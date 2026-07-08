Mulher grávida é atacada na Avenida Expedito Garcia em Cariacica

Uma mulher grávida foi agredida enquanto caminhava pela Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, na tarde desta terça-feira (7). Ela estava acompanhada do marido, que carregava no colo o filho do casal, de 1 ano e 2 meses.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o agressor se aproximou da vítima sem motivo aparente e desferiu um soco na região do abdômen. Ainda conforme os relatos, o homem caminhava de forma desorientada pela avenida e apresentava sinais de embriaguez.





Após a agressão, houve uma reação de pessoas que estavam no local. Durante a confusão, o homem caiu, bateu a cabeça no chão e ficou inconsciente.