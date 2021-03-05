Roda de Conversa discute o papel da mulher líder em A Gazeta

Cris Samorini, Patricia Daher, Flávia Scherre e Renata Rasseli: a Roda de Conversa da Rede Gazeta em homenagem ao Mês da Mulher deste ano vai tratar sobre o tema "Mulheres Líderes". Crédito: Divulgação

Rede Gazeta, a esta colunista vai mediar o bate-papo com a empresária Cris Samorini, primeira mulher a comandar a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); a engenheira civil Patricia Daher, gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal; e a médica Flávia Scherre, primeira mulher do Estado a conquistar a certificação para realizar cirurgias robóticas. A 4ª edição do Roda de Conversa, em formato virtual, devido à pandemia do coronavírus, será na próxima quinta (11), às 16h30, com transmissão aberta de A Gazeta no endereço agazeta.com.br/eventos. Evento tradicional no calendário da, a Roda de Conversa em homenagem ao Mês da Mulher deste ano vai tratar sobre o tema "Mulheres Líderes". Para debater o espaço da liderança feminina e o que fazer para ampliá-lo,vai mediar o bate-papo com a empresária, primeira mulher a comandar a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); a engenheira civil, gerente de Infraestrutura Interna da ArcelorMittal; e a médicaprimeira mulher do Estado a conquistar a certificação para realizar cirurgias robóticas. A 4ª edição do Roda de Conversa, em formato virtual, devido à pandemia do coronavírus, será na próxima quinta (11), às 16h30, com transmissão aberta deno endereço

ANIVERSÁRIO

Marcela Lahas comemorou 15 anos, em Vila Velha. Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, assinou o painel inspirado nos municípios baianos de Trancoso e Caraíva com elementos 3D para a festa Crédito: Divulgação

FEMINICÍDIO, NÃO!

A Comissão da Mulher Advogada da OAB-ES programou várias ações na semana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado dia 8 de março. Uma delas é o ciclo de debates e palestras virtuais com o tema "Feminicídio, não”, que será realizado de 9 a 11 de março, a partir de 18 horas, com renomados especialistas. Estarão presentes o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e a vice-presidente da Ordem, Anabela Galvão, que também é presidente da Comissão organizadora. As mediadoras serão as advogadas Juliana Pimentel, vice-presidente, Genaína Vasconcellos, secretária-geral, e Madalena Farjado, secretária adjunta da Comissão.

FÉRIAS

Tatiana Soares: em dias de férias em Cancún, México Crédito: Divulgação

A TELA POR ELAS

Do dia 08 a 12 de março, a Faesa vai realizar a transmissão do seminário “A tela por elas”, que integra a programação do CineMarias, um projeto de sensibilização e capacitação audiovisual de mulheres, que propõe trabalhar a violência contra a mulher e a falta de representação feminina no cinema. A transmissão do Seminário será feita ao vivo, pelo canal do CineMarias no YouTube, com participação de diversos profissionais de cinema e comunicação, da Vice-Governadora Jacqueline Moraes e da jornalista e documentarista Eliza Capai.

MARÇO AZUL MARINHO

Fernanda César de Oliveira: médica oncologista Crédito: Divulgação

A má alimentação e o aumento dos índices de obesidade no Brasil tem levado ao crescimento dos casos de câncer colorretal. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que a cada ano surgem mais 40 mil novos casos no Brasil. Sendo o quarto tipo mais frequente nos homens e o segundo nas mulheres. No mês destinado ao combate e à prevenção do câncer colorretal, o março azul marinho, a oncologista da Samp e da Oncomédica Fernanda César de Oliveira, alerta que estilo de vida, hábitos alimentares, obesidade e sedentarismo levaram ao aumento na incidência na última década, atingindo pessoas mais jovens, entre 30 e 40 anos.

ANIMAL PRINT NA PERFUMARIA

A clássica estampa de leopardo - em tons caramelo, nude, preto e bronze - ganhou uma versão contemporânea, alinhada às tendências de moda para 2021, no lançamento Glamour Fever, do Boticário. Marília Mendonça, apaixonada pela estamparia animal print, encarou o desafio de ancorar o lançamento, que traz um segredinho na fragrância do novo perfume, com acordes da orquídea Pink Leopard, uma flor de pétalas aveludadas e desenhos únicos.

MERCADO DE LUXO

Cintia Dutra, empresária Crédito: Juliana Schwambach

A empresária Cintia Dutra, já consagrada no mercado de luxo à frente da Unimport, especializada em móveis para decoração de festas, agora lança nova empreitada neste segmento: a Share, que irá reunir peças assinadas por grandes nomes da moda no país, como Vitor Zerbonato, Thays Temponi e Viviane Furrier, entre outros. O novo empreendimento tem previsão de inauguração para o final deste mês, com a proposta híbrida de vendas e locação de peças novas, atualizadas a partir das últimas tendências dos segmentos de luxo, social e casual chic. O espaço com cerca de 700 metros quadrados fica em Vila Velha e conta com design sofisticado.

MÊS DA MULHER

Ariane Oliveira: a empresária está pleníssima no papel de mãe de Ricardinho Crédito: Mônica Zorzanelli

REPRESENTATIVIDADE FEMININA

No mês dedicado às mulheres, a Unimed Sul Capixaba irá homenageá-las dentro e fora da cooperativa, contando histórias de mulheres determinadas que transformaram a própria vida ou a de outras pessoas. Por meio da campanha “Quando uma mulher tem um plano, ela chega aonde quiser”, a operadora de saúde valorizará a força e a representatividade feminina de forma positiva e impactante, com relatos que incluem de histórias de empreendedorismo ao sonho de ser mãe. As colaboradoras da Unimed Sul também serão homenageadas pela cooperativa na próxima terça-feira, 9, com uma palestra especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A apresentação, em formato on-line, terá como foco um dos pilares para a realização de sonhos pessoais e profissionais: o planejamento. A palestra será ministrada pela empreendedora, escritora e especialista em Gestão Empresarial e Educação Financeira, Lorena Milaneze Bastos.

RR NEWS

Anna Costa, do @vinhotododia Crédito: Divulgação

Anna Costa, já conhecida da ilha por trabalhar há anos na área de marketing ao lado do seu marido, também têm uma outra paixão, o vinho. E tão grande é essa paixão que ela criou um perfil para falar do assunto e que vem bombando nas redes sociais, o @vinhotododia, hoje com mais de 120 mil seguidores. Por lá, junto com seu marido, compartilha experiências com dicas não só de rótulos como também de harmonização de pratos com diferentes tipos de vinhos, promove lives, cursos e muito mais. Sem falar em memes e mensagens divertidas em torno desse universo que viralizam na rede.

O deputado federal Evair Vieira de Melo vai participar de almoço em homenagem ao Grupo Parlamentar Brasil-Itália, a convite do Embaixador da Itália, Francesco Azzarello, na terça-feira (16), em Brasília.

Simone Rizk recebeu a 2ª via da carteira da OAB-ES das mãos do filho, o presidente José Carlos Rizk Filho. "Hoje fiz a entrega administrativa da minha eleitora nº 1. Minha mãe. Tirou a 2ª via da OAB só pra ter a identidade com o filho assinando", disse o presidente.