Fotógrafo do ES apresenta retrospectiva dos 60 anos de carreira na web

Paulo Bonino, reconhecido nacionalmente como o “Fotógrafo dos Beija-Flores” Crédito: Divulgação

Paulo Bonino, reconhecido nacionalmente como o “Fotógrafo dos Beija-Flores”, chegou às redes sociais. Premiado com 40 medalhas internacionais por suas fotografias, Bonino registra os 60 anos de carreira com um belíssimo álbum no André Alves. Perto de completar 93 anos, em março, nosso, reconhecido nacionalmente como o “Fotógrafo dos Beija-Flores”, chegou às redes sociais. Premiado com 40 medalhas internacionais por suas fotografias, Bonino registra os 60 anos de carreira com um belíssimo álbum no Instagram . Quem está administrando o perfil é o aluno, amigo e assistente de PB, o fotógrafo,

A ideia é promover uma retrospectiva da carreira com uma grande galeria online. "Seu Paulo queria comemorar seu aniversário de 93 anos com uma exposição. Mas como estamos no meio de uma pandemia, dei a ideia de fazer uma exposição virtual", conta André Alves. Através da fotografia, Paulo Bonino acompanhou as grandes transformações do Espírito Santo.

O álbum no Instagram de Paulo Bonino conta com paisagens, retratos e os famosos beija-flores fotografados ao longo da carreira em diversos locais do mundo e principalmente, em Santa Teresa, sua terra natal. No IG, o fotógrafo ainda fala sobre sua técnica e equipamentos usados para sua arte de fotografar. "Seu Paulo é um dos maiores fotógrafos do Brasil, de uma vitalidade incrível, o espírito dele é jovem", elogia Alves.

Até o início da pandemia, Paulo estava na ativa, fotografando. Já vacinado com a primeira dose contra a Covid-19, ele não vê a hora de voltar aos sets de fotografia.

Foto de beija-flor by Paulo Bonino feita no Equador, em 2014 Crédito: Paulo Bonino

CARREIRA

Nascido em 1928, em Santa Teresa, o filho de italianos Paulo Bonino é reconhecido no mundo da fotografia pelo seu olhar impecável, domínio preciso da técnica e um investimento constante em equipamentos de ponta. Até chegar à fotografia, em 1954, foi vendedor, locutor de rádio e diretor de cinema e teatro educativo no governo do ex-governador Francisco Lacerda de Aguiar.

Em 1956, tornou-se membro do Foto Clube do Espírito Santo. Ao longo da vida, participou de mais de 100 exposições, de diversos Salões de Fotografia e recebeu inúmeras premiações nacionais e internacionais.

"Na década de 70, ele viajava de trem para Governador Valadares/MG, para fotografar a mineradora Vale do Rio Doce. Pela "Janela do Trem", a vida passava: as paisagens rurais, os trabalhadores, as casas, os cavalos, o gado nas pastagens, entre outras cenas. Bonino, com a sua Leica, ia clicando as cenas observadas. Pra mim, esse é um dos mais bacanas trabalho dele", diz André.

Casamento de Paulo Bonino e Maria Helena Pacheco, em 1958 Crédito: Pedro Fonseca

Em 2010, Paulo Bonino comemorou seus 50 anos de fotografia com o lançamento do livro "Objetiva de Paulo Bonino - 50 anos de Fotografia no Espírito Santo" e exposição com 50 cliques de sua carreira, em cartaz na Oficina de Ideias Ana Paula Castro, em Bento Ferreira.

É casado desde 1958 com a empresária de moda Maria Helena Pacheco e pai de três filhos, entre eles, Renata, que assumiu o comanda multimarcas que leva o nome da mãe.

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RR FLASHS

Patrícia e Luciana Noronha preparam sua loja, na badalada Aleixo Neto, para receber os produtos de decoração da Páscoa

Os empresários Anderson Andrade e Renan Carneiro, com vasto conhecimento no setor moveleiro, são os novos diretores da Conceito Móveis Vitória, antiga Conceito Sier. A loja virou multimarcas, mantendo, porém, como carro-chefe a indústria mineira Sier Móveis.

No último mês de janeiro, o Grupo Raviera, que tem origem no Mato Grosso do Sul, assumiu a gestão da concessionária Jaguar Land Rover no Espírito Santo. A gestora de marketing do Grupo que tem 19 concessionárias nas regiões Centro-Oeste e Norte, Karol Castoldi, esteve por aqui para conhecer o mercado. Resultado: voltou encantada com a beleza e a receptividade do nosso estado. “Achei as cidades bonitas e o povo muito simples e acolhedor”.