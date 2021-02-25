Empresária do ES lança coleção de acessórios personalizados para pets

A empresária Rachel Pires, fundadora da capixaba Nuvem Sublimação, decidiu investir no segmento pet Crédito: Divulgação

mercado pet no Brasil está entre os setores que registraram aumento mesmo com a pandemia. Um levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), feito em abril de 2020, mostrou que o setor alcançou um crescimento de 30%. O país ser o segundo maior mercado pet do mundo.

ENCONTRO DE RELACIONAMENTO

Angelo Pais, Carminha Ribeiro, Clara Pais, Sérgio Paulo Rabello e Antônio Pais: na entrega do Programa Experiência Emidio Pais, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Referência no mercado capixaba em materiais de construção e acabamentos, a Emidio Pais, fundada em 1958, recebeu parceiros nesta terça-feira (23) para a premiação do Programa Experiência de 2020 e lançamento das novidades da empresa para 2021. O Programa Experiência Emidio Pais foi criado em 2019 com a proposta fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros da loja. Como sugere o nome, o programa oferece experiências dentro e fora da loja, entre eles encontros de relacionamentos e viagens.

Na edição de 2020, os vencedores foram Sérgio Paulo Rabello e Carminha Ribeiro, que ganharam uma viagem para Tóquio, Japão. Elaine Lorenzon, Marivani Lacerda e Wil Mendes vão para El Calafate, na Argentina. Jaqueline Di Francesco, Luiza Salles, Maria Claudia Avancini, Vivyan Modesto, Fabio Pinho e Daniela Caser embarcam para Foz do Iguaçu. Em 2021, o programa Experiências vai sortear uma viagem para Singapura, uma referência da arquitetura mundial.

O evento intimista reuniu arquitetos, decoradores e designers em um coquetel inspirado na cultura japonesa, com um menu temático com sushis e sashimis, música oriental com a DJ Adri Beloti e decoração assinada por Bruna Medeiros, com tsurus (origamis), lanternas, folhagem verde e um carpete vermelho, em alusão à bandeira do Japão. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Premiação do Programa Experiência Emidio Pais 2020 e lançamento da edição 2021

TRIBUTOS EM ALTA

Não é novidade que o Brasil é quase imbatível quando o assunto é tributação. Em 2020, o Doing Business – ranking do Banco Mundial que analisa o ambiente regulatório e facilidade para se fazer negócios em 190 economias mundiais – o país se manteve entre os 10 piores do mundo no quesito pagamento de tributos, ocupando o 184º lugar. “Além de destaque negativo nas tributações, o Brasil também amarga a 124ª colocação no ranking geral, caindo 15 posições em relação a 2019 e ficando atrás de economias como México, Índia e África do Sul”, observou o advogado tributarista Samir Nemer.

QUERIDAS DE RR

Ticy Chieppe, Barbara Altoé e Julia Chieppe: tarde de festa na Aleixo Neto Crédito: Léo Gurgel

ENCONTRO DE GERAÇÕES

A abertura do ano letivo dos alunos do Projeto Vale Música Serra acontece de forma especial. Em função dos protocolos de prevenção à Covid-19, que inviabiliza eventos presenciais, os alunos têm a oportunidade de participar de bate-papos online com ex-alunos do Projeto Vale Música Serra que se destacam no cenário nacional. Entre os convidados estão Ariel da Silva Alves, professor concursado de flauta da Universidade Federal do Pará, e Wagner Nascimento, percussionista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (DF).

PIANISTA CONSAGRADO

A programação acontece entre os dias 22 e 26 de fevereiro, por meio da plataforma Zoom. O encerramento será nesta sexta com a presença do renomado pianista Hércules Gomes, que vai falar sobre sua carreira para os alunos e apresentar um pocket-show exclusivo.

Capixaba de Vitória, Hércules Gomes é considerado um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade, em função da técnica refinada e da seleção de repertório. Seu currículo inclui o primeiro lugar no Prêmio MIMO de música instrumental, em 2014, e a participação como solista da Jerusalem Symphony Orchestra, em 2018, na cidade de Jerusalém.

ALEIXO NETO

Matheus Simão e Brunella Sgaria: bate-papo entre amigos Crédito: Léo Gurgel

PIONEIRISMO EM PERFURMARIA SUSTENTÁVEL

A partir deste ano, o Grupo Boticário terá 100% das suas linhas de fragrâncias produzidas com EcoÁlcool. Como parte da meta da companhia em tornar sua produção cada vez mais sustentável, a empresa tem trabalhado em inovações tecnológicas capazes de traduzir em seus produtos esse compromisso com um crescimento ecologicamente responsável. Todos os novos itens de perfumaria deste ano já passaram a conter o EcoÁlcool na sua fórmula.

Fabricado da cana-de-açúcar, assim como o álcool, o EcoÁlcool é feito a partir do bagaço da cana e outros resíduos de biomassa, que antes eram queimados ou descartados. Este processo também garante a redução na pegada de carbono em mais de 30% em relação ao álcool tradicional.

FAMÍLIA

Roberta Careta, Valentina e Pedro Mariano: celebrando a vida! Crédito: Léo Gurgel

INVESTIMENTOS NA SERRA

Novos investimentos na ampliação da Unidade de Tratamento de Esgoto (ETE) Manguinhos irão dobrar sua capacidade. Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra, parceira público-privada da Cesan, informa que a vazão atual da ETE Manguinhos é de 111 litros por segundo, atendendo 88 mil pessoas. Com a obra, a unidade irá tratar 232 litros por segundo, beneficiando mais 122 mil moradores da Serra.

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