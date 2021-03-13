Professor lança livro de fotografias sobre história do MST no ES

Rodrigo Rossoni “Olhares Comprometidos - Fotografia e identidades no MST”, publicado pela Edufba Crédito: Rodrigo Rossoni

Jornalista, fotógrafo, professor e pesquisador, Rodrigo Rossoni é um baiano-capixaba - ou vice-versa - que começou sua trajetória acadêmica e profissional no Estado e agora leva um pedaço do Espírito Santo para o resto do Brasil.

Pós-doutor pela USP e professor da Universidade Federal da Bahia, ele participa na quarta, dia 17, às 20h30 da live que marca o pré-lançamento de seu livro “Olhares Comprometidos - Fotografia e identidades no MST”(fotos na galeria abaixo), publicado pela Edufba, no canal da editora no YouTube.

Junto com ele, participando da discussão, estarão a professora da Ufes Moema Rebouças e os professores da USP Atílio Avancini e Wagner Souza e Silva.

Rodrigo Rossoni lança “Olhares Comprometidos - Fotografia e identidades no MST”

Rossoni conta no livro uma história de 20 anos dedicada à pesquisa e à intervenção prática no assentamento Piranema, em Fundão, em uma história que começou como trabalho de graduação do curso de Jornalismo da Ufes. Dividido em três momentos bem diferentes, tendo a fotografia como elemento comum, o livro emociona, instiga e convida à reflexão.

O olhar estrangeiro do jovem que se inspirava na obra Sebastião Salgado; o momento de construir com as crianças uma vivência fotográfica prática e participativa – da montagem manual de um laboratório na “suíte” do antigo dono da fazenda à revelação de 1.188 fotos produzidas pelo grupo de 34 pequenos fotógrafos do cotidiano; o advento das novas tecnologias, a passagem das crianças para o mundo adulto e a predileção pelas selfies. Tudo isso e muitas fotografias fazem da obra interessante material para públicos dos mais diversos.

QUERIDAS DE RR

Rita Garajau e Rita Tristão: em coquetel badalado Na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

SORRISO NOVO

O sorriso é um gesto tão espontâneo, porém para muitos é sinônimo de constrangimento. Márcia Gabriella Barros Mule, especialista em radiologia odontológica e em saúde pública, lembra que a tecnologia chegou para facilitar processos e em pouco tempo é possível transformar um sorriso em menos de uma semana. “A odontologia digital é uma grande inovação. Scanners, impressoras 3D, softwares específicos para a área, tudo isso auxiliando profissionais para um planejamento e execução de forma mais rápida, podendo os pacientes saírem dos procedimentos e retornarem suas atividades normalmente”.

NOVA COLEÇÃO PARA NOIVAS

Barbara Ferretti e Rafaela Sterquino posam para nova coleção “Chuva de Arroz” da Quattre, criada especialmente para as noivas Crédito: Divulgação

NOVA EXPOSIÇÃO

A arquiteta e colecionadora Tatiana Coutinho convida para a abertura da exposição “Ocupação em 4 tempos”, na próxima terça (16), no Palácio Sônia Cabral, Centro de Vitória. A mostra reúne obras do artista Fernando Burjato.

MÊS DA MULHER

Paula e Marcia Flores: em open house na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

ÉTICA NO TATAME

O capixaba Raphael Câmara, advogado e praticante de judô, foi um dos cinco eleitos para compor o Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) no quadriênio 2021-2024. "É uma honra estar entre os escolhidos para uma tarefa de tamanha responsabilidade. A prática de judô exige bastante disciplina e sua filosofia fala sobre respeito, bondade e cuidado para a construção de um mundo melhor. Temos grande apreço pelas práticas virtuosas no tatame e fora dele. Sou muito grato a todos que me ajudaram a chegar até aqui", comenta.

COQUETEL

Julia Aguiar e Robberia Pacheco: encontrinho na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVA COMISSÃO NA OAB-ES

O advogado Sandro Câmara presidirá a recém-criada Comissão Especial de Direito Regulatório e Infraestrutura na OAB do Espírito Santo. A nomeação foi feita pelo presidente da seccional, José Carlos Rizk Filho. A nova comissão tem como objetivo tratar de questões jurídicas junto às agências reguladoras no âmbito estadual, também propondo debates sobre a regulação pública e o desenvolvimento social e econômico, a partir da análise conjunta do Direito Público e do Direito Privado.

RR NEWS

Em comemoração ao Dia do Consumidor, no próximo dia 15, Dani Mendes colocou todos os itens de chá e mesa posta da sua loja virtual, a Garimpei4you, com desconto. Segundo ela, é uma oportunidade imperdível de adquirir as xícaras de chá em porcelana com detalhe em ouro e as taças de cristal, as queridinhas das meseiras, termo que surgiu no Instagram para quem gosta de criar e montar mesas.

Em homenagem ao Dia do Consumidor, Rubia Tannure preparou condições especiais durante todo o mês de março para as unidades da Botoclinic Shopping Mestre Álvaro e Shopping Vila Velha: no estilo compre dois procedimentos, ganhe um. “Estas condições estão imperdíveis. É uma ótima oportunidade para fazer tratamentos de harmonização facial, o procedimento queridinho do momento, com preço acessível”, revela Rubia.