Após venda, capixaba diz que continua à frente da Shipp e da Zaitt

Fachada de uma das lojas da Zaitt. Empresa foi vendida para a Sapore, gigante do setor de alimentação Crédito: Divulgação

Em entrevista para A Gazeta, o empresario disse que continua como presidente das startups. Foi uma venda de participação majoritária. Eles têm o controle acionário da empresa, mas eu e meus sócios continuamos à frente do negócio. Eu como presidente, controlando a parte operacional e a Sapore entrando com um assento no conselho e partes mais ligadas à estratégia, revelou.

Os envolvidos não informaram qual percentual da empresa foi negociado nem o valor da transação. De acordo informações do jornal Valor Econômico, as operações fazem parte de um orçamento de R$ 20 milhões que o grupo pretendia destinar a startups neste ano.

A Sapore tem um know-how imenso no varejo de alimentação imenso, mas no dia a dia não vai ter nenhum executivo deles no nosso corpo executivo. A gente continua com autonomia, garantiu.

Mesmo continuando à frente das empresas, Rodrigo Miranda informou que tanto a Shipp quanto a Zaitt vão passar por uma revisão de estratégia - que, não necessariamente, vai representar um aumento no número de lojas ou Estados atendidos.

Vai ser feita uma revisão total de estratégia, revisão do modelo de negócios, revisão de como vamos capturar a sinergia com a Sapore e de como vamos ajudar a Sapore no seu crescimento. A gente não corre uma corrida de 100 metros, mas uma maratona, então não tem essa afobação de querer mudar tudo, destaca o cofundador da Shipp e da Zaitt.

NAMORO COMEÇOU HÁ 10 MESES

Natural de Guarapari, Miranda disse que as conversas com Daniel Mendez, o uruguaio que é fundador e presidente da Sapore, começaram há cerca de 10 meses - em abril do ano passado. A gente percebeu bastante sinergia - não na visão de negócios, mas também nos valores que acreditamos para o futuro, conta o capixaba sobre o início das negociações.

O tempo, segundo Rodrigo Miranda, foi necessário para adequar a linguagem e a interface entre as empresas - uma gigante do setor e duas startups. Agora a gente tem uma empresa de 17 mil funcionários ao nosso lado. Uma empresa que tem um know-how imenso na alimentação em varejo e que serve 1,3 milhão de pessoas todos os dias no Brasil. Vai ser uma relação de troca muito grande e a gente tem que fazer da maneira mais responsável possível, garantiu Rodrigo Miranda.

A Zaitt foi criada em 2017 e conta com três lojas automatizadas, ou seja, onde o consumidor escolhe e paga sozinho as compras. Duas unidades ficam em São Paulo e uma na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com o Valor, a marca planeja abrir mais três pontos ainda no primeiro trimestre de 2019.

Já a Shipp tem 80% da receita concentrada no serviço de entrega de comida. Segundo Rodrigo Miranda, cofundador das duas startups, a aquisição permitirá oferecer mais benefícios aos restaurantes parceiros. O serviço está disponível em oito cidades do país.