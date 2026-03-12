Navio da Marinha que leva nome de cidade do ES encalha em praia do Rio

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:00
Um navio da Marinha do Brasil que leva o nome da cidade de Guarapari encalhou no litoral do Rio de Janeiro no início desta semana. A embarcação “Guarapari”, utilizada em operações de desembarque de carga geral, ficou presa na faixa de areia da Praia da Macumba, na Zona Oeste da capital fluminense.
O navio recebeu esse nome como homenagem à cidade capixaba, seguindo a tradição da Marinha de batizar embarcações com nomes de municípios brasileiros. A embarcação integra a classe “Guarapari”, utilizada principalmente para transportar tropas, veículos e equipamentos em operações anfíbias — quando é necessário levar carga ou militares de navios maiores até a praia.
Segundo informações divulgadas pela imprensa no Rio, o navio encostou na areia durante uma manobra chamada “abicagem”, que consiste em direcionar a proa propositalmente para a praia por necessidades operacionais. A Marinha informou que a ação foi realizada de forma controlada e que não houve feridos nem danos à embarcação.
No dia seguinte ao encalhe, uma operação foi iniciada para retirar o navio da areia. Durante a tentativa de reboque, outra embarcação que prestava apoio também acabou ficando presa na faixa de areia, em meio à ressaca que atingia o litoral carioca, com ondas que poderiam chegar a até três metros.
A embarcação Guarapari faz parte de uma série de navios usados pela Marinha em apoio logístico e operações anfíbias, capazes de transportar tropas e equipamentos do mar para a terra em áreas costeiras.
Assim, o navio que carrega o nome de um dos destinos turísticos mais conhecidos do Espírito Santo acabou ganhando destaque nacional após o incidente ocorrido no litoral fluminense.
Com informações do Acervo Arquivístico da Marinha do Brasil
