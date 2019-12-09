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Tendência climática

Verão 2020 no ES: previsão de dias quentes com muita chuva

Estação começa no dia 22 de dezembro de 2019 e vai até o dia 20 de março de 2020. Previsões apontam para dias quentes e chuvas frequentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 19:43

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 19:43

Verão 2019 na Curva da Jurema Crédito: Bernardo Coutinho
A poucos dias para o verão  a estação mais esperada, principalmente pelos amantes das praias  uma previsão de tendências climáticas aponta que a estação será de muita chuva (e muito calor) no Espírito Santo, assim como em toda a região Sudeste. As informações são do  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Instituto Climatempo.
O Incaper especifica que a estação começa pontualmente às 1h19 do dia 22 de dezembro  um domingo  no Hemisfério Sul. No Sudeste, o verão vai se caracterizar pelas altas temperaturas, chuvas abundantes e dias mais longos que as noites. No Espírito Santo, o órgão reforça que os meses do verão são bem chuvosos de maneira geral, mas o de 2020 promete ser ainda mais.

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"Neste período, ocorrem mudanças rápidas nas condições do tempo, causadas principalmente pela instabilidade termodinâmica (alta taxa de umidade associada ao aquecimento diurno), que favorece a formação de nuvens convectivas*, ocasionando chuvas de forte intensidade. Essas chuvas ocorrem normalmente no período da tarde e noite, muitas vezes acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", explicou o Incaper.
* Em meteorologia, convecção se refere ao transporte vertical de umidade e calor na atmosfera, especialmente através de correntes ascendentes e descendentes de ar numa troposfera instável. A convecção úmida ou seca pode formar nuvens.

MÉDIA DE CHUVA PARA O VERÃO NO ES

A média acumulada de precipitação para a estação supera os 450 milímetros na maior parte do Estado capixaba. Valores maiores que 600 mm devem ser registrados na região do Caparaó. As regiões litorâneas devem registrar entre 300 e 400 mm.
As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 28 - 30 °C na Região Serrana e 31 - 33 °C nas demais regiões. As temperaturas mínimas médias ficam em torno dos 17 - 18 °C na Região Serrana e 21 - 23 °C nas demais regiões.

POR QUE O VERÃO SERÁ CHUVOSO?

De acordo com a meteorologista Patrícia Madeira, já em dezembro a chuva predomina em todo o Sudeste do Brasil, e isso está relacionado ao fato de que as águas do oceano Atlântico estão mais quentes do que o normal.

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"A expectativa para janeiro, fevereiro e março é de que o Atlântico continue mais quente que o normal, e isso vai fazer com que a gente tenha mais chuva", disse.
Verão 2020 no ES - previsão de dias quentes com muita chuva
Patrícia aponta que em 2019 houve um bloqueio atmosférico  que é quando o sistema de alta pressão fica sobre o continente. Este não é um fenômeno comum, mas esteve presente nos anos de 2014 e 2015 também, principalmente no mês de janeiro.
"Essa alta pressão impede a formação de nuvens de chuva. O ano de 2020 não tem previsão de bloqueio, então as frentes frias vão continuar passando. Não temos expectativa de que seja um verão completamente chuvoso, de não abrir o sol, não é isso. Mas teremos muito mais chuva do que em 2019, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste do país"
Patrícia Madeira - Meteorologista do Instituto Climatempo
A meteorologista explicou que a chuva é um mecanismo para abaixar a temperatura.
"Quando temos o bloqueio atmosférico, a temperatura não abaixa. E aí temos madrugadas quentes e sem a chuva para esfriar. E isso vai acumulando. Em 2020 não será assim, não teremos bloqueios. Teremos dias muito quentes, vai dar praia, mas não tão quentes quanto em 2019", finalizou.

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