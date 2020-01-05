Curva da Sereia, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Vila Velha passou a contar neste domingo (05) com um novo reforço para todo o verão : são mais 150 guarda-vidas que começaram a atuar nos 32 quilômetros de orla da cidade. Uma empresa especializada no serviço de salvamento aquático está realizando o trabalho de forma terceirizada. O contrato com a empresa foi assinado neste sábado (4), segundo informações da Prefeitura.

Your browser does not support the audio element. Praias de Vila Velha recebem 150 guarda-vidas de empresa terceirizada

Segundo a prefeitura, ao longo da orla há 30 módulos de observação e, dos 150 profissionais, 130 deverão atuar com o foco na prevenção de afogamentos.

O prefeito Max Filho explicou o porquê do serviço ser realizado de forma terceirizada. Nós estamos terceirizando esse serviço para que ele seja prestado com maior eficiência e de forma que a busca por um padrão de excelência seja uma constante."

"Essa nova modalidade de contratação, além de melhorar a qualidade do serviço, vai trazer mais dignidade aos próprios guarda-vidas no que se refere às relações de trabalho", frisou o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich Junior.