Com turismo em alta, hotéis do ES ficam lotados neste início de ano

Turistas lotaram os hotéis da Capital nos primeiros dias do ano Crédito: Fernando Madeira

A movimentação de turistas no Espírito Santo neste início de ano tem deixado o setor hoteleiro capixaba animado. Com projeção de crescimento do faturamento nesta alta temporada, hotéis de todo Estado tem percebido uma demanda maior que em anos anteriores, sobretudo em Vitória.

Na Capital, os hotéis chegaram a ter 97% de ocupação durante o feriado de réveillon, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-ES). O desempenho do setor em Vitória surpreendeu no fim de 2019 com um crescimento acentuado e a expectativa é de que os números continuem em alta até o fim da estação.

"Ano passado, a ocupação estava em 87% na mesma época. Vitória tem se aproximado de cidades como Guarapari, que atualmente tem quase 100% de ocupação", afirma o presidente da ABIH no Espírito Santo, Gustavo Guimarães.

O crescimento se deve, segundo Guimarães, a uma mudança no perfil dos estabelecimentos. Ele explica que, com a crise econômica a partir de 2014, o turismo de negócios, que era o ponto forte da cidade, acabou enfraquecido. Com isso, os hotéis começaram a focar no turismo de lazer.

Além disso, o presidente da ABIH afirma que a crise obrigou também os proprietários de hotéis a baixarem os preços das hospedagens. "Vitória tem hoje diárias muito mais baixas do que outras capitais brasileiras e se tornou um destino muito barato. Além disso, temos muitos pontos turísticos nas proximidades, uma grande variedade de praias e até montanhas as poucas horas de viagem. É um ótimo custo-benefício", esclarece.



A expectativa é que, com a retomada econômica, o turismo corporativo também volte a crescer na Capital, o que deve permitir uma elevação nos preços que, para o setor, estão defasados.



MONTANHAS CAPIXABAS TAMBÉM VIRAM REFÚGIO DE TURISTAS

Neste verão, até as cidades da região Serrana do Espírito Santo têm visto mais turistas do que o normal. Segundo a ABIH, se em anos anteriores a ocupação dos hotéis fora do período de inverno costuma ser entre 30% e 40%, em janeiro deste ano essa taxa está chegando aos 60%.