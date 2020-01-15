Dono do Extrabom, Grupo Coutinho compra dois supermercados na Serra

O Grupo Coutinho, que detém as marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, comprou dois supermercados na Serra. A iniciativa faz parte do projeto de expansão da rede visando ampliar sua participação no mercado capixaba. Além das aquisições, o grupo tem planos de abrir oito novas unidades no Espírito Santo até 2021.
As duas unidades compradas pertenciam a Super Rede Supermercados e estão localizadas nos bairros Colina de Laranjeiras e Nova Zelândia. O valor da transação não foi divulgado pela empresa. A partir desta terça (14), a loja Super Rede de Colina de Laranjeiras passou a usar a marca Extrabom. Já a de Nova Zelândia será mais uma unidade do Atacado Vem.
"Temos um plano de expansão até 2021 e estamos atentos as oportunidades do mercado. Essas foram oportunidades que apareceram recentemente e abraçamos. Vimos que seria um bom negócio a aquisição. Compramos essas unidades de 'porteira fechada', com tudo dentro", explica o gerente de marketing do Grupo Coutinho, Yuri Corrêa.
De acordo com Yuri, os funcionários das duas unidades foram avisados sobre a mudança e aqueles que quiseram continuar trabalhando nas unidades foram mantidos.
No início do mês, em entrevista á colunista de A Gazeta Beatriz Seixas, o empresário Luiz Coelho Coutinho, presidente do Grupo Coutinho, disse que a perspectiva é que a marca tenha 35 lojas em operação até 2021 e alcance um faturamento de cerca de R$ 1,5 bilhão. Para isso, serão abertas mais oito unidades, das quais cinco serão inauguradas ainda neste ano na Grande Vitória e três em 2021.
NOVOS SUPERMERCADOS DO GRUPO NO ES: EMPREGOS E R$ 60 MILHÕES EM INVESTIMENTOS
O grupo continua realizando o recrutamento para vagas nas cinco unidades que devem ser inauguradas ao longo do ano: duas unidades do Atacado Vem, uma na Serra e outra em Guarapari; e três lojas do Extrabom nos municípios da Serra, Viana e Vitória.
Os empreendimentos totalizam R$ 60 milhões em investimentos e devem gerar 1 mil vagas de empregos diretos e indiretos. As vagas são para diversos cargos desde operacionais até chefia. Quem quiser se inscrever basta cadastrar o currículo no 'Trabalhe conosco' no site da empresa. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.