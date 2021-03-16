Consultoria capixaba de soluções de RH vira franquia​ nacional

As empresárias Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro Crédito: Divulgação

A capixaba Rhopen Consultoria é a primeira empresa do país a franquear serviços de RH de forma global, oferecendo soluções de consultoria, recrutamento, treinamento e desenvolvimento e departamento pessoal. As duas primeiras franqueadas já estão funcionando em Belo Horizonte (MG) e Recife (PE).

Em breve, a marca deve chegar aos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia.

Com 10 anos de atuação no mercado brasileiro, a Rhopen é administrada pelas empresárias Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro, sempre com o objetivo de desenvolver pessoas e promover o maior ativo de uma empresa: o capital humano.

Sob o olhar atento de suas fundadoras, a franquia tem o propósito de ajudar colaboradores e empresas a descobrirem seus potenciais para garantir o melhor desenvolvimento do negócio.

Por ser uma consultoria de confiança e referência no direcionamento de carreira, a Rhopen conta com um banco de mais de 140 mil currículos. Uma base de contatos fundamental para conectar empresas a profissionais qualificados.

VERNISSAGE NO RIO

Denise Pimentel, a artista capixaba Bianca Romano e Cíntia Acciole: abertura de exposição individual na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

COMÉDIA NO CENTRO DE VIX

Os clubes de comédia de São Paulo foram a inspiração para a produtora cultural Jéssica Girardeli empreender em Vitória. Apaixonada pelo universo da stand up comedy, a capixaba, que atualmente mora em Londres, está tocando a inauguração do Vix Comedy Club, um espaço dedicado totalmente ao riso que abrirá suas portas no Centro de Vitória em abril.

ALMOÇO

Maita Mota e Chico Lins: encontro de amigos na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

SEGURANÇA ALIMANTAL

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) promove nestas quarta e quinta-feiras (dias 17 e 18), das 15h às 18h, o curso “Boas Práticas e Segurança Alimentar”, que será ministrado pela instrutora do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) Luciana Dalarmelina Santos. O encontro acontece de forma virtual e terá transmissão pelo aplicativo Zoom.

De acordo com o superintendente da Acaps, Hélio Schneider, o curso tem o objetivo de capacitar os profissionais dos estabelecimentos quanto às boas práticas de higiene, manipulação e comercialização dos alimentos. “É a nossa contribuição para que os supermercadistas possam assegurar a qualidade higiênico-sanitária das lojas e ao mesmo tempo atender a legislação vigente”, afirma.

QUERIDOS DE RR

Carol Veiga e Gustavo Buteri Crédito: Mônica Zorzanelli

EXAME COVID MAIS RÁPIDO

Não é preciso esperar dias pelo resultado do exame do COVID nos casos de pessoas com sintomas. Segundo o coordenador geral do Teste Covid Capixaba, Edson Mezadri Vieira, que realiza diversos exames do COVID em sistema drive-thru no antigo Aeroporto de Vitória, agora em menos de três horas as pessoas podem ter o resultado, é o exame recém-chegado PCR antígeno. “Ele também através de amostras da secreção coletadas do nariz com o cotonete e é capaz de detectar a proteína do nucleocapsídeo viral do SARS-CoV-2. Há dois resultados, o positivo, que significa infecção viral ativa e o negativo, onde não é detectada a presença do vírus no organismo. Além de pessoas com sintomas, também é indicado para assintomáticos que tiveram contato com pessoas com caso positivo”, explica ele.

AMIGAS

Cristiane Rocha, Fernanda Prates e Nely Moschen: encontro fashion na Enseada do Suá Crédito: Cloves Louzada

CÁPSULA VEGANA

Que a indústria farmacêutica vem inovando a cada ano, isso ninguém tem dúvidas. E além de diversos formatos personalizados de medicamentos como em goma, chocolate, shot, sachê, para torrar mais fácil a adaptação do paciente aos tratamentos, segundo o farmacêutico da Pharmapele Vila Velha, Márcio Mendes Mello, outra opção quem vem fazendo sucesso é poder escolher a tapiocaps, também chamada de cápsula vegana. “100% naturais, elas são fabricadas a partir de um polímero natural obtido através de um processo de fermentação do amido da tapioca. Elas são recomendadas para ativos altamente oxidáveis como as vitaminas ou para qualquer medicamento que possa ser formulado em cápsula. Além disso, são livres de glúten, favorecendo a classe celíaca que tem intolerância a essa proteína”, explica o farmacêutico.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Lara Ardisson Fornaciari ao lado dos pais Marcelo Eraldo Fiorotti Fornaciari e Rosiane Ardisson Fornaciari e a irmã Sara: celebrando 15 anos! Crédito: Foto Poema

RR NEWS

A consultora Lorrayne Maia foi convidada por Rodrigo e Joana Barbosa para manhã de workshop direcionado a colaboradores da Grand Construtora, no próximo dia 23. Na ocasião, os funcionários ainda receberão seus novos uniformes, que tiveram um toque da profissional de moda na criação dos modelos.

As irmãs Gilcéa e Nilcéa Prudêncio: celebrando o Mês da Mulher! Crédito: Divulgação