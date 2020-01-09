Alerta de verão: em 17 dias, nove pessoas morreram afogadas no ES

Desde que o verão começou, há pouco mais de duas semanas, nove pessoas morreram afogadas no Espírito Santo. Oito delas em locais onde não havia presença de salva-vidas. Os dados são do Corpo de Bombeiros, recolhidos no período de 22 de dezembro a 7 de janeiro.
Em 17 dias, foram registrados 71 afogamentos em todo o Estado. Destes casos, 9 resultaram em mortes em sete municípios: Anchieta, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, São Mateus, São Roque do Canaã e Serra. Alguns destes locais já haviam sido apontados como locais de riscos pelo Corpo de Bombeiro, em um mapeamento realizado pela A Gazeta.
A maioria das mortes aconteceu em lagos e cursos d'águas, como a do adolescente Rafael Bispo da Silva, 14 anos, no dia 28 de dezembro, em São Mateus. Rafael e o irmão gêmeo entraram no rio Cricaré e se afogaram após serem puxados por uma correnteza. O irmão de Rafael foi resgatado, mas ele foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros.
Em época de praias lotadas, duas mortes foram registradas no mar. Em apenas um dos locais havia presença de salva-vidas. Um dos casos aconteceu em Conceição da Barra, onde um turista morreu afogado na praia de Guaxindiba. A vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu.
Confira abaixo a relação dos afogamentos com morte no Estado no período do dia 22 de dezembro a 07 de janeiro:
MUNICÍPIOS
- Anchieta: 01
- Conceição da Barra: 01
- Fundão: 01
- Linhares: 01
- São Mateus: 02
- São Roque do Canaã: 01
- Serra: 02
TIPO DE MANANCIAL
- Mar: 02
- Lago / Lagoa / Represa: 03
- Curso Dágua: 03
- Cachoeira: 01
PRESENÇA DE SALVA-VIDAS
- Afogamento em local com guarda-vidas: 01
- Afogamento em local sem guarda-vidas: 08
INFORMAÇÕES DOS AFOGAMENTOS
- 22/12/2019- Rafael Bispo da Silva, 14 anos, morreu em um rio de São Mateus
- 23/12/2019- Samuel Rodrigues da Silva, 25 anos, morreu em um rio em Fundão
- 24/12/2019- Giovani Brás Bronzon, 61 anos, morreu em um curso dágua em São roque do Canaã
- 26/12/2019- Marinaldo Lima de Oliveira, 49 anos, morreu em uma praia em Conceição da Barra
- 29/12/2019- Lucas Pereira Victor, morreu em uma lagoa em Anchieta
- 31/21/2019- Anderson Bermudes Aguiar, 43 anos, morreu em uma lagoa na Serra
- 31/12/2019- Aldenor da Conceiçao dos Anjos, 57 anos, morreu em uma lagoa na Serra
- 01/01/2020- Yago Sousa Costa, 19 anos, morreu em uma praia de Linhares
- 05/01/2020- Davi Lucas Cardoso dos Santos, 4 anos, morreu em um rio em São Mateus