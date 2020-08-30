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Renata Rasseli

Campanha Outubro Rosa terá programação virtual no ES

A Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc) prepara um espetáculo virtual da abertura da campanha, com direção de Marcelo Lages

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Data: 02/10/2019 - ES - Vitória - Outubro Rosa - Basílica de Santo Antônio - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
 Basílica de Santo Antônio iluminada no Outubro Rosa de 2019  Crédito: Fernando Madeir/  02/10/2019 - ES 
A campanha do Outubro Rosa - que alerta para a prevenção do câncer de mama  - terá uma programação virtual neste ano, devido à pandemia do coronavírus. Sob o comando da  Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc), a 11ª edição da campanha no Estado será aberta no dia 1º de outubro com um espetáculo virtual, dirigido pelo coreógrafo Marcelo Lages, em palco ainda a ser definido, com transmissão pelas redes sociais da Afecc.  “A campanha está linda e nossas atividades estão centralizadas  na criatividade de ações online", diz a presidente da Afecc, Marilucia Dalla. 
A programação contará ainda com a loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória, e a iluminação de vários pontos turísticos do Estado, como o Convento da Penha, Palácio Anchieta e Santuário de Santo Antônio. 
A  estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de que no Brasil surgirão 66.280 novos casos de câncer de mama, para cada ano do triênio 2020-2022. Em 2019, somente a Afecc-Hospital Santa Rita atendeu 727 novos casos de câncer de mama.
O Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos, na década de 1990, para incentivar o alerta contra o câncer de mama. Com o tempo, instituições e governos em todo o mundo aderiram ao movimento que visa o diagnóstico precoce do câncer de mama.

BAILARINA DO FAUSTÃO EM VIX

A produtora de moda Giorgia Vasconcellos com Tati Scarletti, bailarina do Faustão, que veio ao Estado para uma sessão de fotos
A produtora de moda Giorgia Vasconcellos e Tati Scarletti, bailarina do Faustão, que veio ao Estado para uma sessão de fotos Crédito: Divulgação

SEMINÁRIO DE NEUROLOGIA DO AUTISMO

O neurologista infantil Thiago Gusmão será um dos participantes do I Seminário de Neurologia do Autismo, que acontecerá nos próximos dias 12 e 13 de setembro. O evento, no formato online, tem entre os palestrantes confirmados nomes como Dr. Carlos Gadia, Dr. Hélio Van Der Linden, Dr. Erasmo Casella e Dr. Abram Topczewski.

ES É PIONEIRO EM TRATAMENTO REPARADOR DE CÉLULAS

Arthur Gasperazzo e a sua equipe, composta pelas médicas Letícia Rizzo, Izabela Peruchi e Bruna Machado, são os responsáveis por trazer técnica italiana revolucionária, chamada Lipogems, para tratamento da face que promove o rejuvenescimento das estruturas do rosto do paciente usando a sua própria gordura corporal. O procedimento que leva apenas algumas horas e fornece resultados naturais e duradouros será aplicado pela primeira vez no Brasil, por sua equipe de médicos e cirurgiões do Instituto Gasperazzo, em Vitória, no próximo dia 3 de setembro.

NOVO RESTAURANTE EM VILA VELHA

Leonardo Freitas e João Vitor Guimarães Vaz estão nos preparativos finais da reforma para inauguração do Ugo restaurante, na Hugo Musso,  na Praia da Costa, no dia 29 de setembro. O casarão antigo na avenida foi restaurado contará com espaço garden com teto retrátil. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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