Verão 2020 no ES: previsão de dias quentes com muita chuva

Verão 2019 na Curva da Jurema Crédito: Bernardo Coutinho

A poucos dias para o verão  a estação mais esperada, principalmente pelos amantes das praias  uma previsão de tendências climáticas aponta que a estação será de muita chuva (e muito calor) no Espírito Santo, assim como em toda a região Sudeste. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Instituto Climatempo.

O Incaper especifica que a estação começa pontualmente às 1h19 do dia 22 de dezembro  um domingo  no Hemisfério Sul. No Sudeste, o verão vai se caracterizar pelas altas temperaturas, chuvas abundantes e dias mais longos que as noites. No Espírito Santo, o órgão reforça que os meses do verão são bem chuvosos de maneira geral, mas o de 2020 promete ser ainda mais.

"Neste período, ocorrem mudanças rápidas nas condições do tempo, causadas principalmente pela instabilidade termodinâmica (alta taxa de umidade associada ao aquecimento diurno), que favorece a formação de nuvens convectivas*, ocasionando chuvas de forte intensidade. Essas chuvas ocorrem normalmente no período da tarde e noite, muitas vezes acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", explicou o Incaper.

* Em meteorologia, convecção se refere ao transporte vertical de umidade e calor na atmosfera, especialmente através de correntes ascendentes e descendentes de ar numa troposfera instável. A convecção úmida ou seca pode formar nuvens.

MÉDIA DE CHUVA PARA O VERÃO NO ES

A média acumulada de precipitação para a estação supera os 450 milímetros na maior parte do Estado capixaba. Valores maiores que 600 mm devem ser registrados na região do Caparaó. As regiões litorâneas devem registrar entre 300 e 400 mm.

As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 28 - 30 °C na Região Serrana e 31 - 33 °C nas demais regiões. As temperaturas mínimas médias ficam em torno dos 17 - 18 °C na Região Serrana e 21 - 23 °C nas demais regiões.

POR QUE O VERÃO SERÁ CHUVOSO?

De acordo com a meteorologista Patrícia Madeira, já em dezembro a chuva predomina em todo o Sudeste do Brasil, e isso está relacionado ao fato de que as águas do oceano Atlântico estão mais quentes do que o normal

"A expectativa para janeiro, fevereiro e março é de que o Atlântico continue mais quente que o normal, e isso vai fazer com que a gente tenha mais chuva", disse.

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Patrícia aponta que em 2019 houve um bloqueio atmosférico  que é quando o sistema de alta pressão fica sobre o continente. Este não é um fenômeno comum, mas esteve presente nos anos de 2014 e 2015 também, principalmente no mês de janeiro.

"Essa alta pressão impede a formação de nuvens de chuva. O ano de 2020 não tem previsão de bloqueio, então as frentes frias vão continuar passando. Não temos expectativa de que seja um verão completamente chuvoso, de não abrir o sol, não é isso. Mas teremos muito mais chuva do que em 2019, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste do país" Patrícia Madeira - Meteorologista do Instituto Climatempo

A meteorologista explicou que a chuva é um mecanismo para abaixar a temperatura.