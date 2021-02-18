Maior loteadora do ES muda-se para hub de inovação, na Enseada do Suá

Grupo de colaboradores CBL em visita ao hub Base 27 Crédito: Divulgação

A CBL Lotes está de mudança. Ainda neste primeiro semestre de 2021, a maior loteadora do Espírito Santo passará a operar num dos endereços mais inovadores e digitais do país, o hub Base27. Localizado na Enseada do Suá,em Vitória, o novo espaço reunirá empresas e startups da cadeia da engenharia e da construção capixaba, com o objetivo de impulsionar a inovação impactando positivamente os negócios e a economia.

O Base27 é um Hub multicorporativo de Inovação da Engenharia e Construção que impulsionará os negócios do seu segmento, por meio da conexão e da aprendizagem colaborativa, incentivando o desenvolvimento do ecossistema e da economia. Ele faz parte de um cluster empresarial reunido em um mesmo edifício. Serão quatro andares de muita conexão, os quais começarão a ser ocupados ainda neste trimestre.

“Fomentar soluções inovadoras para os desafios de mercado, sempre foi um dos objetivos da CBL, por isso decidimos nos integrar a este projeto. O Base27 oferece ambiente diferenciado e ainda mais propício para que as inovações ocorram. Em comunidade, nós e outras empresas do mesmo segmento, que também estão indo para lá, atuaremos alinhadas formando uma comunidade forte, capaz de criar ambiência para o surgimento de soluções e práticas inovadoras, contribuindo com a evolução do ecossistema de inovação do Espírito Santo”, explica Leandro Vicentini, Head de Inovação da CBL.

PEDRA AZUL

Karina Robless, Arthur Meirelles Filho, Margô Devos, Arthur Meirelles, Luisa Meirelles e Victor Bessiere: feriado em Pedra Azul Crédito: Divulgação

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA INDÚSTRIA

Luciano Raizer Moura acaba de lançar o livro "A caminho da indústria 4.0 - fundamentos e orientações para a transformação digital na indústria". "Nele apresento uma visão geral do tema, resultados de análise comparativa da maturidade na Indústria 4.0 de empresas brasileiras e alemãs, além de apresentar orientações para a transição do modelo convencional para o modelo da Indústria 4.0. A base foi meu programa de Pós Doutorado desenvolvido no Instituto Fraunhofer IPK, de Berlim, Alemanha", diz o autor. O livro será distribuído em ampla rede de livrarias e já está disponível na Amazon.

MORRO DO MORENO

Luana, Edinho, Ivana e Eduardo Ruy: malhação em família, no Morro do Moreno Crédito: Divulgação

INOVAÇÃO NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Já pensou em ter uma parede de vidro do chão ao teto? Que permita ter uma vista panorâmica e exclusiva? Em Vitória, um inédito sistema de envidraçamento foi implantado em um empreendimento residencial integrando o conforto do lar com a vista única do cenário urbano e das belezas naturais da capital capixaba. A novidade é conhecida como “floor to ceiling”, ou seja, “parede de vidro” e já está em uso no The View, um edifício de unidades residenciais projetado pela incorporadora Nazca, que tem na diretoria Breno Peixoto. O sistema de envidraçamento foi aplicado do piso ao teto da sala, varanda e living proporcionando significativo isolamento termoacústico. A Abaurre Arquitetura assina o projeto arquitetônico do empreendimento, na Avenida Dante Michelini.

BÚZIOS

Catarina e Júlio Riva: em Porto da Barra, reduto gastronômico e cultural de Búzios Crédito: Divulgação

INOVAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO

Uma pesquisa realizada pela consultoria Route Automotive, com jovens entre 18 e 24 anos, moradores do Brasil e de outros cinco países latino-americanos, analisou as tendências para o futuro da mobilidade urbana. Entre os brasileiros, 69% afirmaram que, nos próximos dez anos, a opção seria por um carro elétrico. “Os carros elétricos são, sem dúvidas, opções sustentáveis para o futuro. Precisamos pensar iniciativas que mesclem o transporte público coletivo com patinetes, bicicletas e outros veículos elétricos para garantir que a mobilidade urbana seja realmente eficiente”, opina o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.

CANCÚN

Claudia Rocha: férias em Cancún, México Crédito: Divulgação

VACINAÇÃO PARA PACIENTES COM CÂNCER

Dra Kitia Perciano, oncologista do Núcleo Especializado em Oncologia (NEON), informa e alerta aos pacientes recentemente diagnosticados com câncer, que o indicado é que a vacina contra a Covid-19 seja administrada antes do início do tratamento oncológico. Porém, dado o caráter protetor da vacina, é necessário que o oncologista avalie a aplicação mesmo em pacientes que estão com a terapia em curso. Outras vacinas, como a da influenza, por exemplo, se mostraram eficazes em pacientes com câncer, evitando hospitalizações relacionadas à doença. As diferentes modalidades de tratamentos oncológicos podem interferir na eficácia do imunizante, mas cabe ao médico avaliar o melhor momento para a vacinação.

VITÓRIA

Leo Malizek e Karin Pacheco: carnaval em Vix Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Rita Garajau vai celebrar seus 70 anos (com saúde) neste domingo (21), com uma missa, às 9h, na Antiga Igreja da Matriz em Guarapari, que será celebrada pelo Padre Diego. "É um momento difícil, mas com fé e esperança que a vida renasce", diz convite. Após a cerimônia, será servido ao brunch ao lado da igreja, com todos os protocolos sanitários.

Querido de RR, o médico Nabih El Aouar venceu a Covid-19. Já está em casa sob os cuidados da mulher, Lilia, e das filhas.

Rico Garcia convida para a Live do cantor Jackson Lima, nesta quinta-feira (18), no Youtube do cantor. A gravação será no CCVV Enseada, na Enseada do Suá,

Francisco Guasti e sua pet, Maria Clara: carnaval no Rio Crédito: Divulgação

Depois de curtir o feriado no Rio, com sua pet Maria Clara, Francisco Guasti retoma as atividades no seu salão, na Praia do Canto, nesta quinta-feira (18).

JUNTOS PELA MAMA

Chegada da chamada Touca Inglesa na Santa Casa de Vitória, equipamento capaz de reduzir em até 92% dos casos a queda de cabelos durante o período de quimioterapia. Crédito: Divulgação