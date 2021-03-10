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Renata Rasseli

Estudante do ES está na lista das 25 designers criativas do mundo

Amanda Lobos, 21 anos,  estudante de Design da Ufes, foi citada pela Escola de Design Shillington (Pensilvânia, EUA) como uma das 25 designers do mundo a ser seguida, no Dia Internacional da Mulher

Publicado em 10 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Amanda Lobos, 21 anos, é capixaba, freelancer e estudante de Design na Universidade Federal do Espírito Santo.
Amanda Lobos, 21 anos, é capixaba, freelancer e estudante de Design na Universidade Federal do Espírito Santo. Crédito: Agência BETC e Modernista
A estudante de Design na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Amanda Lobos, 21 anos, foi citada pela Escola de Design Shillington (Pensilvânia, EUA) como uma das 25 designers do mundo a ser seguida, no Dia Internacional da Mulher. Sua trajetória profissional começou em 2016 com a “Mais de Um Lobo”. Atualmente, ela trabalha com a criação de ilustração, design gráfico, embalagens, identidade visual, estamparia e materiais gráficos diversos.
Entre 2020 e 2021, Amanda fez trabalhos para a Adobe, Amaro, Linktree, Snapchat e outros projetos para clientes particulares do Estado e no exterior. Iniciou 2021, como contratada como Diretora de Arte Jr. do grupo Time For Fun, de São Paulo.
Para o mês da mulher, foi convidada pela Hersheys e Plano Feminino, juntamente com outras sete artistas, para a campanha HerShe, de incentivo a mulheres artistas de campos variados.
“Como exploro paletas de cores, formas e ilustrações autorais, muitos clientes aparecem buscando esse traço artístico para os projetos”, diz Amanda.

NOVA MARCA CAPIXABA

Marci Vago e Alline Passamani
Marci Vago e Alline Passamani: a dupla querida de RR lança no próximo dia 29 a ALLMA Brand. O nome é uma fusão de Alline e Marci Crédito: Divulgação

MULHERES LÍDERES NA REDE GAZETA

A convite da Rede Gazeta, a vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, vai abrir a quarta edição da Roda de Conversa, evento em homenagem ao Mês da Mulher. Neste ano, o bate-papo vai debater tema "Mulheres Líderes" e seus espaços no ES, com mediação de RR.
Em intensa agenda de trabalho, Jacqueline, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice no Estado, gravou uma mensagem para as capixabas para iniciar a programação, que acontece nesta quinta-feira (11), a partir das 16h30. A transmissão será feita de forma aberta por A Gazeta, no endereço www.agazeta.com.br/eventos.

MÊS DA MULHER NA PREFEITURA DE VITÓRIA

A vice-governadora, Jacqueline Moraes, e a vice-prefeita, Capitã Estéfane
A vice-governadora, Jacqueline Moraes, e a vice-prefeita, Capitã Estéfane Crédito: Jansen Lube
A Prefeitura Municipal de Vitória realizou na manhã da última segunda-feira (8) uma homenagem às servidoras municipais. O ato solene homenageou 19 servidoras do município pela dedicação, retidão e competência no exercício de suas funções como funcionárias públicas. O Diário Oficial do município também ganhou uma nova formatação com a cor lilás e uma mensagem temática às mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
“Como representante das mulheres vi a necessidade de reconhecer o trabalho das servidoras. Por esse motivo, lideramos essa solenidade, com a anuência do prefeito, a fim de dar visibilidade e reconhecimento para essas mulheres no Dia Internacional da Mulher. Ficamos felizes, pois nunca houve na história da prefeitura uma homenagem ao público feminino’’, disse a vice-prefeita, Capitã Estéfane.
A solenidade contou com a presença da vice-governadora, Jacqueline Moraes, que também foi uma das homenageadas. A doutora em psicologia, pedagoga e autora do livro ‘’Mulher Líder de Si Mesma’’, Gina Strozzi, foi a palestrante da manhã e destacou a importância do empreendedorismo emocional para as colaboradoras e convidadas presentes.

ENXERGUE SUA FORÇA, MULHER!

Ana Luiza Azevedo
Ana Luiza Azevedo Crédito: Lucas Carvalho
Para marcar o mês da mulher e sob a direção executiva da jovem empresária Ana Luiza Azevedo, as Óticas Paris lançaram nesta segunda-feira (8 de março) uma campanha multimídia, contando as histórias de cinco mulheres que são referência no que fazem. Foram convidadas a arquiteta Juliana Kwak; a bodyboarder capixaba Neymara Carvalho; a stylist Yasmin Costa Gomes; a cantora e compositora Budah, além da própria Ana Luiza. “Como mulheres, nossa força está em ser, viver e em toda a atitude que temos, nos tornando a cada dia uma versão melhor da mulher que somos. Queremos que cada uma se sinta representada nesta ação, mulheres fortes, convictas do próprio poder e que reconhecem a força que têm, ocupando os seus espaços, sempre juntas”, enfatiza.

NOVOS NEGÓCIOS

Pero Paraíso
 Pero Paraíso comanda a granja Ovos e Companhia, na Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

INVESTIGAÇÃO ARTÍSTICA

A curadora do Projeto Outra Margem, que consiste em uma proposta de residência artística que aviva o debate sobre o centro da cidade e suas questões urbanísticas e sociopolíticas, realizado a partir de recursos do fundo de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), a arquiteta Clara Sampaio, encerra hoje, a investigação artística. Clara, que mora atualmente em Portugal, sempre vem ao Estado para promover essas trocas culturais, que visam reacender a importância da arte como veículo de reflexão. O resultado do estudo será lançado em uma publicação digital, ainda neste mês de março.

MÊS DA MULHER

Carol Veiga, Licia Lugon e Patricia Fernando
Carol Veiga, Licia Lugon e Patricia Fernando: almoço em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Crédito: Mônica Zorzanelli

APOIE A CAMPANHA "LEÃO SOLIDÁRIO"

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci é uma das instituições filiadas à Federação do Terceiro Setor do Espírito Santo – Fundaes e contribui para conscientizar a sociedade capixaba sobre a importância de fazer a destinação de parte do seu imposto de renda devido para entidades do terceiro setor, que são beneficiadas através dos recursos dos FIA – Fundo da Infância e Adolescência ou Fundo do Idoso, entre outras leis de incentivo.
Todos os anos, cerca de R$ 700 milhões deixam de chegar a inúmeras e necessitadas organizações por conta de os contribuintes não fazerem essa opção. Hoje apenas 10% do montante possível são efetivamente designados, apesar de ser muito fácil destinar e não haver riscos de “cair na malha fina”. Nesse sentido, nasce a campanha Leão Solidário com a mascote Leal, um leãozinho jovem, simpático e sorridente.
Para o presidente Executivo da Fundaes e presidente do conselho de administração da Acacci, Robson Melo, com a mascote, a Federação quer transmitir a mensagem da destinação do imposto de Renda de uma forma lúdica, bem-humorada aos seus parceiros e contribuintes, sejam eles pessoa física ou jurídica. “Ao fazer isso, as empresas e pessoas físicas vão colaborar com o desenvolvimento local, gerando emprego, renda e oportunidades para jovens, crianças, idosos, artistas, atletas, famílias inteiras” reforça Melo.
O Leal vai transmitir uma mensagem mais amigável e assim conectar empresas e pessoas aos projetos sociais de todo o Espírito Santo, entre elas a Acacci, que assistem a milhares de capixabas nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura e outros. Para saber mais acesse: https://fundaes.org.br/.

RR NEWS

A influencer Samanta Sassá
A empresária Rachel Pires Crédito: Thiago Vieira
A influencer Samanta Sassá assina a nova coleção de acessórios da Nuvem Sublimação. A novidade acaba de ser lançada pela empresária Rachel Pires. A coleção inclui bolsa bag, necessaire, panneau e lenço.
Sabrina Denadai ministra curso de automaquiagem nesta quinta, 11, na Praia do Canto, a convite de Maísa, Gorete e Verônica Dadalto. A maquiadora, que acumula experiência de mais de 20 anos, já assinou o make de modelos famosas, como Gisele Bündchen e Ana Hickmann.
A especialista em mesa posta e tea sommelière Dani Mendes segue para Itaúnas onde presta consultoria sobre mesa posta e chá da tarde para a Pousada Ka347, que faz parte do seleto Roteiro de Charme. Fica por lá até o dia 12 e, no retorno, recebe para o lançamento da primeira edição do Café Vitoriano, no dia 14 de março, em sua Tea Room, em Vila Velha.
A endocrinologista Gisele Lorenzoni tem uma tarefa especial nesta semana: Participa de um curso de atualização em Endocrinologia Clínica, pela Harvard Medical School, até o próximo sábado, dia 13.
A tricoscopia será o tema do curso ministrado por Camila Zanoni. A tricologista e terapeuta capilar irá abordar no encontro alterações mais comuns no couro cabeludo e fios, a importância de se fazer uma análise correta, entre outros assuntos. O encontro acontece no dia 28 de março e será on-line.
Maria Luiza Huver comemora 15 anos nesta quarta-feira, dia 10
Maria Luiza Huver comemora 15 anos nesta quarta-feira (10). Parabéns! Crédito: Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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