Bernadette Lyra concorre a prêmio de literatura em língua portuguesa

Bernadette Lyra, escritora Crédito: Divulgação

O romance “Ulpiana”, da escritora capixaba Bernadette Lyra, lançado em 2019 pela editora À lápis, está entre os livros semifinalistas da edição de 2020 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, promovido pelo Instituto Itaú Cultural. Na live de lançamento, estiveram presentes os curadores da premiação que comentaram sobre as obras selecionadas, entre os autores finalista também estão Chico Buarque, José Luiz Peixoto, Adriana Lisboa, Mia Couto, Luci Collin, Nelida Piñon, entre outros.

Esta edição do Oceanos recebeu 1.872 inscrições válidas, de livros publicados em diferentes países por autores de 11 nacionalidades. Entre os trabalhos selecionados há livros de poesia, romances e coletâneas de contos e de crônicas. Todas as produções concorrem entre si, uma vez que o Oceanos não faz distinção entre os gêneros literários.

Bernadette Lyra também está preparando um novo livro de contos, ainda sem data para lançamento. Nesta nova obra, a escritora se debruça novamente sobre o insólito, retomando o fantástico já presente em outros livros seus.

No começo deste ano, Bernadette Lyra Lyra gravou participação na série documental “Herdeiros de Saramago”, para a TV portuguesa, junto à escritora Andréa Del Fuego. A série internacional tem a direção de Graça Castanheiro e produção de Carlos Vaz Marques, e entrevista outros escritores contemporâneos de língua portuguesa. Está programada para ir ao ar em breve.

MUSLI SUÍÇO EM VITÓRIA

Chef capixaba radicada em São Paulo, Aglay Piovesan, formada pela renomada Le Cordon Bleu, na França, acaba de lançar o Musli Maravilha, de origem suíça, é uma linha de cereais matinais à base de flocos de aveia crus, sementes, fruta e frutos secos. A novidade chegou às prateleiras do Empório Joaquim, na Praia do Canto.

REJUVENESCIMENTO ÍNTIMO

Você sabia que é possível tratar as mudanças nas partes íntimas decorrentes de fatores como desordens hormonais, gestação e parto, variação de peso e envelhecimento natural sem cirurgia? A dermatologista Irene Baldi explica: “O femilift é um procedimento rápido, indolor, não requer anestesia, é realizado em consultório médico e a paciente não necessita de afastamento das atividades habituais. Os resultados já começam a aparecer poucos dias após a primeira sessão”.

ABANDONO AFETIVO

Thiago Vargas Simões comenta os casos de abandono afetivo de crianças e idosos. Segundo o advogado, o período de isolamento social agrava a situação, principalmente para os idosos. “O abandono afetivo caracteriza-se pela omissão de cuidado, assistência, educação, companhia e apoio, tanto dos pais em relação aos filhos, quanto dos filhos em relação aos pais idosos. Os dois grupos, crianças e idosos, carecem de amparo e proteção. A Constituição Brasileira, Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança e Adolescente garantem seus devidos direitos. É dever da família, da sociedade e Estado, amparar, assegurar seus direitos e sua dignidade”, explica o especialista em Direito da Família e Sucessões.

REFERÊNCIA EM SAÚDE NO SUL DO ESTADO

Diretoria da Unimed Sul Capixaba Crédito: Divulgação

A Unimed Sul Capixaba assegurou a condição de referência em saúde no Sul do Espírito Santo ao conquistar o primeiro lugar do Prêmio Gazeta Empresarial, nas categorias Plano de Saúde e Hospital. Os vencedores foram anunciados na noite desta quarta-feira, 26, em um evento on-line com transmissão pelo site A Gazeta. Na categoria Plano de Saúde, a Unimed Sul Capixaba foi a marca mais lembrada pelo 19 ano consecutivo, desde a primeira edição do prêmio. Já na categoria Hospital, o Hospital Unimed venceu pela primeira vez.

“Estamos muito felizes especialmente com a conquista inédita na categoria Hospital. Iniciamos as operações da nossa nova unidade há cinco meses, em um cenário desafiador vindo com a pandemia. Promovemos a efetividade dos atendimentos e somamos esforços para mais leitos na região. Temos hoje uma das mais modernas estruturas hospitalares do País, oferecendo mais qualidade, humanização, segurança e desempenho no atendimento aos clientes. A vitória nesta categoria demonstra que nosso empenho valeu a pena e foi reconhecido pela população”, afirma o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista.

BELEZAS DO ESPÍRITO SANTO