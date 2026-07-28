Agência de investimentos é a 1ª do ES a entrar na lista das 20 maiores alocações da XP

Além da gestão de fortunas individuais, a Forttu aposta no projeto Forttu Educa como vetor de crescimento. A iniciativa já impactou mais de 3 mil colaboradores em 50 empresas, realizando mais de 100 palestras. O foco em educação financeira corporativa, exemplificado pela parceria com a multinacional ArcelorMittal, se tornou uma solução estratégica de Recursos Humanos.





A Forttu posiciona o projeto como uma ferramenta de eficiência produtiva e conformidade com a NR1 (que fala de saúde mental no trabalho). Ao aliviar o estresse financeiro do colaborador, a empresa melhora a produtividade e a retenção de talentos. Na prática, o Forttu Educa se tornou um serviço de empresa para empresa, o chamado modelo B2B.





A expansão da operação para a meta de R$ 3 bilhões sob custódia em 2030 exige uma linha de montagem de talentos "da porta para dentro". O planejamento inclui a contratação de assessores em transição de carreira e profissionais juniores, replicando um modelo de formação continuada utilizado pelo próprio Rossini, que passou pela transição de carreira do direito para o mercado financeiro.