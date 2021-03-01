Mês da Mulher: 6 personalidades do ES falam de seus projetos para 2021

Marcia Gabriella Barros Mule, dentista e empresária

Reconhecida dentro e fora do Estado, a artista e designer Ana Paula Castro planeja aumentar e fortalecer sua linha de elementos vazados e revestimento em 2021. "Essa área cresceu bastante durante a pandemia. O material pode ser utilizado como divisória em áreas da casa. Com a necessidade de arrumar a casa, criar um espaço para trabalhar, esse trabalho virou uma solução bonita e funcional". Acostumada a viajar o mundo todo, Ana Paula pretende explorar as belezas do ES e do Brasil, já que ainda teremos um período de pandemia pela frente.

Depois de abrir a exposição da artista Regina Chulam, em sua Via Thorey, na última semana, Gorete Thorey engata seus novos projetos para 2021 prepara uma ação em homenagem às mulheres. No dia 4 de abril, será iniciado o projeto “Casa Passarin recebe Via Thorey” com a exposição "Entre, formas, lírios e Luas....". "Vamos apresentar um grupo de artistas mulheres, entre elas a paulistana Valéria Weber, no restaurante Passarin, em Pedra Azul". "E assim que a Europa abrir para o turismo com segurança para, irei para Paris para selecionar obras da artista Erica Kaminish. Em seguida, pretendo comemorar meu aniversário em Veneza , visitando a Bienal e a Feira de Arte em Basel, na Suíça".

Isolada há um ano, em casa, devido à pandemia, Dona Hilda Cabas, 92, prepara-se para voltar ao trabalho no Palácio Anchieta. Servidora pública há mais de 40 anos, ela recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-ES no início de fevereiro. "Logo, logo estou na ativa", diz ela, com um sorriso no rosto.

À frente da academia Duetto, em Vitória, a dupla Karla Ferreira e Patrícia Castro encararam um 2020 muitos desafios, mas criaram novos caminhos e possibilidades dentro do negócio, com a utilização de tecnologias para as aulas de balé, jazz e ginástica. "Além de ministrar nossas aulas regulares nos formatos online e presencial (mais recentemente), trouxemos virtualmente para nossos alunos em sala de aula, renomados professores de dança do RJ, SP, dos EUA e do Canadá. Estamos sempre inovando e em 2021 não está sendo diferente. Teremos muitas novidades no ambiente digital com ferramentas para atender alunos a distância, em Vitória e demais cidades do Brasil! E presencialmente aqui na Duetto, estamos com muitas opções de novas aulas para todas as idades", conta Patrícia.