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Compra de startups

Após venda, capixaba diz que continua à frente da Shipp e da Zaitt

Mesmo continuando no comando das empresas, Rodrigo Miranda informou que as duas startups vão passar por uma revisão de estratégia - que, não necessariamente, vai representar um aumento no número de lojas ou Estados atendidos

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 20:41
Fachada de uma das lojas da Zaitt. Empresa foi vendida para a Sapore, gigante do setor de alimentação Crédito: Divulgação
O empresário capixaba Rodrigo Miranda, cofundador das startups Shipp e Zaitt, disse que vai continuar à frente das empresas mesmo após a negociação feita com a Sapore - uma das maiores companhias de refeições coletivas do país. O anúncio da transação foi feito na tarde desta segunda-feira (27).
Em entrevista para A Gazeta, o empresario disse que continua como presidente das startups. Foi uma venda de participação majoritária. Eles têm o controle acionário da empresa, mas eu e meus sócios continuamos à frente do negócio. Eu como presidente, controlando a parte operacional e a Sapore entrando com um assento no conselho e partes mais ligadas à estratégia, revelou.
Os envolvidos não informaram qual percentual da empresa foi negociado nem o valor da transação. De acordo informações do jornal Valor Econômico, as operações fazem parte de um orçamento de R$ 20 milhões que o grupo pretendia destinar a startups neste ano.

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A Sapore tem um know-how imenso no varejo de alimentação imenso, mas no dia a dia não vai ter nenhum executivo deles no nosso corpo executivo. A gente continua com autonomia, garantiu.
Mesmo continuando à frente das empresas, Rodrigo Miranda informou que tanto a Shipp quanto a Zaitt vão passar por uma revisão de estratégia - que, não necessariamente, vai representar um aumento no número de lojas ou Estados atendidos.
Vai ser feita uma revisão total de estratégia, revisão do modelo de negócios, revisão de como vamos capturar a sinergia com a Sapore e de como vamos ajudar a Sapore no seu crescimento. A gente não corre uma corrida de 100 metros, mas uma maratona, então não tem essa afobação de querer mudar tudo, destaca o cofundador da Shipp e da Zaitt.

NAMORO COMEÇOU HÁ 10 MESES

Natural de Guarapari, Miranda disse que as conversas com Daniel Mendez, o uruguaio que é fundador e presidente da Sapore, começaram há cerca de 10 meses - em abril do ano passado. A gente percebeu bastante sinergia - não na visão de negócios, mas também nos valores que acreditamos para o futuro, conta o capixaba sobre o início das negociações.
O tempo, segundo Rodrigo Miranda, foi necessário para adequar a linguagem e a interface entre as empresas - uma gigante do setor e duas startups. Agora a gente tem uma empresa de 17 mil funcionários ao nosso lado. Uma empresa que tem um know-how imenso na alimentação em varejo e que serve 1,3 milhão de pessoas todos os dias no Brasil. Vai ser uma relação de troca muito grande e a gente tem que fazer da maneira mais responsável possível, garantiu Rodrigo Miranda.

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A Zaitt foi criada em 2017 e conta com três lojas automatizadas, ou seja, onde o consumidor escolhe e paga sozinho as compras. Duas unidades ficam em São Paulo e uma na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com o Valor, a marca planeja abrir mais três pontos ainda no primeiro trimestre de 2019.
Já a Shipp tem 80% da receita concentrada no serviço de entrega de comida. Segundo Rodrigo Miranda, cofundador das duas startups, a aquisição permitirá oferecer mais benefícios aos restaurantes parceiros. O serviço está disponível em oito cidades do país.
Agora, ambas empresas estão sob o guarda-chuva da Sapore, multinacional que possui cerca de 1.300 restaurantes.

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