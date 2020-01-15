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Expansão

Dono do Extrabom, Grupo Coutinho compra dois supermercados na Serra

Rede está ampliando sua participação no mercado capixaba. Além da compra das unidades, grupo promete abrir mais cinco lojas na Grande Vitória neste ano com criação de mil vagas de emprego

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 21:00
Grupo Coutinho comprou dois supermercados da Super Rede Supermercados na Serra Crédito: Grupo Coutinho/Divulgação
O Grupo Coutinho, que detém as marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, comprou dois supermercados na Serra. A iniciativa faz parte do projeto de expansão da rede visando ampliar sua participação no mercado capixaba. Além das aquisições, o grupo tem planos de abrir oito novas unidades no Espírito Santo até 2021. 
As duas unidades compradas pertenciam a Super Rede Supermercados e estão localizadas nos bairros Colina de Laranjeiras e Nova Zelândia. O valor da transação não foi divulgado pela empresa. A partir desta terça (14), a loja Super Rede de Colina de Laranjeiras passou a usar a marca Extrabom. Já a de Nova Zelândia será mais uma unidade do Atacado Vem.
"Temos um plano de expansão até 2021 e estamos atentos as oportunidades do mercado. Essas foram oportunidades que apareceram recentemente e abraçamos. Vimos que seria um bom negócio a aquisição. Compramos essas unidades de 'porteira fechada', com tudo dentro", explica o gerente de marketing do Grupo Coutinho, Yuri Corrêa.

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De acordo com Yuri, os funcionários das duas unidades foram avisados sobre a mudança e aqueles que quiseram continuar trabalhando nas unidades foram mantidos.
No início do mês, em entrevista á colunista de A Gazeta Beatriz Seixas,  o empresário Luiz Coelho Coutinho, presidente do Grupo Coutinho,  disse que a perspectiva é que a marca tenha 35 lojas em operação até 2021 e alcance um faturamento de cerca de R$ 1,5 bilhão.  Para isso, serão abertas mais oito unidades, das quais cinco serão inauguradas ainda neste ano na Grande Vitória e três em 2021.

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O grupo continua realizando o recrutamento para vagas nas cinco unidades que devem ser inauguradas ao longo do ano:  duas unidades do Atacado Vem, uma na Serra e outra em Guarapari; e três lojas do Extrabom nos municípios da Serra, Viana e Vitória. 
Os empreendimentos totalizam R$ 60 milhões em investimentos e devem gerar 1 mil vagas de empregos diretos e indiretos. As vagas são para diversos cargos desde operacionais até chefia. Quem quiser se inscrever basta cadastrar o currículo no 'Trabalhe conosco' no site da empresa. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.

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