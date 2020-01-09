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Levantamento

Alerta de verão: em 17 dias, nove pessoas morreram afogadas no ES

Levantamento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros no período do dia 22 de dezembro a 07 de janeiro

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 22:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 22:26
Nove mortes foram registradas em todo o Estado desde que o verão começou  Crédito: Ricardo Medeiros
Desde que o verão começou, há pouco mais de duas semanas,  nove pessoas morreram afogadas no Espírito Santo. Oito delas em locais onde não havia presença de salva-vidas. Os dados são do Corpo de Bombeiros, recolhidos no período de 22 de dezembro a 7 de janeiro.
Em 17 dias, foram registrados 71 afogamentos em todo o Estado. Destes casos, 9 resultaram em mortes em sete municípios: Anchieta, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, São Mateus, São Roque do Canaã e Serra. Alguns destes locais já haviam sido apontados como locais de riscos pelo Corpo de Bombeiro, em um mapeamento realizado pela A Gazeta.
A maioria das mortes aconteceu em lagos e cursos d'águas, como a do adolescente Rafael Bispo da Silva, 14 anos, no dia 28 de dezembro, em São Mateus. Rafael e o irmão gêmeo entraram no rio Cricaré e se afogaram após serem puxados por uma correnteza. O irmão de Rafael foi resgatado, mas ele foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros. 
Dois irmãos entraram no Rio Cricaré para nadar mas acabaram se afogando. Um deles, identificado como Rafael Bispo, 14 anos, morreu Crédito: Internauta
Em época de praias lotadas, duas mortes foram registradas no mar. Em apenas um dos locais havia presença de salva-vidas. Um dos casos aconteceu em Conceição da Barra, onde um turista morreu afogado na praia de Guaxindiba. A vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu. 
Confira abaixo a relação dos afogamentos com morte no Estado no período do dia 22 de dezembro a 07 de janeiro:

MUNICÍPIOS

  • Anchieta: 01
  • Conceição da Barra: 01
  • Fundão: 01
  • Linhares: 01
  • São Mateus: 02
  • São Roque do Canaã: 01
  • Serra: 02

TIPO DE MANANCIAL

  • Mar: 02
  • Lago / Lagoa / Represa: 03
  • Curso Dágua: 03
  • Cachoeira: 01

PRESENÇA DE SALVA-VIDAS

  • Afogamento em local com guarda-vidas: 01
  • Afogamento em local sem guarda-vidas: 08

INFORMAÇÕES DOS AFOGAMENTOS

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