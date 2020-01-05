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Verão

Equipes recolhem 40 toneladas de lixo por dia nas praias de Vila Velha

Aumento do movimento na orla do município se reflete em mais  embalagens de bebidas e alimentos jogados nas areias. Na baixa temporada, as equipes recolhem 10 toneladas dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 12:28

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 12:28

Equipes de limpeza de Vila Velha recolhem mais de 40 toneladas de lixo por dia Crédito: Felix Falcão/Prefeitura de Vila Velha
Com o aumento do movimento nas praias de Vila Velha no verão,  as equipes de limpeza do município foram reforçadas para encarar também a maior produção de lixo na orla. Desde o fim de dezembro, estão sendo recolhidos diariamente mais de 40 toneladas de lixo nas areias. 
Equipes recolhem 40 toneladas de lixo por dia nas praias de Vila Velha
Técnicos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) acreditam  que a quantidade de sujeira chegue a 50 toneladas/dia ainda este mês. Na baixa temporada, o município recolhe 10 toneladas dia.

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As equipes de limpeza urbana ganharam um reforço de mais 60 homens divididos em dois turnos, das 5h às 14h e das 14h às 19h. Os quiosqueiros também receberam orientações dos fiscais da Semsu para que mantenham o entorno dos seus estabelecimentos limpos.  Os resíduos relacionados à embalagens de bebidas e alimentos nas areias são os mais comuns nas coletas.
Realizamos reuniões periódicas com os proprietários de quiosques que também deverão acondicionar seu lixo em contentores e colocar somente no horário da passagem do caminhão na sua rota, explicou Maria Cândida Donatelli, secretária municipal de Serviços Urbanos em exercício.
A rota do caminhão de lixo também foi ampliada. Antes da alta temporada, o veículo passava duas vezes ao dia e, agora, dobrou para quatro vezes para acompanhar o maior movimento das praias. 

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