Mulher grávida é atacada na Avenida Expedito Garcia em Cariacica

Uma mulher grávida foi agredida enquanto caminhava pela Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, na tarde desta terça-feira (7). Ela estava acompanhada do marido, que carregava no colo o filho do casal, de 1 ano e 2 meses.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o agressor se aproximou da vítima sem motivo aparente e desferiu um soco na região do abdômen. Ainda conforme os relatos, o homem caminhava de forma desorientada pela avenida e apresentava sinais de embriaguez.
Após a agressão, houve uma reação de pessoas que estavam no local. Durante a confusão, o homem caiu, bateu a cabeça no chão e ficou inconsciente.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) levou a gestante para a Maternidade de Alto Lage, em Cariacica. Ela se queixava de fortes dores e contrações. Segundo a Polícia Militar, as primeiras informações da equipe médica não indicavam gravidade, mas a vítima permaneceu em observação.
O agressor também foi socorrido, inconsciente e sob escolta policial, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Como estava sem documentos e desacordado, ele ainda não havia sido identificado pela polícia.