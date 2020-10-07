Campanha "Juntos pela mama" ganha apoio do Governo do ES

O oncologista Vítor Fiorin, a mastologista Daniele Chambô, o governador Renato Casagrande, a primeira-dama Virginia Casagrande e a provedora da Santa Casa de Vitória Maria da Penha D'Avila Crédito: Hélio Filho

A primeira-dama Virgínia Casagrande e o governador do Estado Renato Casagrande “vestiram a camisa” literalmente no Palácio Anchieta, nesta quarta-feira (07/10) de uma causa mais do que nobre. Ambos receberam uma comitiva da Santa Casa de Misericórdia de Vitória para conhecer a campanha Juntos Pela Mama.

O movimento, criado por médicos e empresários capixabas, tem como principal objetivo a arrecadação de doações para promover melhorias no atendimento a pacientes em tratamento de câncer de mama pelo SUS. Entre as principais metas está zerar a fila de espera por atendimento à doença.

Foram recebidos no palácio a provedora da Santa Casa, Maria da Penha Rodrigues D’Avila, e os médicos idealizadores da campanha, a mastologista Danielle Chambô e o oncologista clínico Vitor Fiorin. As doações, em qualquer valor, podem ser feitas via PicPay na conta @juntospelamama, pelo site oficial - www.juntospelamama.com.br - ou mesmo adquirindo camisa, boné ou máscara no site e nas lojas físicas da marca capixaba Origens.

OBJETIVOS DA CAMPANHA

Dentre os principais objetivos da campanha está a construção de uma nova sala cirúrgica e eliminar a fila de espera para a realização dos procedimentos que atualmente é de seis meses. Além disso, a nova sala proporcionará um aumento de 10 para 60 no número de cirurgias por mês no hospital. Em termos práticos significa tornar o tratamento mais eficaz, humanizado, acessível em tempo adequado e sem burocracias para mais pessoas.

Outro objetivo a ser alcançado com a campanha é conseguir fundos para a compra de clipes de titânio. Através deles é possível ser realizada a técnica de clipagem metálica que isola o tumor dentro da mama antes do início da quimioterapia, permitindo assim poupar a mama saudável no momento da cirurgia. Hoje em dia, inevitavelmente a técnica utilizada é de retirada total da mama.

Por fim, outra meta da Juntos Pela Mama é a introdução das “toucas geladas” de forma inédita a pacientes do SUS. Também chamada de touca hipodérmica sua função é contrair os vasos sanguíneos durante a sessão de quimioterapia. Com isso, o remédio que circula pelo sangue da paciente não chega a locais indesejados, como o couro cabeludo, e por isso, não ocasiona a queda dos fios na região da cabeça das mulheres. Para isso é necessário arrecadar R$ 650 mil.