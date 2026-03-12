Veja vídeo

Temporal causa alagamentos, queda de árvores e deslizamentos em Muniz Freire

Em uma hora, município do Sul do Espírito Santo registrou 65 mm de chuva, mais que o dobro do previsto para todo o dia

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:03

Um forte temporal voltou a atingir o município de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, no início da noite de quarta-feira (11), provocando diversos transtornos. Segundo a prefeitura, a chuva causou alagamentos na sede do município, queda de árvores e deslizamentos de terra tanto na área urbana quanto na zona rural.



De acordo com a administração municipal, em apenas uma hora o volume de chuva chegou a 65 milímetros, mais que o dobro da previsão de 30 milímetros para todo o dia. A força da enxurrada transformou ruas em rios e causou alagamentos em diferentes pontos da cidade. A via principal da Praça Antônio Guizzardi ficou completamente alagada. Mesmo com obras de macrodrenagem em andamento na Rua Lino Ribeiro Soares, a intensidade da chuva fez com que a água invadisse estabelecimentos comerciais da região.

Máquinas da prefeitura, servidores municipais e voluntários atuaram na desobstrução de vias e na limpeza de bueiros. Na Rua Antônio Ribeiro de Almeida, a Defesa Civil foi acionada para verificar uma possível queda de barreira nas proximidades de uma residência. Também foram registrados pontos de alagamento na Praça dos Ex-Combatentes e nas imediações da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Vias interditadas

Na zona rural, o acesso à comunidade de Santo Amaro, no distrito de Vieira Machado, ficou temporariamente bloqueado após a queda de uma árvore sobre a via. Já na rodovia ES 181, no trecho que liga a sede de Muniz Freire ao distrito de Piaçu, diversos pontos ficaram cobertos por lama e pequenas quedas de barreiras. Em alguns trechos, o trânsito segue em meia pista.

A Prefeitura de Muniz Freire informou que equipes continuam mobilizadas para atender as ocorrências registradas no município.

