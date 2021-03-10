Estudante do ES está na lista das 25 designers criativas do mundo

Amanda Lobos, 21 anos, é capixaba, freelancer e estudante de Design na Universidade Federal do Espírito Santo. Crédito: Agência BETC e Modernista

A estudante de Design na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Amanda Lobos, 21 anos, foi citada pela Escola de Design Shillington (Pensilvânia, EUA) como uma das 25 designers do mundo a ser seguida, no Dia Internacional da Mulher. Sua trajetória profissional começou em 2016 com a “Mais de Um Lobo”. Atualmente, ela trabalha com a criação de ilustração, design gráfico, embalagens, identidade visual, estamparia e materiais gráficos diversos.

Entre 2020 e 2021, Amanda fez trabalhos para a Adobe, Amaro, Linktree, Snapchat e outros projetos para clientes particulares do Estado e no exterior. Iniciou 2021, como contratada como Diretora de Arte Jr. do grupo Time For Fun, de São Paulo.

Para o mês da mulher, foi convidada pela Hersheys e Plano Feminino, juntamente com outras sete artistas, para a campanha HerShe, de incentivo a mulheres artistas de campos variados.

“Como exploro paletas de cores, formas e ilustrações autorais, muitos clientes aparecem buscando esse traço artístico para os projetos”, diz Amanda.

NOVA MARCA CAPIXABA

Marci Vago e Alline Passamani: a dupla querida de RR lança no próximo dia 29 a ALLMA Brand. O nome é uma fusão de Alline e Marci Crédito: Divulgação

MULHERES LÍDERES NA REDE GAZETA

A convite da Rede Gazeta, a vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, vai abrir a quarta edição da Roda de Conversa, evento em homenagem ao Mês da Mulher. Neste ano, o bate-papo vai debater tema "Mulheres Líderes" e seus espaços no ES, com mediação de RR.

Em intensa agenda de trabalho, Jacqueline, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice no Estado, gravou uma mensagem para as capixabas para iniciar a programação, que acontece nesta quinta-feira (11), a partir das 16h30. A transmissão será feita de forma aberta por A Gazeta, no endereço www.agazeta.com.br/eventos.

MÊS DA MULHER NA PREFEITURA DE VITÓRIA

A vice-governadora, Jacqueline Moraes, e a vice-prefeita, Capitã Estéfane Crédito: Jansen Lube

A Prefeitura Municipal de Vitória realizou na manhã da última segunda-feira (8) uma homenagem às servidoras municipais. O ato solene homenageou 19 servidoras do município pela dedicação, retidão e competência no exercício de suas funções como funcionárias públicas. O Diário Oficial do município também ganhou uma nova formatação com a cor lilás e uma mensagem temática às mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

“Como representante das mulheres vi a necessidade de reconhecer o trabalho das servidoras. Por esse motivo, lideramos essa solenidade, com a anuência do prefeito, a fim de dar visibilidade e reconhecimento para essas mulheres no Dia Internacional da Mulher. Ficamos felizes, pois nunca houve na história da prefeitura uma homenagem ao público feminino’’, disse a vice-prefeita, Capitã Estéfane.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora, Jacqueline Moraes, que também foi uma das homenageadas. A doutora em psicologia, pedagoga e autora do livro ‘’Mulher Líder de Si Mesma’’, Gina Strozzi, foi a palestrante da manhã e destacou a importância do empreendedorismo emocional para as colaboradoras e convidadas presentes.

ENXERGUE SUA FORÇA, MULHER!

Ana Luiza Azevedo Crédito: Lucas Carvalho

Para marcar o mês da mulher e sob a direção executiva da jovem empresária Ana Luiza Azevedo, as Óticas Paris lançaram nesta segunda-feira (8 de março) uma campanha multimídia, contando as histórias de cinco mulheres que são referência no que fazem. Foram convidadas a arquiteta Juliana Kwak; a bodyboarder capixaba Neymara Carvalho; a stylist Yasmin Costa Gomes; a cantora e compositora Budah, além da própria Ana Luiza. “Como mulheres, nossa força está em ser, viver e em toda a atitude que temos, nos tornando a cada dia uma versão melhor da mulher que somos. Queremos que cada uma se sinta representada nesta ação, mulheres fortes, convictas do próprio poder e que reconhecem a força que têm, ocupando os seus espaços, sempre juntas”, enfatiza.

NOVOS NEGÓCIOS

Pero Paraíso comanda a granja Ovos e Companhia, na Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

INVESTIGAÇÃO ARTÍSTICA

A curadora do Projeto Outra Margem, que consiste em uma proposta de residência artística que aviva o debate sobre o centro da cidade e suas questões urbanísticas e sociopolíticas, realizado a partir de recursos do fundo de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES), a arquiteta Clara Sampaio, encerra hoje, a investigação artística. Clara, que mora atualmente em Portugal, sempre vem ao Estado para promover essas trocas culturais, que visam reacender a importância da arte como veículo de reflexão. O resultado do estudo será lançado em uma publicação digital, ainda neste mês de março.

MÊS DA MULHER

Carol Veiga, Licia Lugon e Patricia Fernando: almoço em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Crédito: Mônica Zorzanelli

APOIE A CAMPANHA "LEÃO SOLIDÁRIO"

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci é uma das instituições filiadas à Federação do Terceiro Setor do Espírito Santo – Fundaes e contribui para conscientizar a sociedade capixaba sobre a importância de fazer a destinação de parte do seu imposto de renda devido para entidades do terceiro setor, que são beneficiadas através dos recursos dos FIA – Fundo da Infância e Adolescência ou Fundo do Idoso, entre outras leis de incentivo.

Todos os anos, cerca de R$ 700 milhões deixam de chegar a inúmeras e necessitadas organizações por conta de os contribuintes não fazerem essa opção. Hoje apenas 10% do montante possível são efetivamente designados, apesar de ser muito fácil destinar e não haver riscos de “cair na malha fina”. Nesse sentido, nasce a campanha Leão Solidário com a mascote Leal, um leãozinho jovem, simpático e sorridente.

Para o presidente Executivo da Fundaes e presidente do conselho de administração da Acacci, Robson Melo, com a mascote, a Federação quer transmitir a mensagem da destinação do imposto de Renda de uma forma lúdica, bem-humorada aos seus parceiros e contribuintes, sejam eles pessoa física ou jurídica. “Ao fazer isso, as empresas e pessoas físicas vão colaborar com o desenvolvimento local, gerando emprego, renda e oportunidades para jovens, crianças, idosos, artistas, atletas, famílias inteiras” reforça Melo.

O Leal vai transmitir uma mensagem mais amigável e assim conectar empresas e pessoas aos projetos sociais de todo o Espírito Santo, entre elas a Acacci, que assistem a milhares de capixabas nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura e outros. Para saber mais acesse: https://fundaes.org.br/.

RR NEWS

A empresária Rachel Pires Crédito: Thiago Vieira

A influencer Samanta Sassá assina a nova coleção de acessórios da Nuvem Sublimação. A novidade acaba de ser lançada pela empresária Rachel Pires. A coleção inclui bolsa bag, necessaire, panneau e lenço.

Sabrina Denadai ministra curso de automaquiagem nesta quinta, 11, na Praia do Canto, a convite de Maísa, Gorete e Verônica Dadalto. A maquiadora, que acumula experiência de mais de 20 anos, já assinou o make de modelos famosas, como Gisele Bündchen e Ana Hickmann.

A especialista em mesa posta e tea sommelière Dani Mendes segue para Itaúnas onde presta consultoria sobre mesa posta e chá da tarde para a Pousada Ka347, que faz parte do seleto Roteiro de Charme. Fica por lá até o dia 12 e, no retorno, recebe para o lançamento da primeira edição do Café Vitoriano, no dia 14 de março, em sua Tea Room, em Vila Velha.

A endocrinologista Gisele Lorenzoni tem uma tarefa especial nesta semana: Participa de um curso de atualização em Endocrinologia Clínica, pela Harvard Medical School, até o próximo sábado, dia 13.

A tricoscopia será o tema do curso ministrado por Camila Zanoni. A tricologista e terapeuta capilar irá abordar no encontro alterações mais comuns no couro cabeludo e fios, a importância de se fazer uma análise correta, entre outros assuntos. O encontro acontece no dia 28 de março e será on-line.