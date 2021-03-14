Banda do ES e Durval Lelys gravam clipe em homenagem ao mês do autismo

Banda Rajar Crédito: Divulgação

Com 13 anos de estrada, a banda capixaba Rajar, ganhou o Brasil com trilhas em novelas da Globo, do Multishow e em 2017 celebrou 10 anos com DVD com a participação de Sidney Magal. No último dia 10, a Rajar, liderada por Ronaldo Cohin, lançou o clipe "Nina", em parceria com o cantor baiano Durval Lelys.

Ronaldo e Saulo Passos, empresário de Durval, são pais de filhos com transtorno do espectro do autismo (TEA). "Como está se aproximando o Mês do Autismo, em abril, resolvemos fazer algo alegre, com o espírito irreverente como o de Durval, fazer um intercâmbio do ES e Bahia. E o Lucas, meu filho, queria muito participar de um clipe da Rajar 'tocando com a banda", conta Ronaldo.

Ronaldo Cohin, bacharel em Ciência da Computação, é o criador da startup Jade, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas. A ideia de Cohin surgiu para ajudar o filho Lucas, diagnosticado com autismo de alta funcionalidade aos 2 anos de idade. O mais famoso produto da startup é o aplicativo Jade Autism, para autistas e portadores da síndrome de down, que já recebeu vários prêmios internacionais e é utilizado em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes.

Lucas, filho de Ronaldo Cohin, faz uma participação especial no clipe da Banda Rajar e Durval Lelys em homenagem ao Mês do Autismo Crédito: Divulgação

INAUGURAÇÃO

Cristiane Guedes e Edna Lopes: open house de franquia de sapatos no Estado Crédito: Cloves Louzada

COVID E SAÚDE MENTAL

Um estudo da Universidade de Oxford com mais de 62.000 sobreviventes da Covid-19 mostrou que 1 em cada 16 pacientes recuperados da doença foi diagnosticado com alguma doença mental até três meses após a infecção. Os problemas mais comuns observados foram transtornos de ansiedade, seguidos de depressão, insônia e, raramente, demência. O médico psiquiatra e professor de psiquiatria da UVV Valber Dias Pinto explica que a ansiedade é uma emoção natural, sempre ativada quando precisamos nos adaptar à algum evento, bom ou mau que altere a vida do indivíduo. “Por alguns chamado de estresse. essa reação ocorre, em geral, frente à necessidade adaptação exigida do indivíduo em momentos de mudança. Em tempos de pandemia adaptação é a regra e não a exceção. Nos pacientes que sobreviveram ao Covid-19 a reação ao estresse contudo passa do nível do normal, gerando graves transtornos ansiosos ou piora de quadros pré-existentes”, conta.

COQUETEL

Carol Lobato e Raigna Vasconcelos: encontro fashion em Vix Crédito: Cloves Louzada

MAIS TECNOLOGIA, MENOS BISTURI

O hit do momento é dar um up no corpo de forma rápida e segura sem precisar recorrer aos procedimentos invasivos. Quem afirma é a médica especializada em dermatologia, Julianne Wagmacker. Ela explica que objetivo é melhorar a harmonia e a estética do corpo, reduzindo flacidez, gordura localizada, celulite, estrias, além de melhorar o contorno corporal. “Assim como a harmonização facial, a harmonização corporal pode usar um ou mais procedimentos, sempre pensando no objetivo e na individualidade de cada paciente.”

MÊS DA MULHER

Carol Hemerly e Julia Bastos Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Cicero Moro, presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES), convida para o primeiro Café de Negócios Digital da entidade, que debaterá as oportunidades do marketing digital nos negócios, na quarta-feira (17), às 17h, pelo YouTube.

Vanessa Cardoso à espera de Maria Clara Crédito: Jackie Campos

A jornalista Vanessa Cardoso posa para as lentes de Jackie Campos para registrar sua doce espera. Ela e o advogado Diego Barros aguardam a chegada da baby Maria Clara, primeira filha do casal.

Nossa designer de joias Carolina Neves apresenta a pedra do mês de março, a água marinha. Carol é reconhecida pelas suas peças com significado e repletas de pedras preciosas. Conhecida por suas superstições, já que antigamente era utilizada para proteger os marinheiros em alto mar para reduzir o medo e aguçar a intuição, a água marinha é uma das pedras mais limpas disponíveis atualmente. Sua cor levemente azul esverdeada/turquesa fica ainda mais especial quando misturada com outras pedras, como por exemplo a esmeralda e o rubi.