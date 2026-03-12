"Guarapari"

Navio da Marinha que leva nome de cidade do ES encalha em praia do Rio

Embarcação “Guarapari”, batizada em homenagem ao município capixaba, ficou presa na areia da Praia da Macumba durante manobra no litoral carioca

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:00

O navio Guarapari, da Marinha do Brasil, encalhou na Praia da Macumba, no RJ Crédito: Reprodução

Um navio da Marinha do Brasil que leva o nome da cidade de Guarapari encalhou no litoral do Rio de Janeiro no início desta semana. A embarcação “Guarapari”, utilizada em operações de desembarque de carga geral, ficou presa na faixa de areia da Praia da Macumba, na Zona Oeste da capital fluminense.

O navio recebeu esse nome como homenagem à cidade capixaba, seguindo a tradição da Marinha de batizar embarcações com nomes de municípios brasileiros. A embarcação integra a classe “Guarapari”, utilizada principalmente para transportar tropas, veículos e equipamentos em operações anfíbias — quando é necessário levar carga ou militares de navios maiores até a praia.

Segundo informações divulgadas pela imprensa no Rio, o navio encostou na areia durante uma manobra chamada “abicagem”, que consiste em direcionar a proa propositalmente para a praia por necessidades operacionais. A Marinha informou que a ação foi realizada de forma controlada e que não houve feridos nem danos à embarcação.

Embarcação de Desembarque de Carga Geral (EDCG) Guarapari Crédito: Divulgação/Marinha

No dia seguinte ao encalhe, uma operação foi iniciada para retirar o navio da areia. Durante a tentativa de reboque, outra embarcação que prestava apoio também acabou ficando presa na faixa de areia, em meio à ressaca que atingia o litoral carioca, com ondas que poderiam chegar a até três metros.

A embarcação Guarapari faz parte de uma série de navios usados pela Marinha em apoio logístico e operações anfíbias, capazes de transportar tropas e equipamentos do mar para a terra em áreas costeiras.

Assim, o navio que carrega o nome de um dos destinos turísticos mais conhecidos do Espírito Santo acabou ganhando destaque nacional após o incidente ocorrido no litoral fluminense.

Com informações do Acervo Arquivístico da Marinha do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta