Alerta de verão: em 17 dias, nove pessoas morreram afogadas no ES

Nove mortes foram registradas em todo o Estado desde que o verão começou

Desde que o verão começou, há pouco mais de duas semanas, nove pessoas morreram afogadas no Espírito Santo. Oito delas em locais onde não havia presença de salva-vidas. Os dados são do Corpo de Bombeiros, recolhidos no período de 22 de dezembro a 7 de janeiro.