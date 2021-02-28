30% das mulheres cogitaram deixar o emprego durante a pandemia

Mulheres sofrem de sobrecarga de trabalho na pandemia Crédito: Freepik

A dificuldade de gerenciar o volume de trabalho do home office e o acúmulo de atividades domésticas fizeram com que 30% das mulheres cogitassem deixar o emprego desde o início da pandemia. Esse é o retrato de uma pesquisa realizada pela Kearney, consultoria global de gestão estratégica, com mil mulheres nos Estados Unidos.

Mas os dados fazem parte da realidade de muitas mulheres trabalhadoras do ES. Segundo a consultora de Gestão Estratégica de Pessoas, Tania Telles, a sobrecarga de trabalho atingiu muitos profissionais, principalmente as mulheres, durante a pandemia.

"No caso das mulheres, com a ausência das escolas e demais redes de apoio, impactou na capacidade de lidar com a inteligência positiva, lidar com os sabotadores internos, lidar com os medos e incertezas e, ao mesmo tempo, gerenciar a casa, a equipe e a família." Tania Telles - consultora de Gestão Estratégica de Pessoas

Tania Telles Crédito: Divulgação

De acordo com Tania, "cada profissional tem um perfil diferente e muitas vezes não consegue lidar com as interferências domésticas ou não tem o equilíbrio emocional de se reprogramar, colocar limites ou, até mesmo, não tem espaço adequado em casa. Tive vários casos de clientes que travaram e são de ambos os sexos".

"Muitos líderes não têm a competência da empatia" "Grande parte dos líderes possuem dificuldade em gerenciar a equipe, principalmente na competência de comunicação e, com a pandemia, impactou na relação com a equipe. A distância, precisariam falar a linguagem da equipe, conhecer a equipe e diversificar os canais de comunicação. Nas organizações com uma área de gestão estratégica de pessoas estruturada, conseguiram rever práticas, ajustar processos e algumas até enviaram as cadeiras e mesas para as casas dos colaboradores e, principalmente deram suporte às lideranças na gestão de pessoas e com pessoas. Outro ponto é a competência de empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, que grande parte dos líderes também possuem dificuldade de aplicar. Mas, verifiquei em profissionais de ambos os sexos, impactados pela pandemia, passaram a ressignificar prioridades e mudaram de carreira."

Tania Telles Tania Telles

DE VOLTA À TERRA NATAL

João Julio Mello Crédito: João Julio Mello

Depois de 15 anos de estudo e trabalho no Rio de Janeiro, o artista Fernando Nicolau retorna a terras capixabas. Na próxima semana, quinta-feira (04), o artista abre sua primeira exposição, “Descolonizar o imaginário”, em A OCA – bistrô e ateliê (Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória). Nela serão disponibilizadas oito obras, uma retomada dos seus últimos dez anos de trabalho em arte da cena e visual. Os quadros ficarão expostos até 04 de abril, com entrada gratuita.

COQUETEL

Suellen Nunes e Ivan Aguilar: em noite badalada na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

João Pedro Colnago Crédito: Divulgação

João Pedro Colnago acaba de inaugurar o novo endereço da sua loja loja de brinquedos educativos, a João-de-Barro, na Praia do Canto.

Letícia Rody está focada na comercialização do condomínio Reserva da Praia, em Guarapari. "É um projeto muito diferenciado, que vai ficar ao lado do Aldeia da Praia, que terá projeto paisagístico do expert Benedito Abbud . Estou a mil, trabalhando com gás total nesse lançamento, previsto para os próximos dias".

Com o mote “Tudo de melhor, tudo pra cuidar”, a Unimed Sul Capixaba lançou uma campanha para mostrar toda a sua estrutura e serviços próprios. Com 31 anos de mercado e presente em 30 municípios no sul do Espírito Santo, a Unimed Sul é a única operadora de saúde com hospital próprio – um dos mais modernos do Estado, além de ter o maior número de médicos cooperados e prestadores na região. “Nosso objetivo é mostrar que oferecemos um cuidado completo para os clientes na nossa região, com estrutura moderna e corpo clínico capacitado, sem que ele precise sair para buscar atendimento fora”, afirma o diretor-presidente da Unimed Sul, Leandro Baptista Pinto.

Os diretores do Grupo Prime, Luiz Silva e Jorge Lopes, estão em comemoração pelo primeiro ano de funcionamento da única concessionária do Espírito Santo da Caoa Chery. A marca oferece aos seus clientes opções de veículos com alta qualidade, completos, competitivos e ainda totalmente produzidos no Brasil, nas fábricas localizadas em Jacareí (SP) e em Anápolis (GO).