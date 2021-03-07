Dia da Mulher: 7 profissionais de sucesso do ES falam sobre a data

Nara de Oliveira, personal trainer

CEO do Instituto Manguerê e coordenadora do Festival Torta Black, a atriz e gestora cultural Alcione Dias, 70 anos, diz que apesar das conquistas históricas da mulher, não se tem muito a comemorar neste março 2021. "Os números do feminicídio são assustadores. Quando se mata uma mulher, se destroi uma família". Para ela, esse problema precisa mais atenção das políticas públicas.

Para a arquiteta urbanista, Angela Gomes, o Dia Internacional da Mulher é um dia de memória e reflexão. "Comemoro que as pautas por igualdade de gênero e raça ganharam destaque e reconheço a trajetória de todas as mulheres que batalharam para chegarmos até aqui. Mas nosso país ainda apresenta altos índices de violência contra as mulheres". Em 2021, a arquiteta, 56 anos, pretende manter mente e corpo sãs e vice versa. "Quero cuidar de mim e da minha família. Investir em novos métodos de trabalho para atender clientes de projetos residenciais e corporativos, além de atuar como voluntária no projeto cultural A partir do Centro".

"Todo ano comemoro o privilégio de ter mulheres guerreiras na minha vida. São com elas que aprendo e aperfeiçoo a mulher que sou e que me dá muito orgulho. E comemoro também ter homens especiais que me enaltecem todos os dias por ser mulher", diz Carol. Para ela, a data é um momento de reflexão sobre a luta e as conquistas das mulheres, principalmente por igualdade e respeito ao longo da história. "Esse dia sempre renova a minha vontade de ser uma mulher melhor, livre de amarras e preconceitos e me empodera para enfrentar as adversidades que passamos todos os dias por ser mulher".

Dia Internacional da Mulher é uma importante data de luta a favor das mulheres por respeito e igualdade, segundo Gilmara. "Mas devido aos altos índices de feminicídio, em especial de mulheres negras, não há o que comemorar! Esse é um dia de luta", diz ela que pretende fazer um curso de Mindfulness e participar o Grupo Terapêutico Ansiedade Zen e da Jornada Terapêutica de autoconhecimento.

"Costumo dizer que a mulher é uma potência. Ela é forte, guerreira e não se deixa abater tão facilmente, pois tem uma força enorme dentro dela. Temos muito que comemorar por todas as nossas conquistas, mas muito ainda que lutar. Infelizmente o desrespeito, a violência ainda fazem parte da vida de muitas mulheres e precisamos nos unir mais para nos ajudarmos", diz Madá. Em 2021, ela quer começar a ensinar sua arte: o macramê, que se tornou terapêutico e uma excelente fonte de renda. "Enquanto isso vou estudando novas técnicas, produzindo peças diferentes e cuidando de mim e da minha família, com muito amor de dedicação. Rezando para que toda essa pandemia, acabe logo".

Neste Dia da Mulher, Monica quer comemorar a consolidação da mulher no mercado de trabalho e a ascensão delas no meio cirúrgico que antes era dominado por homens. Em 2021, a médica quer fazer sua formação em cirurgia robótica.