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Ultra colorido!

Conheça a nova tendência de delineado que vai bombar no verão 2020

A regra serão linhas gráficas em tons vibrantes, que trazem um frescor, diversão e ousadia às produções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 11:11

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 11:11

Verão é sinônimo de cor! E seguindo a nova tendência de delineadores que acaba de chegar ao Brasil, cor é o que não vai faltar, já que a regra são linhas gráficas em tons vibrantes, que trazem um frescor, diversão e ousadia às produções. E para completar a make, pele limpa e boca nude. E, não precisa se preocupar em fazer a linha certinha, pois a tendência vai desde delineados trabalhados, feitos com linhas finas até versões simples, feitas com lápis coloridos. 
Confira algumas inspirações de fashionistas do Instagram: 

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