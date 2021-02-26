FOTOS: Veja quem prestigiou a exposição da artista Regina Chulam

Regina Chulam e sua obra "ÔBA ÔBA DO URUBU. E DAÍ? (REQUIEM)", em homenagem às vítimas da pandemia Crédito: Mônica Zorzenelli

Uma das maiores artistas do ES, Regina Chulam, 71, recebeu artistas, colecionadores e amigos, nesta quarta-feira (24) para a abertura da exposição "Exercícios do olhar. Agaves", na galeria Via Thorey, em Jardim da Penha, Vitória, ao lado da galerista Gorete Thorey. As obras foram produzidas ao longo do seu isolamento durante o período mais crítico da pandemia do coronavírus, em sua casa, em Aracê, nas montanhas capixabas.

O destaque da exposição é o tríptico (pintura em 3 painéis) "ÔBA ÔBA DO URUBU. E DAÍ? (REQUIEM)", uma homenagem aos que se foram nesta pandemia. A obra, em carvão, pastel, sanguínea e acrílica sobre tela, de 1.50 X 6.00 m, foi adquirida pelo colecionador Marcio Espíndula assim que ficou pronta. A exposição é a oportunidade única de conferir a obra antes de seguir para o acervo do colecionador.

Cecília Oliveira e Marcio Espíndula Crédito: Mônica Zorzanelli

Segundo Regina, a obra surgiu da sua indignação, logo após ela ouvir o presidente Jair Bolsonaro disparar um "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê", quando o Brasil somou 5 mortes por Covid-19. No dia da abertura da sua exposição, o Brasil registrou 250 mil mortes na pandemia.

A exposição fica aberta até 26 de março. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli.

Regina Chulam e Anginha Buaiz: o flagrante do abraço do "novo normal, com máscaras e álcool 70 Crédito: Mônica Zorzenelli

Vernissage de Regina Chulam em Vitória

PÁSCOA COM GRIFE

Ricardo César Serra, que lidera a Kopenhagen no Shopping Vila Velha, está apostando nas novidades da Páscoa para esse ano. Além de lançamentos como ovos de colher e clássicos infantis, uma novidade na linha deluxe vem com um pingente da coleção Life, da Vivara. “São muitas opções e estamos com estimativa de vender 15% a mais do que no ano passado”, afirma.

INAUGURAÇÃO

o gastrólogo Carlos Veras, O bartender Rodrigo Perdigão e o chef Sávio Fraga: em noite de inauguração de novo restaurante na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Pedro Piol

ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTÍNUAS

Os desafios impostos pela Covid-19 aos profissionais de saúde incluem atualização e formação constantes, por se tratar de uma doença “nova’ e em fase de estudos. No Vitória Apart Hospital, o processo é contínuo. Coordenado pela infectologista Polyana Gitirana desde dezembro de 2019, antes mesmo da pandemia chegar ao Brasil, o trabalho teve mais um capítulo nesta semana. A infectologista e o coordenador médico do pronto-socorro do Vitória Apart, Thiago Pancini, ministraram uma videoaula sobre o atendimento na urgência e a validade da solicitação de exames para a doença, trazendo esclarecimentos e desmistificando temas em busca de uma atuação cada vez mais efetiva, racional e humanizada para a equipe do hospital e aberta a outros profissionais e estudantes.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Diego Alencar, João Vitor Guimarães Vaz, Vinicius Castro e Fred Rezende Crédito: Léo Gurgel

O MUNDO É DAS MULHERES

A beleza feminina se manifesta de muitas formas. É a arte de encantar, ser forte e se reinventar a cada dia. E, já pensando em homenagear toda essa exuberância tendo em vista a chegada do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Óticas Paris está preparando o lançamento de uma campanha inovadora, contando as histórias de cinco mulheres que são referência no que fazem. “ A ideia é mostrar que cada uma é única e completamente capaz de executar grandes feitos, dentro das suas especificidades. Valorizar e reconhecer a importância dessas mulheres ocupando os mais diversos postos na sociedade”, destacou a diretora executiva da rede de óticas, Ana Luiza Azevedo.

PRAIA DO CANTO

Cris Moraes e Rafa Moraes: em noite badalada da Ilha Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Será no sábado (27), o baile de debutante de Marcela Lahas, no cerimonial Skye, em Vila Velha. A empresária Rachel Pires, da Nuvem Sublimação, assina um painel de 15 metros, com elementos 3D, afixados na frente para dar mais realidade à impressão. Já a decoração fica por conta da Lívia Cassani e o cerimonial com Marcela Lodi.

A jornalista Andréia Lopes é a nossa aniversariante desta sexta-feira (26). A comemoração será em família, reunida com as irmãs. Parabéns e muito sucesso!

Depois de 90 dias hospitalizada em São Paulo para tratamento da Covid-19, a nossa querida Márcia Chieppe retorna nesta sexta-feira (26) para sua casa, em Vitória. Saúde!