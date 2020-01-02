SOS praia: um guia de cuidados básicos com as crianças neste verão

A servidora pública Lívia Peixoto com a filha Lara, de 3 anos: praia só bem protegidas do sol Crédito: Ricardo Medeiros

Dias de sol intenso, férias, crianças em casa, manhãs na praia, tardes na piscina... Uma combinação deliciosa e divertida para o verão! Mas todo cuidado é pouco com os pequenos para que a estação mais quente do ano só seja de boas recordações.

Para te ajudar nesta missão, ouvimos médicas e montamos um guia completo com cuidados básicos para deixar seu filho protegido dos perigos nesta época de calorzão. São dicas que vão desde a quantidade certa de filtro solar para cada parte do corpo da criança até como se prevenir de incidentes mais graves, como afogamentos.

Uma das principais dúvidas dos pais é sobre quanto de sol uma criança pode tomar e em que horários a exposição é mais segura. A pediatra Lívia Lopes explica que o ideal é aproveitar as primeiras horas da manhã para a criança brincar ao ar livre, incluindo praia e piscina. "Os raios UVA e UVB, que podem provocar queimaduras e câncer de pele, são mais intensos entre 10h e 15h".

Mas e a vitamina D? Ela não é importante também? "A exposição solar ajuda na produção de vitamina D, que é necessária para que os ossos sejam saudáveis. Mas quando saímos no dia a dia já realizamos o tempo de exposição necessário para que isso ocorra, pois são suficientes apenas 15 minutos de sol por semana nos bebês e 15 minutos três vezes por semana nas crianças maiores de 2 anos, com exposição de braços e pernas. Quando a exposição ao sol for excessiva, existe maior risco de queimaduras e câncer de pele", observa a pediatra.

O sol também pode ser nocivo para os olhos da criança, como lembra a oftalmologista pediátrica Hanna Teodoro. "É preciso ficar atento na hora de passar o protetor no rosto das crianças. Deve-se evitar a região dos olhos. O produto, em contato com a água, derrete e pode causar ardência e vermelhidão ocular. É importante também aconselhar as crianças a não coçar os olhos após entrar no mar, pois a areia que está no corpo pode machucar a superfície ocular durante o ato de esfregar as mãos nos olhos", cita a médica.

Segundo a oftalmologista infantil Iara Tavares, na hora das brincadeiras, é preciso ter atenção com alguns brinquedos, como “armas” que espirram água, bolas de frescobol. “Se um jato forte de água atingir os olhos, por exemplo, vai equivaler a um soco e pode causar um trauma na retina”, alerta a especialista.

Com 3 aninhos, Lara já sabe se cuidar na praia. “Ela pede para colocar o chapéu. E adora passar o protetor solar. Passo até na cabecinha dela”, diz a mãe, a servidora pública Lívia Peixoto.

Criança se divertindo na praia: cuidados com os pequenos no verão Crédito: Unsplash

SOS verão com crianças: veja um guia com perguntas e respostas

Quais as viroses mais comuns no verão? Como se precaver delas? Lívia Lopes, pediatra: "São comuns gastroenterites e conjuntivites. A forma de prevenção é sempre: higiene das mãos, evitar alimentos desconhecidos, dar preferência para alimentos frescos. Crianças pequenas são mais vulneráveis, portanto, não devem se expor em ambientes aglomerados, como praia e shopping". O que uma criança não deve comer de jeito nenhum na praia? "O ideal é que a criança não comesse nada comercializado na praia, pois não se sabe a procedência, a forma de preparo, o método de conserva. Leve de casa: frutas, água filtrada em isopor, biscoitos caseiros. Evite alimentos processados e com procedência desconhecida", orienta Lívia Lopes Quanto tempo uma criança de até 5 anos pode permanecer na praia ou piscina? Crianças de até 3 anos não devem ser expostas ao sol de forma contínua, somente por períodos curtos antes das 10h e depois das 16h. Segundo a pediatra, deve-se aproveitar as primeiras horas da manhã para a criança brincar ao ar livre, incluindo praia e piscina. Os raios UVA e UVB, que podem provocar queimaduras e câncer de pele, são mais intensos entre 10h e 15h. Mas e a vitamina D? Não é preciso se expor ao sol? "A exposição solar ajuda na produção de vitamina D, que é necessária para que os ossos sejam saudáveis, mas quando saímos no dia a dia já realizamos o tempo de exposição necessário para que isso ocorra, pois são suficientes apenas 15 minutos de sol por semana nos bebês e 15 minutos três vezes por semana nas crianças maiores de 2 anos com exposição de braços e pernas. Quando a exposição ao sol for excessiva, existe maior risco de queimaduras e câncer de pele", diz Lívia Lopes Qual o kit básico de itens para garantir a proteção da criança aos perigos do sol? "Vale sempre usar uma combinação de estratégias de proteção solar: uilizar roupas que cubram o máximo possível de pele exposta; colocar chapéu que proteja o rosto, cabeça, pescoço e orelhas; procurar manter-se na sombra; usar óculos de sol e verificar se eles atendem aos padrões de proteção UV; aplicar protetor solar com fator mínimo de 30 e certificar-se que é resistente à água, além de aplicar 20 minutos antes de ir ao ar livre e, depois, a cada 2 horas - e reaplicar se entrada na água ou sudorese abundante", cita a pediatra. Qual a quantidade de filtro solar correta para a criança? "Para aplicar a quantidade ideal de protetor solar, utiliza-se a regra da "colher de chá" ou dos "dois dedos". Preconiza-se uma colher de chá ou uma quantidade suficiente para cobrir o segundo e terceiro dedos de filtro solar, conforme a figura abaixo, do Guia de Fotoproteção na Criança e Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria ", aponta a pediatra.

A quantidade de filtro solar para cada parte do corpo da criança Crédito: Divulgação