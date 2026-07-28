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Mercado financeiro

Agência de investimentos é a 1ª do ES a entrar na lista das 20 maiores alocações da XP

Forttu Investimentos entrou para o A20, o ranking de elite do Brazil Advisor Awards.

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 19:45

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

28 jul 2026 às 19:45

O mercado financeiro do Espírito Santo teve sua maturidade reconhecida nacionalmente durante a Expert XP 2026, o maior festival de investimentos do mundo. No evento, a Forttu Investimentos tornou-se a primeira assessoria capixaba a entrar no A20, o ranking de elite do Brazil Advisor Awards.


Esse prêmio seleciona as 20 melhores assessorias do Brasil com foco exclusivo na qualidade do serviço. Na prática, em vez de avaliar apenas a quantidade de dinheiro sob gestão, a XP analisa também se os investimentos escolhidos realmente respeitam o perfil da pessoa, se a carteira é bem diversificada e se o lucro entregue compensa os riscos assumidos.

Equipe da Forttu Investimentos na Expert XP 2026 Divulgação

É uma premiação coletiva e, para nós, a mais importante por ser totalmente voltada ao resultado do cliente. Sempre fomos direcionados para a qualidade do serviço em detrimento da simples venda de produtos

José Neto Rossini, sócio da Forttu Investimentos

E esse sucesso capixaba não é um caso isolado. O destaque técnico da Forttu ocorre no mesmo momento em que outras empresas do Estado conquistaram o selo G20, uma categoria paralela voltada para o crescimento e receita. Esse cenário comprova o que os números já mostram: Vitória está não apenas se consolidando, mas também já é um destaque nacional na gestão de fortunas, o chamado Wealth Management.


Segundo Rossini, a capital capixaba é um verdadeiro "case de sucesso", tendo uma fatia de mercado da XP superior à média de todo o país e dominando mais de 70% do público local de alta renda, provando a força para bater de frente com o tradicional eixo Rio-São Paulo.

Capital humano e educação financeira

Além da gestão de fortunas individuais, a Forttu aposta no projeto Forttu Educa como vetor de crescimento. A iniciativa já impactou mais de 3 mil colaboradores em 50 empresas, realizando mais de 100 palestras. O foco em educação financeira corporativa, exemplificado pela parceria com a multinacional ArcelorMittal, se tornou uma solução estratégica de Recursos Humanos.


A Forttu posiciona o projeto como uma ferramenta de eficiência produtiva e conformidade com a NR1 (que fala de saúde mental no trabalho). Ao aliviar o estresse financeiro do colaborador, a empresa melhora a produtividade e a retenção de talentos. Na prática, o Forttu Educa se tornou um serviço de empresa para empresa, o chamado modelo B2B.


A expansão da operação para a meta de R$ 3 bilhões sob custódia em 2030 exige uma linha de montagem de talentos "da porta para dentro". O planejamento inclui a contratação de assessores em transição de carreira e profissionais juniores, replicando um modelo de formação continuada utilizado pelo próprio Rossini, que passou pela transição de carreira do direito para o mercado financeiro.

Sócio da Forttu Investimentos, José Neto Rossini Divulgação

A operação, que completou 12 anos de mercado, priorizou o acompanhamento geracional do patrimônio das famílias capixabas em vez de captar volume no curto prazo. Foi esse tipo de estratégia que levou o Espírito Santo ao A20, grupo que reúne as principais operações do país em eficiência de carteiras.

Confira a lista completa dos 20 escritórios reconhecidos pela XP.

Ranking A20 - Brazil Advisor Awards

  1. Costa Azul Investimentos
  2. W4 Capital
  3. Valore Elbrus Investimentos
  4. Alcance Investimentos
  5. Verso Investimentos
  6. Guelt Investimentos
  7. SHP Investimentos
  8. Azimut Knox Capital Investimentos
  9. Ébano Investimentos
  10. Elo Forte Investimentos
  11. Stellar Capital
  12. GPX Invest
  13. Auroque Investimentos
  14. Versate Capital
  15. Alpes Investimentos
  16. Start Investimentos
  17. Rio Negro Investimentos
  18. FMB Investimentos
  19. Krone Capital Investimentos
  20. Forttu Investimentos

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