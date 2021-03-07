Dia da Mulher: 7 profissionais de sucesso do ES falam sobre a data

Elas batalham por igualdade de gênero e raça, conquistaram seus espaços no mercado de trabalho e seguem lutando contra os desafios da mulher do século XXI, entre eles os altos índices de violência contra as mulheres. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, que será celebrado neste dia 8 de março, RR abre espaço para 7 profissionais de diferentes áreas contarem seus desafios e projetos. O feminicídio, que atinge principalmente as mulheres negras, é uma preocupação delas. As fotos exclusivas para a coluna são de Mônica Zorzanelli.
Nara de Oliveira, personal trainer
CEO do Instituto Manguerê e coordenadora do Festival Torta Black, a atriz e gestora cultural Alcione Dias, 70 anos, diz que apesar das conquistas históricas da mulher, não se tem muito a comemorar neste março 2021. "Os números do feminicídio são assustadores. Quando se mata uma mulher, se destroi uma família". Para ela, esse problema precisa mais atenção das políticas públicas.
Para a arquiteta urbanista, Angela Gomes, o Dia Internacional da Mulher é um dia de memória e reflexão. "Comemoro que as pautas por igualdade de gênero e raça ganharam destaque e reconheço a trajetória de todas as mulheres que batalharam para chegarmos até aqui. Mas nosso país ainda apresenta altos índices de violência contra as mulheres". Em 2021, a arquiteta, 56 anos, pretende manter mente e corpo sãs e vice versa. "Quero cuidar de mim e da minha família. Investir em novos métodos de trabalho para atender clientes de projetos residenciais e corporativos, além de atuar como voluntária no projeto cultural A partir do Centro".
"Todo ano comemoro o privilégio de ter mulheres guerreiras na minha vida. São com elas que aprendo e aperfeiçoo a mulher que sou e que me dá muito orgulho. E comemoro também ter homens especiais que me enaltecem todos os dias por ser mulher", diz Carol. Para ela, a data é um momento de reflexão sobre a luta e as conquistas das mulheres, principalmente por igualdade e respeito ao longo da história. "Esse dia sempre renova a minha vontade de ser uma mulher melhor, livre de amarras e preconceitos e me empodera para enfrentar as adversidades que passamos todos os dias por ser mulher".
Dia Internacional da Mulher é uma importante data de luta a favor das mulheres por respeito e igualdade, segundo Gilmara. "Mas devido aos altos índices de feminicídio, em especial de mulheres negras, não há o que comemorar! Esse é um dia de luta", diz ela que pretende fazer um curso de Mindfulness e participar o Grupo Terapêutico Ansiedade Zen e da Jornada Terapêutica de autoconhecimento.
"Costumo dizer que a mulher é uma potência. Ela é forte, guerreira e não se deixa abater tão facilmente, pois tem uma força enorme dentro dela. Temos muito que comemorar por todas as nossas conquistas, mas muito ainda que lutar. Infelizmente o desrespeito, a violência ainda fazem parte da vida de muitas mulheres e precisamos nos unir mais para nos ajudarmos", diz Madá. Em 2021, ela quer começar a ensinar sua arte: o macramê, que se tornou terapêutico e uma excelente fonte de renda. "Enquanto isso vou estudando novas técnicas, produzindo peças diferentes e cuidando de mim e da minha família, com muito amor de dedicação. Rezando para que toda essa pandemia, acabe logo".
Neste Dia da Mulher, Monica quer comemorar a consolidação da mulher no mercado de trabalho e a ascensão delas no meio cirúrgico que antes era dominado por homens. Em 2021, a médica quer fazer sua formação em cirurgia robótica.
"O Dia Internacional da Mulher é para gente se sentir valorizada e celebrar as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres. Essa data é importante pois tem como objetivo reforçar nossa luta pela paz, liberdade de expressão, justiça, igualdade e desenvolvimento. Nesse dia, comemoro todos os momentos nos quais reuni coragem para enfrentar os obstáculos existentes em minha jornada e a vitória de ter alcançado meus objetivos na vida profissional e pessoal", diz Nara. Em 2021, a personal trainer pretende terminar sua certificação internacional e continuar ajudando as pessoas a maximizar sua saúde e otimizar sua capacidade funcional com exercícios que lhes sejam agradáveis e seguros, contribuindo para qualidade de vida e autocuidado através do movimento.