Ônibus do transporte coletivo de Cachoeiro pega fogo em Itapemirim

Um ônibus do transporte coletivo que faz a linha entre Itaoca Pedra e o Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 5h30, em uma rodovia de Itapemirim. Segundo a empresa responsável pela operação serviço, o motorista percebeu o problema, interrompeu a viagem e realizou o desembarque dos passageiros com segurança. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por um problema no motor do veículo.