Gigantes do varejo travam guerra para fidelizar consumidores no ES

Loja da Leroy Merlin em Vitória foi inaugurada em dezembro Crédito: Divulgação

Prometendo melhores preços, serviços diferenciados, facilidades na entrega e possibilidade de encontrar diversos produtos em um só local, as gigantes do varejo estão forçando as companhias locais a se movimentar para não perder fatia do mercado.

Se para as empresas tradicionais essa ofensiva capixaba das grandes varejistas preocupa, para os consumidores a notícia é pra lá de boa. E os motivos são vários: desde uma entrega mais rápida até uma possível redução nos preços dos produtos.

Essas grandes empresas quando se instalam mudam a dinâmica do comércio local e acirra a concorrência. Para o cliente é muito bom, porque ele ganha mais opções de compra e, com a lei da oferta e da procura, o preço dos produtos tende a cair, explicou o professor de empreendedorismo da UVV Rafael Galveas.

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O que os empresários locais precisam fazer para não perder sua importância no mercado é investir em marketing de relacionamento e personalização dos serviços. É preciso conhecer o cliente, dar um atendimento diferenciado, oferecer facilidades na prestação de serviço. Enfim, agregar valor aos produtos que são vendidos, acrescentou.

Conhecendo o cliente, por exemplo, é que o empresário conseguirá dizer se será vantajoso manter o estabelecimento aberto por mais tempo ao longo do dia e se podem ser adicionados outros serviços ao que já é oferecido regularmente.

O presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), João Elvécio Faé, vê a chegada de novas empresas como benéfica até mesmo para os comerciantes que já atuam na região.

O comerciante local sempre aprende muito com essas novas lojas, principalmente em termos de modernidade. Há muitos anos, quando o Bom Preço veio para a Grande Vitória, todos os supermercados deram um salto gigante na qualidade das lojas, lembrou.

Além disso, essas empresas precisam de muitos funcionários, o que aumenta o poder aquisitivo das famílias da nossa região, completou Faé.

CENÁRIO ECONÔMICO PREVISTO PARA 2020 É FAVORÁVEL PARA VAREJISTAS

O economista Eduardo Araújo destacou que durante a recente crise econômica algumas empresas do setor varejista precisaram fechar as portas. Agora as empresas que conseguiram permanecer no mercado tendem a aproveitar esse novo ciclo.

O nível de otimismo dos empresários está bem elevado - os patamares são semelhantes aos de 2010, antes da crise. Se nenhum fator externo atrapalhar, a gente tende a aumentar o nível de emprego e consumo, mantendo mercado tanto para as empresas que chegam quanto para as que já estão instaladas no Estado, concluiu Araújo.

Tal positivismo também deve chegar ao Espírito Santo. Estamos esperando investimentos este ano na Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari. Existem contatos de lojas locais como Carone e Extrabom, e outras de fora, revelou João Elvécio Faé.