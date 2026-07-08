Assessor parlamentar condenado por roubo de cargas é preso na Serra

Um assessor parlamentar da Câmara da Serra foi preso nesta terça-feira (7) durante uma operação conjunta das polícias Civil do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.





Segundo as corporações, o homem, de 32 anos, estava foragido da Justiça fluminense após ser condenado por participação em roubos de carga cometidos em 2017. O nome dele não foi divulgado.





O assessor foi localizado nas proximidades da Câmara da Serra e não apresentou resistência à prisão. Condenado a sete anos de reclusão em regime fechado, ele foi encaminhado ao sistema prisional.





A reportagem tenta contato com a Câmara da Serra e aguarda um posicionamento sobre o caso. O texto será atualizado caso haja manifestação.