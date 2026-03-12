Ônibus do transporte coletivo de Cachoeiro pega fogo em Itapemirim
Um ônibus do transporte coletivo que faz a linha entre Itaoca Pedra e o Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 5h30, em uma rodovia de Itapemirim. Segundo a empresa responsável pela operação serviço, o motorista percebeu o problema, interrompeu a viagem e realizou o desembarque dos passageiros com segurança. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por um problema no motor do veículo.
O Consórcio Novotrans, responsável pela operação do sistema de transporte coletivo, informou que o ônibus pertence à empresa consorciada Viação Santa Luzia e estava com a manutenção em dia. A empresa informou também que foi instaurada uma sindicância interna para apurar as causas do incêndio e adotar as medidas necessárias.