Gigante da alimentação compra startups capixabas Shipp e Zaitt

Loja autônoma da Zaitt, em São Paulo. O negócio teve início em Vitória Crédito: Zaitt/Divulgação

A Sapore, uma das maiores empresas de refeições coletivas do país comprou o controle acionário de três startups, duas delas capixabas. Segundo o jornal Valor Econômico, a Shipp, que fornece serviços de entregas por aplicativo, e a Zaitt, que tem uma rede de lojas autônomas, foram adquiridas pela Abanzai, holding que controla a Sapore e outras seis empresas. Também houve a aquisição da Lucco Fit, de comida saudável.



De acordo com a publicação, os valores envolvidos na transação não foram revelados, mas as operações fazem parte de um orçamento de R$ 20 milhões que o grupo pretende destinar a startups esse ano.

A Zaitt foi criada em 2017 e conta com três lojas automatizadas, ou seja, onde o consumidor escolhe e paga sozinho as compras. Duas unidades ficam em São Paulo e uma na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com o Valor, a marca planeja abrir mais três pontos ainda no primeiro trimestre de 2019.

Rodrigo Miranda, empresário e fundador da Zaitt e da Shipp Crédito: André Tomasi/Divulgação

Já a Shipp tem 80% da receita concentrada no serviço de entrega de comida. Segundo Rodrigo Miranda, cofundador das duas startups, a aquisição permitirá oferecer mais benefícios aos restaurantes parceiros. O serviço está disponível em oito cidades do país.



"Ter uma companhia como a Sapore e um empreendedor fora da curva como Daniel Mendez ao nosso lado é, sem dúvida, um grande marco em nossa trajetória", afirmou Miranda em nota.



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Por meio de nota, as empresas informaram que continuam tendo gestões independentes e com autonomia. Os fundadores continuam como diretores. A principal alteração é a entrada da Sapore no conselho consultivo.



Desde 2017, a Sapore já adquiriu controle de quatro outras empresas, investindo R$ 20 milhões. Em entrevista ao Valor, Daniel Mendez, fundador e presidente da empresa, afirmou que a companhia fez vários ajustes internos para trabalhar com as startups, como reduzir o prazo de pagamento pelos serviços contratados, criar processos de aprovação mais rápidos e montar uma área de inovação e venture capital.

