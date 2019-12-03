Conheça a nova tendência de delineado que vai bombar no verão 2020

Verão é sinônimo de cor! E seguindo a nova tendência de delineadores que acaba de chegar ao Brasil, cor é o que não vai faltar, já que a regra são linhas gráficas em tons vibrantes, que trazem um frescor, diversão e ousadia às produções. E para completar a make, pele limpa e boca nude. E, não precisa se preocupar em fazer a linha certinha, pois a tendência vai desde delineados trabalhados, feitos com linhas finas até versões simples, feitas com lápis coloridos.
Confira algumas inspirações de fashionistas do Instagram: