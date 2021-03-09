ES vai ganhar bufê infantil com conceito lúdico e ecológico

Cerimonial infantil Vila Pindô, que será inaugurado no Bairro de Fátima Crédito: Divulgação

Com previsão de lançamento para o mês de maio, o Vila Pindô – cerimonial infantil localizado no Bairro de Fátima - traz um universo mágico para crianças e adultos. Com conceito de bufê lúdico ecológico, o espaço indoor oferecerá muita aventura e diversão para as crianças com brinquedos feitos com madeira de reflorestamento, móveis de demolição, tramas naturais, entre outros. Capitaneado pelos empresários e irmãos Guilherme e Giovana Brunoro, o cerimonial infantil foi todo pensado em diversão sem tecnologia. “Desde o projeto - em que priorizamos por um empreendimento utilizando elementos naturais - nossa ideia é trazer um ambiente lúdico para as crianças, sem tecnologia”, explica Guilherme. “O usual são games, brinquedos mecânicos e no nosso cerimonial, a criança realmente vai brincar e despertar sua criatividade”, afirma Giovana. Já na entrada os convidados são surpreendidos por um exclusivo contêiner aéreo que serve de base para a tirolesa. “Todos os brinquedos são telados e possuímos equipamentos de segurança para as crianças”, destaca Guilherme. O projeto é da designer Maria do Carmo Dezan que optou pela iluminação natural. O empresário ainda acrescenta que o bufê está preparado para seguir todos os protocolos de segurança sanitária exigidos pelo Governo do Estado.

PEDRA AZUL

Rubia Galvão, Karina Mazzini, Justino e Claudia Mameri e Lilian Salviato: em final de semana nas montanhas Crédito: Mônica Zorzanelli

TESTAMENTO VITAL

O testamento vital, que pode ser aplicado ainda em vida caso a pessoa se torne incapaz de declarar sua própria vontade, é uma prática consolidada perante a jurisprudência e que inclusive já é regulamentada no código do Conselho Regional de Medicina (CRM). Segundo o advogado especialista em Planejamento Sucessório e Patrimonial, Alexandre Dalla Bernardina , neste modelo, a pessoa pode fazer um testamento tratando acerca de como será a condução da sua vida pessoal e patrimonial. “Por exemplo, uma pessoa com Alzheimer. Ela pode, desde já, estabelecer algumas restrições (caso ela não queira ser submetida a um determinado tratamento médico) ou até designar quem vai ser a pessoa responsável por isso, parente ou não. E ela pode dispor disso tanto no aspecto pessoal quanto patrimonial, elencando quem vai gerir a empresa no caso de uma eventualidade como esta”, explica.

MÊS DA MULHER

Graziela Mozzeli, Valdecir Torezani, Juliana Botelho e Renata Gava: almoço em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

2020 foi o ano em que o Brasil registrou uma denúncia de violência contra mulher a cada 5 minutos. Para falar sobre o tema, o Mestrado de Segurança Pública da UVV realiza uma conversa sobre “Mortes violentas de mulheres: corpos que falam”. com os professores Pablo Lira e Cláudia Garcia. O webinar gratuito será no dia 10, às 19h.

MÃE E FILHO

Wagner e Martha Paiva: curtindo as belezas de Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

PARA ELAS

Vilma Costa, diretora Executiva do BNI-ES, está à frente de um grupo de mulheres, e em parceria com o Sebrae-ES, organizando o “Sebrae com elas”. Trata-se de uma rodada online de networking, que será realizada nesta quarta-feira (10), das 19h às 21h. O evento é exclusivo para as mulheres empreendedoras do Espírito Santo e de Minas Gerais.

ARTE EM PEDRA AZUL

Gladstone Nascimento, Gorete Thorey e João Carlos Lyra: finalizando os preparativos da exposição "Entre Formas, Lírios e Luas", no restaurante Passarin, em Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

LOUCAS POR VELOCIDADE

O público é, na maioria esmagadora, masculino. Mas as mulheres começaram a aderir às motocicletas de alta velocidade como hobby. De acordo com Gabriel Rizk, diretor da Moto Vena, o público para motos de alta performance gira de maneira radicalmente diferente quando se trata dos sexos masculino e feminino. Em torno de 95% das vendas são realizadas para homens e, apenas 5% para mulheres, e esse número já foi uma grande surpresa, antes ele nem aparecia nas estimativas porque era muito pequeno para ser lido percentualmente. Nas motos menores o número aumenta, fica entre 70% homens e 30% mulheres”, disse o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.

MONTANHAS DO ES

Daniela Aguilar e Roberta Aguilar: empreendedoras de Pedra Azul Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Quem aniversaria nesta terça-feira (09) são os dois grandes amores desta colunista: André Hees de Carvalho e Ricardo Zanete Hees de Carvalho. Muita saúde, meninos!

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Dorion Soares preparou um mimo especial para clientes e amigas: uma embalagem personalizada da marca DS com um trio de delícias da Chocolateria Brasil. RR agradece!

Carmen Prates completa 70 anos nesta terça-feira (09), ao lado da família. Parabéns, querida! Crédito: Cloves Louzada

Claudia Serra, Drika Venturini e Luana Casagrande recebem nesta quinta (11), em seu bistrô La Garza, na Barra do Jucu, La Garza, as clientes e amigas para um happy hour para comemorar o Dia Internacional das Mulher.

Gian Zucoloto recebe convidados nesta quarta-feira (10) para o open house da Moldura Minuto em Vitória, que possui vasto acervo de quadros de arte e fotografias, na Eugênio Netto, Praia do Canto. A galeria de origem paulista conta com mais de 20 mil obras de cerca de 200 artistas nacionais.

Raigna Vasconcelos confirmou presença na inauguração da nova franquia de calçados femininos, a Uza Shoes. A loja vai abrir no Shopping Vitória a partir de quarta-feira (10).