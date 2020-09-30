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Renata Rasseli

Empresa aérea embarca passageiros na aeronave do Outubro Rosa no ES

A Azul Linhas Aéreas e a ASeB – concessionária do Grupo Zurich Airport que administra o Aeroporto de Vitória - preparam um voo especial para esta quinta-feira (1°), dia da abertura da campanha de combate ao câncer

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:12

Públicado em 

30 set 2020 às 17:12
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A Azul Linhas Aéreas e a ASeB – concessionária do Grupo Zurich Airport vão realizar a Experiência Rosa
A Azul Linhas Aéreas e a ASeB – concessionária do Grupo Zurich Airport vão realizar a Experiência Rosa Crédito: Divulgação
O mês de outubro já ficou conhecido como o mês de conscientização na prevenção do câncer de mama. Para fortalecer o compromisso com a causa, a Azul Linhas Aéreas e a ASeB – concessionária do Grupo Zurich Airport que administra o Aeroporto de Vitória - preparam um voo especial para esta quinta-feira (1º). Partindo às 12h de Campinas (SP) para Vitória (ES), um avião da cia aérea especialmente decorado com o tema da campanha embarcará os passageiros em uma “Experiência Rosa”.
No voo, uma tripulante vitoriosa representa um time de mulheres que venceram o câncer de mama e merecem uma homenagem à altura. Para recepcioná-la de forma ainda mais especial, haverá tapete rosa, flores e muita comemoração. Todas as passageiras receberão no desembarque um brinde para reforçar a conscientização.
A programação, além de dar início à Campanha do Outubro Rosa, também marca os 10 anos desde que a Azul abraçou essa causa social.

VITORIOSAS

As Vitoriosas são as Tripulantes Azul (maneira como a empresa denomina seus funcionários) que tiveram o diagnóstico do câncer de mama e usaram a informação como aliada na cura. Apesar do susto inicial com o diagnóstico, elas não se deixaram abater: passaram por cirurgias e tratamentos intensos de quimio e radioterapia e, hoje, venceram o câncer de mama e dão voz à causa.
Ao longo do mês, serão feitas várias ações nas quais as Vitoriosas terão a oportunidade de trazer o seu depoimento sobre a doença e transmitir palavras de incentivo para outras mulheres.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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