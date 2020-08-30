Campanha Outubro Rosa terá programação virtual no ES

Basílica de Santo Antônio iluminada no Outubro Rosa de 2019 Crédito: Fernando Madeir/ 02/10/2019 - ES

A campanha do Outubro Rosa - que alerta para a prevenção do câncer de mama - terá uma programação virtual neste ano, devido à pandemia do coronavírus. Sob o comando da Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc), a 11ª edição da campanha no Estado será aberta no dia 1º de outubro com um espetáculo virtual, dirigido pelo coreógrafo Marcelo Lages, em palco ainda a ser definido, com transmissão pelas redes sociais da Afecc. “A campanha está linda e nossas atividades estão centralizadas na criatividade de ações online", diz a presidente da Afecc, Marilucia Dalla.

A programação contará ainda com a loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória, e a iluminação de vários pontos turísticos do Estado, como o Convento da Penha, Palácio Anchieta e Santuário de Santo Antônio.

A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de que no Brasil surgirão 66.280 novos casos de câncer de mama, para cada ano do triênio 2020-2022. Em 2019, somente a Afecc-Hospital Santa Rita atendeu 727 novos casos de câncer de mama.

O Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos, na década de 1990, para incentivar o alerta contra o câncer de mama. Com o tempo, instituições e governos em todo o mundo aderiram ao movimento que visa o diagnóstico precoce do câncer de mama.

BAILARINA DO FAUSTÃO EM VIX

A produtora de moda Giorgia Vasconcellos e Tati Scarletti, bailarina do Faustão, que veio ao Estado para uma sessão de fotos Crédito: Divulgação

SEMINÁRIO DE NEUROLOGIA DO AUTISMO

O neurologista infantil Thiago Gusmão será um dos participantes do I Seminário de Neurologia do Autismo, que acontecerá nos próximos dias 12 e 13 de setembro. O evento, no formato online, tem entre os palestrantes confirmados nomes como Dr. Carlos Gadia, Dr. Hélio Van Der Linden, Dr. Erasmo Casella e Dr. Abram Topczewski.

ES É PIONEIRO EM TRATAMENTO REPARADOR DE CÉLULAS

Arthur Gasperazzo e a sua equipe, composta pelas médicas Letícia Rizzo, Izabela Peruchi e Bruna Machado, são os responsáveis por trazer técnica italiana revolucionária, chamada Lipogems, para tratamento da face que promove o rejuvenescimento das estruturas do rosto do paciente usando a sua própria gordura corporal. O procedimento que leva apenas algumas horas e fornece resultados naturais e duradouros será aplicado pela primeira vez no Brasil, por sua equipe de médicos e cirurgiões do Instituto Gasperazzo, em Vitória, no próximo dia 3 de setembro.

NOVO RESTAURANTE EM VILA VELHA