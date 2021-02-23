Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Artista do ES participa de Festival Internacional de Arte Naif

A artista Angela Gomes apresentará uma exposição no evento, que será realizado de 23 de maio a 31 de dezembro, na Paraíba, com a presença de artistas nacionais e internacionais

Públicado em 

23 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Angela Gomes, artista naif
Angela Gomes, artista naif Crédito: Divulgação
A artista capixaba Angela Gomes vai participar do Festival Internacional de Arte Naif (FIAN), na cidade de Guarabira, na Paraiba. O evento, que acontecerá em formato híbrido de  23 de maio a 31 de dezembro, reunirá grandes nomes nacionais e internacionais do naif. "Fui convidada pelo grande artista naif Adriano Dias, fundador do FIAN, e me sinto muito honrada em representar o ES no festival", diz Angela. 

PRAIA DO CANTO

Maritza Bojovski, Leo Montesanto e Marcela Freire
Maritza Bojovski, Leo Montesanto e Marcela Freire: encontro na Aleixo Neto Crédito: Léo Gurgel

MAIS LIVROS

O brasileiro está lendo mais. É o que sugere a pesquisa divulgada pela Neotrust que mostra o aumento de 44% nas vendas de livros físicos e e-books pela internet em 2020 em comparação ao ano anterior. “Com o isolamento social, os livros se tornaram protagonistas, seja para amenizar o estresse decorrente da pandemia, seja para aproveitar o tempo em home office para estudar. Fatores que contribuíram positivamente na indústria gráfica”, analisa Cristhine Samorini, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (SIGES).

FÉRIAS

Dorion e Tatiana Soares: passeio por Isla Mujeres, em Cancún
Dorion e Tatiana Soares: passeio por Isla Mujeres, em Cancún Crédito: Divulgação

SELO DE EXCELÊNCIA

A Loga, operadora capixaba de internet por fibra óptica, telefonia e TV, recebeu o Selo RA 1000, maior categoria da certificação em excelência de atendimento concedida pelo site Reclame Aqui, que trata de relações entre consumidores e empresas da América Latina. A empresa, que registra um volume de reclamações nesse canal menor que 1% da sua base total de clientes, é a única telecom do Espírito Santo com o selo, já concedido somente a duas operadoras do Brasil.
A classificação, que é revista rigorosamente a cada 14 dias, leva em conta indicadores acompanhados pelo portal como: reputação acima de ótima, mais de 90% de problemas resolvidos, nota do cliente superior a 7, e respostas de que os consumidores voltariam a fazer negócio com a empresa a partir de 70%.

ANIVERSÁRIO

João Covre, Maria Filhinha e Flavia Cristina Costa
João Covre, Maria Filhinha e Flavia Cristina Costa: celebrando o 1º aniversário, com o tema Princesas Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPRESÁRIA PREMIADA

No comando de uma das lojas que é case de sucesso da Claris no Brasil, a empresária Roberta Drummond embarca para São Paulo nesta quinta-feira (25), para premiação especial da marca de esquadrias de PVC. A profissional concilia a agenda de viagens com o acompanhamento das obras do novo showroom da Innovare, que inaugura em breve no Shopping Day by Day, e tem assinatura da arquiteta Sheila Basílio.

INAUGURAÇÃO

Márcio Augusto Pitta Machado, Flavio Deluiggi, Thais Guzzo Fraga, Antônio Benjamin Neto, Fabio Frank e Michel Castro Santata
Márcio Augusto Pitta Machado, Flavio Deluiggi, Thais Guzzo Fraga, Antônio Benjamin Neto, Fabio Frank e Michel Castro Santata Crédito: Divulgação
O CEO da Rede Meridional, Antonio Benjamim Neto, recebeu, na última semana, parte da diretoria do grupo, para inauguração da sua nova unidade na capital. O Hospital e Maternidade Santa Úrsula, localizado no bairro Mata da Praia, agora passará a ser conhecido como Meridional Vitória, incorporando a marca do grupo, e começa a atender diversas especialidades. A nova unidade vai gerar, além da expansão física e de atendimento, vagas de emprego na região.
Fruto de um investimento inicial de R$11 milhões, o Meridional Vitória deu início ao seu atendimento nesta segunda-feira (22). De acordo com o diretor executivo da unidade, Fabio Frank, a unidade conta, agora, com novo acesso e um pronto-socorro 24h atendendo especialidades como clínica médica, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, cirurgia geral e pediatria, além de um setor oncológico.

HAPPY HOUR

Alan Bassini, Willian Carone e Carolina Ferreira
Alan Bassini, Willian Carone e Carolina Ferreira: fim de tarde na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Felipe Fioroti, Renato Albani, João Paulo Campos e Severino Albani  recebem convidados e jornalistas para a  inauguração do Paris 6 Bistrô, nesta terça-feira (23), no Triângulos das Bermudas, Praia do Canto. O empresário e dono da marca,  Isaac Azar, estará presente no evento, em Vitória. A abertura ao público será na quarta-feira (24). 
Lara Brotas e Sandra Matias convidam para o curso "O que é Arte?", que será ministrado pelo artista Lincoln Dias, em formato híbrido, nos dias 13, 20 e 27 de abril e 4 de maio.
Bruna Medeiros acaba de lançar um novo mimo de presente: flores + vinho. A garrafa chega de presente com uma mini guirlanda de flores removíveis. RR amou!
Será nesta quarta-feira (24), às 19h, a inauguração do restaurante Água e Sal, na Praia de Camburi. O cardápio, inspirado na culinária mediterrânea, é assinado pelo chef Sávio Fraga. 
A DJ Penélope vai animar o evento de inauguração das sócias Karla Cypreste e Gabriela Loureiro. Para os amantes de um estilo de vida com baixo índice de carboidrato, a dupla prepara um espaço com opções low carb. O evento acontece no dia 27 deste mês, no estacionamento do Shopping Vila Velha
Fabinho Nascimento, Mônica Mosé e João Mendes
Fabinho Nascimento, Mônica Mosé e João Mendes: almoço no clássico boteco de Santa Martha, em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

FOTOS: Decoradora famosa do ES celebra 70 anos com missa em Guarapari

Empresa do ES comemora 80 anos com série de lives sobre confeitaria

Fotógrafo do ES apresenta retrospectiva dos 60 anos de carreira na web

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Arte Fotografia Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados