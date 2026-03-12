A Gazeta - Agora

Ônibus do transporte coletivo de Cachoeiro pega fogo em Itapemirim

Publicado em 12/03/2026 às 10h24
Segundo o Corpo de Bombeiros ônibus da linha Itaoca Pedra x Cachoeiro pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12)

Um ônibus do transporte coletivo que faz a linha entre Itaoca Pedra e o Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 5h30, em uma rodovia de Itapemirim. Segundo a empresa responsável pela operação serviço, o motorista percebeu o problema, interrompeu a viagem e realizou o desembarque dos passageiros com segurança. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por um problema no motor do veículo.

O Consórcio Novotrans, responsável pela operação do sistema de transporte coletivo, informou que o ônibus pertence à empresa consorciada Viação Santa Luzia e estava com a manutenção em dia. A empresa informou também que foi instaurada uma sindicância interna para apurar as causas do incêndio e adotar as medidas necessárias.

