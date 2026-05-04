Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/05/2026

O movimento dos astros indica um dia de equilíbrio entre desejos pessoais, relações e vida financeira Crédito: Imagem: sunil sonu art | Shutterstock

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros trará à tona questões ligadas ao equilíbrio entre desejos pessoais, relações e vida financeira. Diante desse cenário, será importante agir com responsabilidade e calma, evitando gastos impulsivos e discussões desnecessárias. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar as possíveis limitações do dia em oportunidades de aprendizado e crescimento!

Áries

O ariano desejará expandir os horizontes e buscar novas experiências Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes e buscar novas experiências. No entanto, poderá encontrar dificuldades para equilibrar esse desejo com a estabilidade financeira. Essa situação, inclusive, tenderá a levar a insatisfações ou divergências de valores nas relações. Apesar de se sentir contrariado(a), o melhor será evitar gastos impulsivos com viagens e estudos.

Touro

O taurino precisará ter cuidado com acordos financeiros e investimentos compartilhados Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você precisará ter cuidado com acordos financeiros e investimentos compartilhados, pois ações impulsivas poderão gerar gastos desnecessários. Nesse cenário, o equilíbrio emocional o(a) ajudará a evitar que divergências de valores ou cobranças afetivas interfiram na gestão dos recursos materiais e na segurança das parcerias.

Gêmeos

O geminiano deverá redobrar o cuidado com os relacionamentos e as finanças Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você deverá redobrar o cuidado com os relacionamentos e as finanças. Isso porque algumas mudanças poderão gerar discussões e instabilidades. Além disso, será possível que o seu desejo por liberdade entre em conflito com as necessidades das outras pessoas. Agir com calma e flexibilidade ajudará a evitar rupturas ou gastos desnecessários.

Câncer

O canceriano sentirá a necessidade de buscar conforto e prazer na rotina Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de buscar conforto e prazer na rotina. Entretanto, poderá haver dificuldades para conciliar as responsabilidades com os desejos pessoais. Nesse cenário, inclusive, será possível que a instabilidade emocional o(a) leve a excessos na alimentação ou gastos desnecessários. Diante disso, procure agir com disciplina e evite buscar satisfação em distrações passageiras.

Leão

O leonino precisará equilibrar o desejo de brilhar com as necessidades das pessoas próximas Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você precisará ter cuidado para não exagerar na busca por prazer ou diversão. Isso porque haverá tendência a agir por impulso, o que levará a conflitos nos relacionamentos. Será necessário equilibrar o seu desejo de brilhar com as necessidades das pessoas próximas, evitando gastos desnecessários ou expectativas irreais. Ademais, busque encarar os seus sentimentos de forma madura.

Virgem

O dia pedirá equilíbrio ao virginiano para que o desejo de conforto não leve a gastos impulsivos Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Será necessário ter mais atenção às expectativas emocionais e financeiras dentro do lar. De modo geral, o dia pedirá equilíbrio para que o desejo de conforto não leve a gastos impulsivos nem gere conflitos com as necessidades dos familiares. Para isso, procure organizar a rotina com praticidade e evitar cobranças exageradas, preservando a harmonia do ambiente doméstico.

Libra

O libriano deverá avaliar se suas palavras realmente refletem seus valores financeiros e afetivos Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você poderá ter dificuldades para expressar suas ideias, o que tenderá a afetar a harmonia da vida social. Ainda hoje, haverá possibilidade de mal-entendidos e de gastos impulsivos. Diante desse cenário, será importante avaliar se suas palavras realmente refletem seus valores financeiros e afetivos, bem como evitar exageros nas negociações.

Escorpião

O escorpiano tenderá a buscar conforto e segurança por meio de compras ou atividades prazerosas Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você tenderá a buscar conforto e segurança por meio de compras ou atividades prazerosas. Será essencial avaliar se essas escolhas realmente trazem satisfação a longo prazo ou se servem apenas para suprir carências emocionais passageiras. Além disso, procure encontrar o equilíbrio entre os seus desejos e a estabilidade material.

Sagitário

O sagitariano precisará buscar o equilíbrio para não gastar energia ou dinheiro de forma impulsiva Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você precisará ter cuidado ao expressar os seus desejos, pois eles poderão entrar em conflito com as expectativas das pessoas ao redor. Será importante buscar o equilíbrio para não gastar energia ou dinheiro de forma impulsiva apenas para conseguir satisfação imediata ou aprovação externa. Também evite reações exageradas diante das insatisfações afetivas.

Capricórnio

O capricorniano precisará se isolar para processar sentimentos confusos Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Nesta segunda-feira, a instabilidade emocional poderá gerar insatisfações com os relacionamentos e a vida financeira. Diante disso, evite decisões impulsivas baseadas em carências passageiras. O ideal será se isolar para processar sentimentos confusos, especialmente aqueles relacionados a desejos que parecem distantes da realidade.

Aquário

O aquariano precisará equilibrar as expectativas pessoais com a realidade financeira Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock

Você precisará ter cuidado para não deixar que divergências de valores gerem desentendimentos com os amigos ou pessoas do seu círculo social. Também será importante equilibrar as expectativas pessoais com a realidade financeira , evitando gastos impulsivos na tentativa de agradar os outros ou se sentir aceito(a) em um grupo.

Peixes

O pisciano precisará redobrar a atenção com as responsabilidades e evitar ações impulsivas Crédito: Imagem: Christos Georghiou | Shutterstock