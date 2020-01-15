Dono do Extrabom, Grupo Coutinho compra dois supermercados na Serra

Grupo Coutinho comprou dois supermercados da Super Rede Supermercados na Serra Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação

As duas unidades compradas pertenciam a Super Rede Supermercados e estão localizadas nos bairros Colina de Laranjeiras e Nova Zelândia. O valor da transação não foi divulgado pela empresa. A partir desta terça (14), a loja Super Rede de Colina de Laranjeiras passou a usar a marca Extrabom. Já a de Nova Zelândia será mais uma unidade do Atacado Vem.

"Temos um plano de expansão até 2021 e estamos atentos as oportunidades do mercado. Essas foram oportunidades que apareceram recentemente e abraçamos. Vimos que seria um bom negócio a aquisição. Compramos essas unidades de 'porteira fechada', com tudo dentro", explica o gerente de marketing do Grupo Coutinho, Yuri Corrêa.

De acordo com Yuri, os funcionários das duas unidades foram avisados sobre a mudança e aqueles que quiseram continuar trabalhando nas unidades foram mantidos.

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O grupo continua realizando o recrutamento para vagas nas cinco unidades que devem ser inauguradas ao longo do ano: duas unidades do Atacado Vem, uma na Serra e outra em Guarapari; e três lojas do Extrabom nos municípios da Serra, Viana e Vitória.