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Renata Rasseli

Pioneira na América Latina, startup do ES amplia sua rede de lojas

A Zaitt, startup de tecnologia voltada ao varejo pioneira na América Latina, pretende abrir mais 12 unidades no Estado e São Paulo até o final deste ano

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:31

Públicado em 

25 ago 2020 às 08:31
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

A Zaitt inaugura a segunda unidade da marca na capital capixaba
A Zaitt inaugura a segunda unidade da marca na capital capixaba Crédito: Divulgação
Zaitt, startup de tecnologia voltada ao varejo pioneira na América Latina,  inaugura nova unidade da marca na capital capixaba. Mais compacta e replicável, a nova Zaitt está localizada na Rua Aleixo Neto, Bairro Praia do Canto. As operações da primeira loja, inaugurada em 2018, foram encerradas. 
A versão 2.0 recém-inaugurada é inspirada na unidade de Moema em São Paulo - segunda lançada na capital paulista - e segue o DNA 24/7 voltado à praticidade a qualquer momento do dia. Com 15m2 e cerca de 250 SKUs divididos em opções consumo rápido a higiene pessoal a loja é resultado de grandes aprendizados colhidos do dia a dia considerada uma real evolução da experiência de compra em um mini mercado 100% automatizado. Além disso trata-se de novo marco para o varejo ao permitir a expansão em tempo recorde.
"Temos diversos motivos para celebrar. Entendemos que o formato da Zaitt traduz muito o que o consumidor almeja em termos de experiência de compra e esse sentimento é naturalmente potencializado em tempos de pandemia e isolamento social. Criar alternativas para as pessoas continuarem suas vidas sem necessariamente se privarem por completo e o varejo evoluir é o que nos incentiva a continuarmos crescendo, afirma Rodrigo Miranda, CEO do Grupo Zaitt.

EXPANSÃO À VISTA

A nova Zaitt traz consigo o plano de expandir substancialmente até o fim do ano. Estão programadas mais 12 unidades que se espalharão por Vitória, Vila Velha, outras cidades do Espírito Santo, sul, nordeste e a capital paulista. “Acreditamos que são em momentos desafiadores que a inovação se mostra ainda mais necessária. Nossa intenção por meio da Zaitt, é justamente traduzi-la em maior escala toda a segurança e comodidade a cada vez mais pessoas, finaliza Miranda.
A Zaitt começou sua operação em abril de 2016 como mix de delivery de bebidas via aplicativo e uma loja de conveniência tradicional. Em dezembro de 2017 transformou seu modelo de negócios e criou o primeiro mercado 100% autônoma da América Latina. Totalmente sem funcionários e com a experiência de compra guiada pelos próprios usuários, a startup facilita a vida de consumidores que desejam uma nova experiência de compra, mais rápida, prática e disruptiva. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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