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CBN Vitória ao vivo: conheça as regras de segurança para recarga de veículos elétricos no ES

CBN Vitória ao vivo: conheça as regras de segurança para recarga de veículos elétricos no ES

No programa desta quinta-feira (19), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:36

No programa CBN Vitória desta quinta-feira (19), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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