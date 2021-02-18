Vencedor de concurso nacional, cantor do ES lança EP e prepara turnê

O cantor, compositor e guitarrista Oswaldo Nogueira, 45, vencedor da 2ª temporada do festival de músicas autorais do Brasil, o "Toca Que Eu Te Escuto", realizado pela produtora cultural e ex -BBB, Cris Mota, aproveita o sucesso para lançar novo EP e nova turnê.
O artista lança no início do mês de março seu novo single, na linha do rock blues, o gênero musical que marcou o artista no festival "Toca Que Eu Te Escuto ", com a produção do Ricardo Cachalote. "Vou explorar bastante as guitarras e os vocais. Para quem curtiu as obras "Deixa Ser" e " Ida" se identificará muito com a nova música", diz Oswaldo.
O artista fará uma participação especial pelo da banda Capitão Morgan, neste domingo (21), às 18h, no Pub Red Rock, em Santa Teresa. A live será exibida Youtube da banda e pelas redes sociais @capitaomorgan e @redrock_pub. "Foi uma honra receber esse convite. A banda faz parte do casting da produtora Midas Music, do renomado produtor musical Rick Bonadio. Participar dessa live é um motivo de muito orgulho para mim e para a cena da música autoral. Tenho certeza de que será um grande show".
CARREIRA
Oswaldo Nogueira, 45, é gaúcho, mas é morador do Espírito Santo há 40 anos. Venceu o festival de música autoral Toca Que Eu Te Escuto, que aconteceu em formato virtual devido à pandemia do novo coronavírus. O concurso teve a participação de 32 artistas de diferentes gêneros musicais. Oswaldo, que tem o rock como matriz, já se aventurou pelas vertentes do blues, dark country e folk.
A disputa teve duração de cinco meses e contou com a a participação de compositores e cantores brasileiros de reggae, samba, rock, blues e heavy metal. A curadoria foi feita por Rafael Galhardo, guitarrista da banda de reggae "Ponto de Equilíbrio".