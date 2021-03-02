Designer do ES expõe joias na edição de 30 anos Casacor Rio

Carla Buaiz, designer de joias do ES, expõe sua coleção na Casacor Rio Crédito: Mônica Zorzanelli

Nossa designer de joias Carla Buaiz expõe joias na edição de 30 anos Casacor Rio, no icônico casarão Brando Barbosa, localizado no Jardim Botânico da capital carioca, rodeado por um jardim de 12 mil metros quadrados de Mata Atlântica, de 2 a 7 de março. Em breve, a joalheira inaugura sua nova loja, na Aleixo Neto, na Praia do Canto.

DESPEDIDA DE SOLTEIRA

Karol Spavier, Renata Freitas, Monica e Sandra Demoner e Paula Guasti: na despedida de solteira de Monica, com decoração com o tema "Corrida", sua grande paixão Crédito: Mônica Zorzanelli

A arquiteta Monica Demoner reuniu as amigas para sua despedida de solteira, no último sábado (27), em Santa Lúcia, Vitória. A decoração do encontro foi inspirada na sua grande paixão: a corrida. O casamento religioso com Henrique Menezes será no dia 20 de março, na Igreja Santa Rita, e recepção no Le Buffet Master. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Despedida de Solteira de Monica Demoner

MESTRE-CUCA MIRIM

Eduarda Buaiz dá a largada para a primeira edição do Mestre Kukinha 2021, o curso de culinária infantil da Buaiz Alimentos. Com o tema Páscoa, esse primeiro encontro será realizado totalmente on-line, no dia 27 de março, com uma transmissão ao vivo da loja Kouzina, na Praia do Canto, pelo Instagram da Buaiz Alimentos. A chef Flavia Gama irá ensinar aos pequenos o preparo de um Ovo de Brownie. As vagas para receber os kits são limitadas, estão abertas a partir do dia 9, e para participar é preciso doar cinco quilos de alimentos não-perecíveis que serão destinados à Creche Pequeno Lar, em Vila Velha.

QUERIDAS DE RR

Claudia e Nilce Chieppe: jantar na Aleixo Neto Crédito: Léo Gurgel

NOVA DIRETORIA

A Federação das Fundações e Associações do Espírito Santo (Fundaes) nomeou os diretores Regionais Ana Paola Mariano e Claiton Haroldo Monte, associados da entidade nas regionais Sul e Norte do Estado, respectivamente, para compor a diretoria da instituição. Entre suas funções estão representar e colaborar com os trabalhos da Fundaes, gerando maior impacto social nas comunidades nas quais atuam. Aumentar a capilaridade da Federação em todo o Espírito Santo para reforçar o seu protagonismo e fortalecer as demandas sociais são objetivos da Federação com sua política de regionalização.

ARQUITETA DE SUCESSO

Angela Gomes, arquiteta Crédito: Divulgação

A arquiteta Angela Gomes assina a nova sede do Sebrae ES no Centro de Vitória, na Praça Costa Pereira. A edificação histórica abrigará também espaços de inovação para os lojistas e iniciativas de fortalecimento da economia criativa. Em dezembro de 2020, Angela foi homenageada pelo CAU/ES por sua trajetória profissional.

JANTAR

Cintia Dutra, Léo Freitas e Marcelo Moreira: encontro na Aleixo Neto Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Depois de temporada de férias, Claudia Scarton inicia o mês de março com reformas na sua casa em Caraíva, na Bahia e na sua La Bassetti, que vai comemorar 15 anos de abertura, com a criação de um espaço exclusivo da Mixed. "Pretento ainda fazer minhas viagens em família, pelo Brasil, pra lugares que me conectem mais com a natureza".

A empresária Gilcéa Prudêncio embarca nesta terça (02) para Belo Horizonte para conferir as novidades e tendências de moda para o outono/inverno 2021 de marcas mineiras. Em breve ela trará novos shapes, cores, texturas e estampas para as capixabas na loja Caxuxa, localizada em Jardim da Penha.

Cláudio Chieppe, Juliana Modenese, Lecio Narciso, Clarissa Lira, Marcelo Tinti e Márcio Guizan. Crédito: Divulgação

Hit do momento, o beach tênis invadiu as montanhas capixabas. Claudio Chieppe Kroeff acaba de inaugurar quadra de beach tênis no condomínio Espelho D’água, em Domingos Martins.

A gerente de marketing do Shopping Vila Velha, Manuela Dias, acompanha de perto a chegada de marcas queridinhas dos capixabas como Colcci e Adidas. O espaço também recebe projetos de saúde como o Instituto do Coração, referência em cardiologia no Espírito Santo, que acaba de abrir uma unidade no local.