Equipes recolhem 40 toneladas de lixo por dia nas praias de Vila Velha

Equipes de limpeza de Vila Velha recolhem mais de 40 toneladas de lixo por dia Crédito: Felix Falcão/Prefeitura de Vila Velha

Com o aumento do movimento nas praias de Vila Velha no verão, as equipes de limpeza do município foram reforçadas para encarar também a maior produção de lixo na orla. Desde o fim de dezembro, estão sendo recolhidos diariamente mais de 40 toneladas de lixo nas areias.

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Técnicos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) acreditam que a quantidade de sujeira chegue a 50 toneladas/dia ainda este mês. Na baixa temporada, o município recolhe 10 toneladas dia.

As equipes de limpeza urbana ganharam um reforço de mais 60 homens divididos em dois turnos, das 5h às 14h e das 14h às 19h. Os quiosqueiros também receberam orientações dos fiscais da Semsu para que mantenham o entorno dos seus estabelecimentos limpos. Os resíduos relacionados à embalagens de bebidas e alimentos nas areias são os mais comuns nas coletas.

Realizamos reuniões periódicas com os proprietários de quiosques que também deverão acondicionar seu lixo em contentores e colocar somente no horário da passagem do caminhão na sua rota, explicou Maria Cândida Donatelli, secretária municipal de Serviços Urbanos em exercício.