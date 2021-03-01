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Renata Rasseli

Mês da Mulher: 6 personalidades do ES falam de seus projetos para 2021

Ana Paula Castro,  Gorete Thorey, Hilda Cabas, Karla Ferreira, Márcia Gabriella Barros Mule e Patrícia Castro são nossas homenageadas neste primeiro dia do Mês Internacional da Mulher

Publicado em 01 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 mar 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Karla Ferreira, Hilda Cabas, Ana Paula Castro, Marcia Gabriella Mulle, Patrícia Castro e Gorete Thorey: homenageadas de RR no Mês Internacional da Mulher
Karla Ferreira, Hilda Cabas, Ana Paula Castro, Marcia Gabriella Mulle, Patrícia Castro e Gorete Thorey: homenageadas de RR no Mês Internacional da Mulher Crédito: Mônica Zorzanelli
Março é o mês da mulher. E RR inicia nesta segunda-feira (1º) uma série de entrevistas e homenagens às mulheres do ES. A coluna também confirmou participação na live, que será promovida pela Rede Gazeta, no dia 11, às 16h30, com o tema "Mulher Líder" , com transmissão pelo site A Gazeta e nas nossas redes sociais.
Para dar início à comemoração, convidamos  a artista Ana Paula Castro, a galerista  Gorete Thorey, a chefe do Cerimonial do Governo, Hilda Cabas, a dentista e empresária Márcia Gabriella Barros Mule e a dupla de bailarinas e empresárias Karla Ferreira Patrícia Castro para falar dos seus planos para 2021. As fotos exclusivas para a coluna são da nossa Mônica Zorzanelli. Confira!

Marcia Gabriella Barros Mule, dentista e empresária

Reconhecida dentro e fora do Estado, a artista e designer Ana Paula Castro planeja aumentar e fortalecer sua linha de elementos vazados e revestimento em 2021. "Essa área cresceu bastante durante a pandemia. O material pode ser utilizado como divisória em áreas da casa. Com a necessidade de arrumar a casa, criar um espaço para trabalhar, esse trabalho virou uma solução bonita e funcional". Acostumada a viajar o mundo todo, Ana Paula pretende explorar as belezas do ES e do Brasil, já que ainda teremos um período de pandemia pela frente.
Depois de abrir a exposição da artista Regina Chulam, em sua Via Thorey, na última semana, Gorete Thorey engata seus novos projetos para 2021 prepara uma ação em homenagem às mulheres. No dia 4 de abril, será iniciado o projeto “Casa Passarin recebe Via Thorey” com a exposição "Entre, formas, lírios e Luas....". "Vamos apresentar  um grupo de artistas mulheres, entre elas a  paulistana Valéria Weber, no restaurante Passarin, em Pedra Azul".  "E assim que a Europa abrir  para o turismo com segurança para, irei  para Paris para selecionar obras da artista Erica Kaminish. Em seguida, pretendo comemorar meu aniversário em Veneza , visitando a Bienal e a Feira de Arte em Basel, na Suíça".
Isolada há um ano, em casa, devido à pandemia, Dona Hilda Cabas, 92, prepara-se para voltar ao trabalho no Palácio Anchieta. Servidora pública há mais de 40 anos, ela recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-ES no início de fevereiro. "Logo, logo estou na ativa", diz ela, com um sorriso no rosto.
À frente da academia Duetto, em Vitória, a dupla Karla Ferreira e Patrícia Castro encararam um 2020 muitos desafios, mas criaram novos caminhos e possibilidades dentro do negócio, com a utilização de tecnologias para as aulas de balé, jazz e ginástica. "Além de ministrar nossas aulas regulares nos formatos online e presencial (mais recentemente), trouxemos virtualmente para nossos alunos em sala de aula, renomados professores de dança do RJ, SP, dos EUA e do Canadá. Estamos sempre inovando e em 2021 não está sendo diferente. Teremos muitas novidades no ambiente digital com ferramentas para atender alunos a distância, em Vitória e demais cidades do Brasil! E presencialmente aqui na Duetto, estamos com muitas opções de novas aulas para todas as idades", conta Patrícia.
Proprietária da Odonto Scan, especializada em diagnótico odontológico, Marcia Gabriella Mule prepara o crescimento e expansão da empresa, com a aquisição de equipamentos de última geração e abertura de novas unidades de atendimento, no ES. "No campo pessoal, eu sou totalmente realizada! Agradeço a Deus por ter uma família grande e linda! Tenho saúde, sorte, fé e sou feliz!"

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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