Presidente da OAB-ES faz live com Ludhmila Hajjar sobre avanço da Covid

José Carlos Rizk Filho e Dra. Ludhmila Hajjar Crédito: Divulgação

José Carlos Rizk Filho, sobre o avanço da doença e o impacto da pandemia na vida dos brasileiros, no perfil @josecarlos.rizkfilho. Desde que a médica Ludhmila Abrahão Hajjar recusou o convite para ser ministra da Saúde do Governo Bolsonaro , a cardiologista e intensivista não sai da mídia e nem abandona seus pacientes em tratamento de Covid, em São Paulo. Mas neste domingo (21), às 19h, ela abre um espaço na sua agenda para conversar com o presidente da OAB-ES,, sobre o avanço da doença e o impacto da pandemia na vida dos brasileiros, no

"Há quase um ano, eu faço essa live com a Dra. Ludhmila nas minhas redes. Mas dessa vez vamos falar da Covid e também dos bastidores de Brasília, após ela ter recusado o convite para ser ministra da Saúde. Além de minha amiga, ela é minha médica particular, extremamente competente, e me atendeu quando tive um quadro de leve a médio dos sintomas da doença, em janeiro." José Carlos Rizk Filho - Presidente da OAB-ES

Em janeiro de 2021, o advogado foi atendido pela equipe de Dra. Ludhmila, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratamento da Covid-19. A irmã de Rizk, a cardiologista capixaba Stephanie Rizk, faz parte da equipe de Hajjar, e também está há 12 meses na linha de frente de combate à doença.

A equipe de Hajjar atendeu outros pacientes capixabas com Covid-19, como o médico Roger Bongestab e o ex-presidente do TRT-ES, Dr. Hélio Mario de Arruda.

JANTAR

Marivani Lacerda, Peterson Pereira e Najla El Aouar: encontro de arquitetos e decoradores, na Praia do Canto Crédito: Cacá Lima

BLINDAGEM DE PATRIMÔNIO

A educadora e planejadora financeira, Beth Mendes, e a especialista comportamental financeira Sara Maiza, criadora e mentora do Método Sprint Money, que consiste em acelerar os resultados financeiros pessoais, em 60 dias, compartilham a live “Como blindar seu patrimônio”, neste quarta- (17), às 18 horas. O evento, idealizado por Sara, acontece no Instagram @sara.maiza, e faz parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher.

MÊS DA MULHER

A anfitriã Ana Paula Leite e a palestrante convidada Lorraynne Pavezi: em evento de comemoração ao Mês da Mulher, antes das novas medidas restritivas da pandemia Crédito: Divulgação

CERTIFICAÇÃO DE EXCELÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA RITA

O Hospital Santa Rita acaba de receber a Certificação ONA 3 – Acreditado com Excelência, da rigorosa instituição credenciada DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda – DNV GL. É o mais alto grau de excelência da ONA. A presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, Marilucia Dalla, e o diretor-geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, comemoram a conquista. “Somente com um trabalho em equipe e comprometido com a qualidade do atendimento prestado é possível alcançar o mais alto grau de excelência”, diz Marilucia.

ESCOLA DO ES RECEBE SELO DE COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

O diretor geral e a gerente administrativa do Centro Educacional Leonardo da Vinci, Mário Broetto e Priscilla de Oliveira Lima Teles, receberam das mãos da aluna bolsista Heloísa Cavalcanti Oliveira o Selo Compromisso com a Educação, emitido pelo Instituto Ponte. A escola mantém parceria com a instituição há 5 anos e em 2021 oferece 11 bolsas de estudo para alunos do Ensino Médio. “O programa proporciona a jovens talentosos a oportunidade de mudar a sua realidade social através da educação. Nós acreditamos nessa proposta e por isso a apoiamos, tendo a grata satisfação de receber alunos muito dedicados e que apresentam excelentes resultados na vida estudantil”, avalia Mário.

PIONEIRISMO EM TÉCNICA CIRÚRGICA

Francisco Quintão, cirurgião bucomaxilofacial do Meridional Praia da Costa, recebeu no Espírito Santo o colega de profissão Fabio Ricardo Loureiro Sato, do Hospital Defeitos da Face da Cruz Vermelha Brasileira, de São Paulo, para três procedimentos inéditos no Estado no último final de semana. O procedimento que os profissionais realizaram foi o de artroplastia da articulação mandibular (ATM). O pioneirismo fica por conta da técnica usada para fixação do disco articular, que foi feita por meio de endoscopia. Endoscopia se refere a uma técnica que, por meio de um tubo flexível bem fininho com uma câmera em sua extremidade, se investiga ao vivo imagens das cavidades ocas do corpo. Os principais benefícios dessa técnica cirúrgica são: recuperação mais acelerada do paciente, menor nível de dor no processo pós-operatório e menor risco de infecções.

RR NEWS

A posse da diretoria do Ibef na gestão 2021-2022, que inicialmente seria presencial para um número reduzido de pessoas, será agora totalmente digital. Os palestrantes Caio Megale, economista-chefe da XP, e Rafael Furlanetti, sócio-diretor Institucional da XP, participam online do evento. A nova diretoria, presidida por Paulo Henrique Wanick Mattos, toma posse nesta quinta, dia 18, às 19 horas. O governador Renato Casagrande e o sócio fundador da Valor Investimentos, Paulo Henrique Corrêa, que assume como vice-presidente do Conselho de Administração, também falam na cerimônia de posse, que será transmitida com link fechado para associados, mantenedores e convidados do Ibef-ES.

A empresária Penha Arraz dedica parte de seu tempo e trabalho em ações de voluntariado. Dessa vez, a business woman apoia viagem missionária para o Haiti. “A viagem está agendada para abril e estamos buscando recursos que beneficiarão mais de 1500 crianças haitianas. Vamos construir uma padaria missionária e realizar a distribuição de cestas básicas”, relata.

Gabi Iamonde: em coquetel décor da Ilha, antes da nova quarentena Crédito: Cacá Lima