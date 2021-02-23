Artista do ES participa de Festival Internacional de Arte Naif

Angela Gomes, artista naif Crédito: Divulgação

A artista capixaba Angela Gomes vai participar do Festival Internacional de Arte Naif (FIAN), na cidade de Guarabira, na Paraiba. O evento, que acontecerá em formato híbrido de 23 de maio a 31 de dezembro, reunirá grandes nomes nacionais e internacionais do naif. "Fui convidada pelo grande artista naif Adriano Dias, fundador do FIAN, e me sinto muito honrada em representar o ES no festival", diz Angela.

PRAIA DO CANTO

Maritza Bojovski, Leo Montesanto e Marcela Freire: encontro na Aleixo Neto Crédito: Léo Gurgel

MAIS LIVROS

O brasileiro está lendo mais. É o que sugere a pesquisa divulgada pela Neotrust que mostra o aumento de 44% nas vendas de livros físicos e e-books pela internet em 2020 em comparação ao ano anterior. “Com o isolamento social, os livros se tornaram protagonistas, seja para amenizar o estresse decorrente da pandemia, seja para aproveitar o tempo em home office para estudar. Fatores que contribuíram positivamente na indústria gráfica”, analisa Cristhine Samorini, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (SIGES).

FÉRIAS

Dorion e Tatiana Soares: passeio por Isla Mujeres, em Cancún Crédito: Divulgação

SELO DE EXCELÊNCIA

A Loga, operadora capixaba de internet por fibra óptica, telefonia e TV, recebeu o Selo RA 1000, maior categoria da certificação em excelência de atendimento concedida pelo site Reclame Aqui, que trata de relações entre consumidores e empresas da América Latina. A empresa, que registra um volume de reclamações nesse canal menor que 1% da sua base total de clientes, é a única telecom do Espírito Santo com o selo, já concedido somente a duas operadoras do Brasil.

A classificação, que é revista rigorosamente a cada 14 dias, leva em conta indicadores acompanhados pelo portal como: reputação acima de ótima, mais de 90% de problemas resolvidos, nota do cliente superior a 7, e respostas de que os consumidores voltariam a fazer negócio com a empresa a partir de 70%.

ANIVERSÁRIO

João Covre, Maria Filhinha e Flavia Cristina Costa: celebrando o 1º aniversário, com o tema Princesas Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPRESÁRIA PREMIADA

No comando de uma das lojas que é case de sucesso da Claris no Brasil, a empresária Roberta Drummond embarca para São Paulo nesta quinta-feira (25), para premiação especial da marca de esquadrias de PVC. A profissional concilia a agenda de viagens com o acompanhamento das obras do novo showroom da Innovare, que inaugura em breve no Shopping Day by Day, e tem assinatura da arquiteta Sheila Basílio.

INAUGURAÇÃO

Márcio Augusto Pitta Machado, Flavio Deluiggi, Thais Guzzo Fraga, Antônio Benjamin Neto, Fabio Frank e Michel Castro Santata Crédito: Divulgação

O CEO da Rede Meridional, Antonio Benjamim Neto, recebeu, na última semana, parte da diretoria do grupo, para inauguração da sua nova unidade na capital. O Hospital e Maternidade Santa Úrsula, localizado no bairro Mata da Praia, agora passará a ser conhecido como Meridional Vitória, incorporando a marca do grupo, e começa a atender diversas especialidades. A nova unidade vai gerar, além da expansão física e de atendimento, vagas de emprego na região.

Fruto de um investimento inicial de R$11 milhões, o Meridional Vitória deu início ao seu atendimento nesta segunda-feira (22). De acordo com o diretor executivo da unidade, Fabio Frank, a unidade conta, agora, com novo acesso e um pronto-socorro 24h atendendo especialidades como clínica médica, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, cirurgia geral e pediatria, além de um setor oncológico.

HAPPY HOUR

Alan Bassini, Willian Carone e Carolina Ferreira: fim de tarde na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Felipe Fioroti, Renato Albani, João Paulo Campos e Severino Albani recebem convidados e jornalistas para a inauguração do Paris 6 Bistrô, nesta terça-feira (23), no Triângulos das Bermudas, Praia do Canto. O empresário e dono da marca, Isaac Azar, estará presente no evento, em Vitória. A abertura ao público será na quarta-feira (24).

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para o curso "O que é Arte?", que será ministrado pelo artista Lincoln Dias, em formato híbrido, nos dias 13, 20 e 27 de abril e 4 de maio.

Bruna Medeiros acaba de lançar um novo mimo de presente: flores + vinho. A garrafa chega de presente com uma mini guirlanda de flores removíveis. RR amou!

Será nesta quarta-feira (24), às 19h, a inauguração do restaurante Água e Sal, na Praia de Camburi. O cardápio, inspirado na culinária mediterrânea, é assinado pelo chef Sávio Fraga.

A DJ Penélope vai animar o evento de inauguração das sócias Karla Cypreste e Gabriela Loureiro. Para os amantes de um estilo de vida com baixo índice de carboidrato, a dupla prepara um espaço com opções low carb. O evento acontece no dia 27 deste mês, no estacionamento do Shopping Vila Velha