra, impedido de fazer o que mais ama. Mas, uma boa forma de driblar a ansiedade é viajar por meio das palavras do jornalista e blogueiro capixaba, que acaba de lançar a pré-venda do livro "Histórias de Viajante ". O lançamento do livro será dia 20 de abril de 2021, em evento online.

O livro reúne relatos dos bastidores das viagens mais emblemáticas do jornalista e pretende mostrar que toda viagem vale a pena, inclusive as mais loucas e inesperadas.

Altier Moulin em Lençóis Maranhenses Crédito: Divulgação

Vividos durante muitos anos de viagens incríveis, as histórias do livro são uma verdadeira inspiração para quem é apaixonado por culturas diferentes, paisagens encantadoras e encontros surpreendentes que transformam nossa forma de ver o mundo.

Todas as histórias estão ancoradas em pessoas reais, desconhecidas e de vários países. Do imenso Brasil à fantástica Tailândia. Do pouco explorado norte da Argentina a Cuba. Da China, com seus perrengues, à surpreendente Botsuana. Da histórica República Tcheca à nossa vizinha Bolívia e muitos outros.

O jornalista e blogueiro Altier Moulin na China Crédito: Divulgação

Altier Moulin é capixaba, jornalista e viajante apaixonado pelas coisas deste mundo. Depois de uma viagem à África, decidido a mudar sua trajetória de vida, criou o blog Pé na Estrada e passou a viver integralmente o sonho de viajar e de colecionar histórias.

"Já estive em muitos lugares onde desejei estar e em outros que jamais imaginei conhecer. Entre todas as experiências que vivi, sempre me lembro das pessoas, porque acredito que é por meio delas que os lugares revelam sua alma, fazendo qualquer viagem ser inesquecível." Altier Moulin - Jornalista e blogueiro

ALLEMAND EM BRASÍLIA

Advogado Luiz Claudio Allemand Crédito: Divulgação

O advogado Luiz Cláudio Allemand retomou, neste mês, os trabalhos no Conselho da Justiça Federal, em Brasília. Pelo terceiro ano consecutivo ele segue participando da composição do plenário desta importante instituição pública responsável pela supervisão administrativa, orçamentária e correcional, cujas decisões possuem natureza vinculante para toda a Justiça Federal do Brasil.

REFERÊNCIA EM PERFUMARIA

O perfumista espanhol Alberto Morillas assina a nova fragrância da linha Malbec, de O Boticário – o Malbec Bleu. Morillas é o responsável pela criação de mais de 250 perfumes em parcerias com marcas internacionais como Calvin Klein, Carolina Herrera, Giorgio Armani, Bulgari, Givenchy e muitas outras. O novo Malbec Bleu completa o portfólio de Malbec, a tradicional linha de perfumaria masculina brasileira mais vendida no país, segundo a Euromonitor International Limited. “Malbec Bleu é uma fragrância que representa o mar, com um frescor de muita personalidade. O grande desafio desse projeto foi trazer um frescor marcante e moderno para o coração amadeirado da marca Malbec. Trabalhamos com o contraste das notas amadeiradas com as notas aquáticas, ressaltando uma tonalidade mineral e uma assinatura de força totalmente inovadora”, celebra Morillas, ao relembrar que foram produzidos inúmeros ensaios antes de chegar ao resultado final.

NOVOS INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan para esgotamento sanitário, planeja investimentos para ampliação da rede coletora de esgoto em mais oito bairro da Serra neste ano. As obras contemplam a construção de mais 34 quilômetro de redes, que irão atender 3.352 imóveis, beneficiando cerca de 12 mil moradores. Um projeto-piloto nos córregos Laripe e Irema também está em fase de finalização por parte da concessionária.

RR NEWS

Bruna Medeiros lança caixa para a Páscoa Crédito: Divulgação

Bruna Medeiros acaba de lançar caixas personalizadas para presentes de Páscoa (foto acima), em parceria com a doceria Lollypop. A caixa de diferentes tamanhos e formatos pode conter flores, vinhos, doces e outros itens.

Em março os brasileiros completaram um ano vivenciando a pandemia e até o próximo dia 31, os capixabas seguirão em quarentena na tentativa de conter os casos mais graves da Covid-19. A ortodontista Catarina Riva aponta que esses fatores têm reflexo até na saúde bucal dos pacientes: a estimativa é que os atendimentos por fraturas nos dentes e dor aumentem até 40% em comparação ao período anterior à pandemia. “Sentimentos de insegurança, ansiedade e estresse afetam a saúde bucal, resultando no desenvolvimento de bruxismo e DTM (disfunção da articulação temporomandibular)”, aponta.

O Brasil é o 13º maior mercado do mundo e lidera entre os países da América Latina, movimentando cerca de R$ 5,6 bilhões por ano, de acordo com a consultoria Newzoo. Aqui no Espírito Santo, uma parte da turma que ajuda a movimentar esse mercado estará reunida vitualmente na FAESA Game Jam, uma maratona de criação de jogos inéditos. A competição começa nesta segunda-feira (22), às 18h, com live pelo canal da FAESA no YouTube, que contará com a participação do CEO da Mito Games, Rafael Lontra, para falar sobre os editais para financiamento de jogos digitais, e a professora do curso de Direito da Faesa, Fernanda Modolo, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. No evento também serão reveladas as regras, o desafio proposto para a criação dos games e dadas as instruções para os interessados realizarem a inscrição. O evento é gratuito e aberto a participantes externos. As inscrições podem ser feitas em conteudo.faesa.br/game-jam.