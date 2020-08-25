Pioneira na América Latina, startup do ES amplia sua rede de lojas

A Zaitt inaugura a segunda unidade da marca na capital capixaba Crédito: Divulgação

Zaitt , startup de tecnologia voltada ao varejo pioneira na América Latina, inaugura nova unidade da marca na capital capixaba. Mais compacta e replicável, a nova Zaitt está localizada na Rua Aleixo Neto, Bairro Praia do Canto. As operações da primeira loja, inaugurada em 2018, foram encerradas.

A versão 2.0 recém-inaugurada é inspirada na unidade de Moema em São Paulo - segunda lançada na capital paulista - e segue o DNA 24/7 voltado à praticidade a qualquer momento do dia. Com 15m2 e cerca de 250 SKUs divididos em opções consumo rápido a higiene pessoal a loja é resultado de grandes aprendizados colhidos do dia a dia considerada uma real evolução da experiência de compra em um mini mercado 100% automatizado. Além disso trata-se de novo marco para o varejo ao permitir a expansão em tempo recorde.

Rodrigo Miranda, CEO do Grupo Zaitt. "Temos diversos motivos para celebrar. Entendemos que o formato da Zaitt traduz muito o que o consumidor almeja em termos de experiência de compra e esse sentimento é naturalmente potencializado em tempos de pandemia e isolamento social. Criar alternativas para as pessoas continuarem suas vidas sem necessariamente se privarem por completo e o varejo evoluir é o que nos incentiva a continuarmos crescendo, afirma, CEO do Grupo Zaitt.

EXPANSÃO À VISTA

A nova Zaitt traz consigo o plano de expandir substancialmente até o fim do ano. Estão programadas mais 12 unidades que se espalharão por Vitória, Vila Velha, outras cidades do Espírito Santo, sul, nordeste e a capital paulista. “Acreditamos que são em momentos desafiadores que a inovação se mostra ainda mais necessária. Nossa intenção por meio da Zaitt, é justamente traduzi-la em maior escala toda a segurança e comodidade a cada vez mais pessoas, finaliza Miranda.