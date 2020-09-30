Empresa aérea embarca passageiros na aeronave do Outubro Rosa no ES

A Azul Linhas Aéreas e a ASeB – concessionária do Grupo Zurich Airport vão realizar a Experiência Rosa Crédito: Divulgação

O mês de outubro já ficou conhecido como o mês de conscientização na prevenção do câncer de mama. Para fortalecer o compromisso com a causa, a Azul Linhas Aéreas e a ASeB – concessionária do Grupo Zurich Airport que administra o Aeroporto de Vitória - preparam um voo especial para esta quinta-feira (1º). Partindo às 12h de Campinas (SP) para Vitória (ES), um avião da cia aérea especialmente decorado com o tema da campanha embarcará os passageiros em uma “Experiência Rosa”.

No voo, uma tripulante vitoriosa representa um time de mulheres que venceram o câncer de mama e merecem uma homenagem à altura. Para recepcioná-la de forma ainda mais especial, haverá tapete rosa, flores e muita comemoração. Todas as passageiras receberão no desembarque um brinde para reforçar a conscientização.

A programação, além de dar início à Campanha do Outubro Rosa, também marca os 10 anos desde que a Azul abraçou essa causa social.

VITORIOSAS

As Vitoriosas são as Tripulantes Azul (maneira como a empresa denomina seus funcionários) que tiveram o diagnóstico do câncer de mama e usaram a informação como aliada na cura. Apesar do susto inicial com o diagnóstico, elas não se deixaram abater: passaram por cirurgias e tratamentos intensos de quimio e radioterapia e, hoje, venceram o câncer de mama e dão voz à causa.