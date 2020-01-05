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Segurança no litoral

Praias de Vila Velha recebem 150 guarda-vidas de empresa terceirizada

Após firmar contrato com a prefeitura, empresa disponibilizou os funcionários, que já estão auxiliando no reforço da segurança dos 32 quilômetros de orla da cidade

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 16:23
Curva da Sereia, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Vila Velha passou a contar neste domingo (05) com um novo reforço para todo o verão: são mais 150 guarda-vidas que começaram a atuar nos 32 quilômetros de orla da cidade. Uma empresa especializada no serviço de salvamento aquático está realizando o trabalho de forma terceirizada.  O contrato com a empresa foi assinado neste sábado (4), segundo informações da Prefeitura.
Praias de Vila Velha recebem 150 guarda-vidas de empresa terceirizada
Segundo a prefeitura, ao longo da orla há 30 módulos de observação e, dos 150 profissionais, 130 deverão atuar com o foco na prevenção de afogamentos.
O prefeito Max Filho explicou o porquê do serviço ser realizado de forma terceirizada. Nós estamos terceirizando esse serviço para que ele seja prestado com maior eficiência e  de forma que a busca por um padrão de excelência seja uma constante."

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"Essa nova modalidade de contratação, além de melhorar a qualidade do serviço, vai trazer mais dignidade aos próprios guarda-vidas no que se refere às relações de trabalho", frisou o secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Coronel Oberacy Emmerich Junior. 
A prefeitura também informa que piscinas de algumas escolas da rede municipal também contarão com esse trabalho dos profissionais treinados e qualificados pela empresa, que também vai ficar responsável por disponibilizar novas cadeiras anfíbias para o banho de mar na Curva da Sereia, na Praia da Costa, por meio do programa "Praia Legal". 

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