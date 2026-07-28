Agência de investimentos é a 1ª do ES a entrar na lista das 20 maiores alocações da XP

O mercado financeiro do Espírito Santo teve sua maturidade reconhecida nacionalmente durante a Expert XP 2026, o maior festival de investimentos do mundo. No evento, a Forttu Investimentos tornou-se a primeira assessoria capixaba a entrar no A20, o ranking de elite do Brazil Advisor Awards.
Esse prêmio seleciona as 20 melhores assessorias do Brasil com foco exclusivo na qualidade do serviço. Na prática, em vez de avaliar apenas a quantidade de dinheiro sob gestão, a XP analisa também se os investimentos escolhidos realmente respeitam o perfil da pessoa, se a carteira é bem diversificada e se o lucro entregue compensa os riscos assumidos.
É uma premiação coletiva e, para nós, a mais importante por ser totalmente voltada ao resultado do cliente. Sempre fomos direcionados para a qualidade do serviço em detrimento da simples venda de produtos
José Neto Rossini, sócio da Forttu Investimentos
E esse sucesso capixaba não é um caso isolado. O destaque técnico da Forttu ocorre no mesmo momento em que outras empresas do Estado conquistaram o selo G20, uma categoria paralela voltada para o crescimento e receita. Esse cenário comprova o que os números já mostram: Vitória está não apenas se consolidando, mas também já é um destaque nacional na gestão de fortunas, o chamado Wealth Management.
Segundo Rossini, a capital capixaba é um verdadeiro "case de sucesso", tendo uma fatia de mercado da XP superior à média de todo o país e dominando mais de 70% do público local de alta renda, provando a força para bater de frente com o tradicional eixo Rio-São Paulo.
Capital humano e educação financeira
Além da gestão de fortunas individuais, a Forttu aposta no projeto Forttu Educa como vetor de crescimento. A iniciativa já impactou mais de 3 mil colaboradores em 50 empresas, realizando mais de 100 palestras. O foco em educação financeira corporativa, exemplificado pela parceria com a multinacional ArcelorMittal, se tornou uma solução estratégica de Recursos Humanos.
A Forttu posiciona o projeto como uma ferramenta de eficiência produtiva e conformidade com a NR1 (que fala de saúde mental no trabalho). Ao aliviar o estresse financeiro do colaborador, a empresa melhora a produtividade e a retenção de talentos. Na prática, o Forttu Educa se tornou um serviço de empresa para empresa, o chamado modelo B2B.
A expansão da operação para a meta de R$ 3 bilhões sob custódia em 2030 exige uma linha de montagem de talentos "da porta para dentro". O planejamento inclui a contratação de assessores em transição de carreira e profissionais juniores, replicando um modelo de formação continuada utilizado pelo próprio Rossini, que passou pela transição de carreira do direito para o mercado financeiro.
A operação, que completou 12 anos de mercado, priorizou o acompanhamento geracional do patrimônio das famílias capixabas em vez de captar volume no curto prazo. Foi esse tipo de estratégia que levou o Espírito Santo ao A20, grupo que reúne as principais operações do país em eficiência de carteiras.
Confira a lista completa dos 20 escritórios reconhecidos pela XP.
Ranking A20 - Brazil Advisor Awards
- Costa Azul Investimentos
- W4 Capital
- Valore Elbrus Investimentos
- Alcance Investimentos
- Verso Investimentos
- Guelt Investimentos
- SHP Investimentos
- Azimut Knox Capital Investimentos
- Ébano Investimentos
- Elo Forte Investimentos
- Stellar Capital
- GPX Invest
- Auroque Investimentos
- Versate Capital
- Alpes Investimentos
- Start Investimentos
- Rio Negro Investimentos
- FMB Investimentos
- Krone Capital Investimentos
- Forttu Investimentos